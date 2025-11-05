ETV Bharat / lifestyle

ఇంట్లో చిన్న పిల్లలున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

పిల్లల ఏవైనా వస్తువులను మింగిస్తే - గాబరా పడకుండా, ఇలా చేయాలంటున్నారు నిపుణులు

child safety tips
child safety tips (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 5, 2025 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Prevention Of Kids Accidents At Home : చిన్నపిల్లలను చూసుకోవడం అంటే కత్తి మీద సాము లాంటిది. అందులో ఆటలాడుకునే పిల్లల విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారికి ఇంట్లో ఏది ఆకర్షణీయంగా కనిపించినా నోట్లో పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. వారి ఉత్సుకత వెనక కొన్నిసార్లు ఊహించని ప్రమాదం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. చిన్నారులు ఆటవస్తువులు, బొమ్మల విడిభాగాలు, బ్యాటరీలు, నాణేలు నోట్లో పెట్టుకుని శ్వాస ఆడక అత్యవసర చికిత్స వరకు వెళ్లడం, మరణించడం వంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో పిల్లలు ఈ ప్రమాదాలబారిన పడకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

చిన్న నిర్లక్ష్యం, పెద్ద ప్రమాదం : చాలా మంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఆడుకునేందుకు వస్తువులు పక్కన పెట్టి వెళ్లి పనుల్లో నిమగ్నమవుతారు. అలా చేయొద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఆహారనాళాల్లో అల్సర్లకు దారితీసే అయస్కాంతం, బ్యాటరీలు, పిన్నీసులు దూరంగా ఉంచాలని చెబుతున్నారు. విడిభాగాలు ఊడిపోవడానికి అవకాశం ఉన్న ఆటబొమ్మలు, మూతలు లూజుగా ఉన్న వస్తువులు దూరంగా పెట్టాలని పేర్కొంటున్నారు. నోటిలో పట్టేంత చిన్న బొమ్మలు, రేడియం బంతులు, ప్లాస్టిక్ ముక్కలుంటే వాటిని దూరంగా ఉంచాలని సూచిస్తున్నారు.

ఈ వస్తువులు పిల్లలకు దూరంగా : ఆటలాడుకునే నెలల పిల్లల నుంచి 5 ఏళ్లలోపు చిన్నారులను తరచూ గమనిస్తుండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పిల్లల బొమ్మలపై చొకింగ్ హజార్డ్ లేబుల్ ఉందా? లేదా? చూసుకోవాలంటున్నారు. చిన్నారుల మెడలో సన్నటి గొలుసులు, పూసలు ఉన్న దండలు వేయకూడదని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, నాణేలు, బటన్ బ్యాటరీలు, బొమ్మల విడిభాగాలు, చిన్న ఆభరణాలు, పెన్సిల్ కొనలు, రబ్బరు ముక్కలు, పిన్నులు, చాక్​పీస్​లు, జామ, ఆపిల్ వంటి పండ్ల ముక్కలను దూరంగా ఉంచాలని పేర్కొంటున్నారు. మాంసాహారం పెట్టేటప్పుడు ముక్కను చేత్తో చిదిమి ఎముకలు లేకుండా చూసి పెట్టాలని వివరిస్తున్నారు.

జటిలం చేయొద్దు : పిల్లల గొంత, ఆహార నాళాల్లో ఏదైనా ఇరుక్కుపోయిందని గమనించిన వెంటనే బలవంతంగా తీసేందుకు ప్రయత్నించకూడదని చిన్న పిల్లల వైద్య నిపుణులు డా. ఎంపీవీ నాయక్ అంటున్నారు. అవకాశం ఉంటే సున్నితంగా బయటకు వచ్చేలా చూడాలని, ఒకవేళ గొంతులో ఇరుక్కుని ఉంటే గట్టిగా దగ్గడం వల్ల బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొంతమంది తల్లులు, పిల్లలు వస్తువులు మింగారని అవి బయటకు వచ్చేందుకు, వాంతి అయ్యేలా ఏదైనా ఆహారాన్ని ఇస్తుంటారు. ఇంకొందరు పిల్లలు ఏదైనా మింగితే పొట్టపై గట్టిగా రద్దుతుంటారని, దీని వల్ల పొట్టలోపల గాయాలు కావచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటివి చేసి పరిస్థితిని మరింత జటిలం చేయొద్దని, వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

