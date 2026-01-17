ETV Bharat / lifestyle

మొహం చూసి చెప్పేసే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్కిల్స్ - "మనసులో మాట" ఇలా సింపుల్​గా కనిపెట్టేస్తారు!

ఇతరుల్ని అర్థం చేసుకునేవారు ఇలా ఉంటారు - నిపుణులు చెప్తున్న అంశాలివే!

Emotional Intelligence
Emotional Intelligence (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 17, 2026 at 2:27 PM IST

|

Updated : January 17, 2026 at 2:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Characteristics are Indicators of Emotional Intelligence : మనుషులంతా ఒకేలా ఉండరు. కొంతమందికి ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదు. ఇంకొంతమంది చెప్పకుండానే అర్థం చేసుకుంటారు. అలాంటి వారు ఇతరులను చదవగలిగే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారు. ఎదుటివాళ్లు బయటకు ఏం చెప్పకపోయినా, వారి మనసులో ఏముందో ఇట్టే కనిపెట్టేస్తారు. అయితే, ఇదేమీ కఠిన విద్య కాదంటున్నారు మానసిక నిపుణులు. స్వీయ అవగాహన, సూక్ష్మ పరిశీలనతో కూడిన భావోద్వేగ మేధస్సు. ఈ క్రమంలో ఇలాంటి వారికి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

పరిశీలన : ఇతరుల ప్రవర్తనలో ఎవరూ పట్టించుకోని చిన్నచిన్న మార్పులను సైతం వీరు గమనిస్తారు. ఎదుటి వ్యక్తి కళ్లలోకి నేరుగా చూడలేకపోవడం, ఎప్పుడూ వసపిట్టలా మాట్లాడే వ్యక్తులు అకస్మాత్తుగా మౌనంగా మారిపోవడం, మాట తీరులో స్వల్ప మార్పు వంటివి నిశితంగా గమనిస్తారు. ఇలాంటి వాటికి వెంటనే స్పందించకుండా ఆ మార్పులను గుర్తుంచుకొని, ఇలా ఎందుకు ఉన్నారో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇలా ఇతరుల భావాలను అర్థం చేసుకుంటారు.

పసిగట్టేస్తారు : ఎవరైనా బాధలో ఉండి పైకి నవ్వుతూ ‘బాగున్నాను’, ‘ఇబ్బందేమీ లేదు’ అని చెప్పినా వెంటనే నమ్మరు. బాడీ లాంగ్వేజ్, ముఖ కవళికల్ని బట్టి ఏదో సరిగా లేదని అనుకుంటారు. అలా అనిపించినప్పుడు ఇతరుల్ని ప్రశ్నించకపోయినా సమస్య బయటపడక ముందే సంకేతాలను ఇట్టే పసిగట్టేస్తారు. తాము అనుకున్నది నిజమేనని తర్వాత తెలుస్తుంది.

దాంపత్య బంధం నిత్యనూతనంగా ఉండాలా? - ఈ సలహాలు పాటిస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

Representational image
Representational image (Getty Images)

మనసు విప్పేస్తారు : కుటుంబసభ్యులు, సన్నిహితులు, స్నేహితులే కాదు, పరిచయస్తులు, అపరిచితులు కూడా వీరితో ఇట్టే కలిసిపోతారు. తమతో మనసు విప్పి మాట్లాడతారు. వారి వ్యక్తిగత విషయాలు, బాధలను పంచుకుంటారు. ఎందుకంటే, ఎదుటి వారు చెప్పేది సహానుభూతితో వింటారు. ఇలాంటి వారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇతరులు సురక్షితంగా ఉన్నట్లుగా భావిస్తారు. ఓదార్పు పొందుతారు.

వింటారు, సమాధానం వెతుక్కోరు : చాలామంది ఎదుటివాళ్లు విషయాన్ని పూర్తిగా చెప్పేలోపే సమాధానం వెతుకుతారు. కానీ, వీరు అలా కాదు, ఇతరులు చెప్పే దానిని మనసు పెట్టి వింటారు. సంభాషణల మధ్య నిశ్శబ్దం, మాటల్లో తటపటాయింపు, గుండె లోతుల్లోని బాధ, చెప్పకుండా దాచేసిన విషయాలను గమనిస్తారు. ఇతరులు చెప్పింది వినడమే కాదు, ఆ మాటల వెనుక ఆంతర్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు.

ఆ ఆలోచనలను ఇతరులపై రుద్దరు : ఎవరి సమస్యనైనా విని సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. ఒత్తిడిలో ఉన్నా, అలసిపోయినా వాటి ప్రభావం ఇతరులపై పడనీయకుండా చూసుకుంటారు. తమ సొంత అభిప్రాయాల ప్రభావం పడకుండా, వారి వాస్తవ పరిస్థితికి అనుగుణంగా సూచనలు, సలహాలు ఇస్తారు.

Representational image
Representational image (Getty Images)

గొడవలు పెట్టుకోరు : ఎదుటివాళ్లు చెప్పే మాటలకు, చర్యలకు మధ్య వ్యత్యాసం ఉన్నప్పుడు ఈజీగా కనిపెట్టేస్తారు. అయితే, వెంటనే ఆరోపించరు, గొడవ పెట్టుకోరు. అలా మౌనంగా ఉండిపోతారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇతరులు మరింతగా మాట్లాడి వారి నిజ స్వరూపాన్ని బయటపెట్టుకుంటారు.

శరీర భాషను కనిపెట్టేస్తారు : బాడీ లాంగ్వేజ్​ను వీరు సులభంగా గుర్తిస్తారు. ముఖంలో కనిపించే భావాలు, చేతుల కదలికలు, కూర్చునే విధానం, అసహజ నవ్వు, ఆత్రుత, అస్థిరత ఇవన్నీ గమనించి ఎదుటి వ్యక్తులు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో ఇట్టే కనిపెట్టేస్తారు. మాటలకన్నా బాడీ లాంగ్వేజ్ నిజమైన భావాలను వెల్లడిస్తుందని మానసిక నిపుణులు చెబుతుంటారు.

ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసు : ఎదుటి వ్యక్తిని బట్టి వీరు మాట్లాడే విధానాన్ని మార్చుకుంటారు. ఎక్కడ మౌనం వహించాలి? మృదువుగా మాట్లాడాలి? కఠినంగా వ్యవహరించాలి? ఎదుటివారి స్పందనను ఏ విధంగా స్వీకరించాలి? అనే విషయాలన్నీ వీరికి బాగా తెలుస్తాయి. అనవసరంగా ఏమి మాట్లాడారు.

చలికాలంలో జుట్టు రాలుతోందా? - నిపుణులు సూచిస్తున్న జాగ్రత్తలివే!

ఒంటరిగా ఉన్నారని ఫీల్ అవుతున్నారా? - అందుకు మీ అలవాట్లే కారణమట!

Last Updated : January 17, 2026 at 2:48 PM IST

TAGGED:

INDICATOR MEASURES EMOTIONAL
BEST INDICATOR OF INTELLIGENCE
SIGNS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE
EMOTIONAL INTELLIGENCE SKILLS
EMOTIONAL INTELLIGENCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.