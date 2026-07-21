యువత నుంచి రాజకీయ నేతలు ఇష్టపడే "లినెన్ ఫ్యాషన్" - ఒరిజినల్ ఎలా గుర్తుపట్టాలో తెలుసుకోండి!
హుందాతనం, సౌకర్యం ఒకేచోట - ట్రెండ్గా మారిన లినెన్ దుస్తులు!
Published : July 21, 2026 at 4:41 PM IST
New Trend of Linen Dressing : లినెన్ (నార) దుస్తులు నయా ట్రెండ్గా మారాయి. మధ్య వయస్కులు, రాజకీయ నాయకులు మాత్రమే కాదు, యువతా వీటి వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. హుందాతో కూడిన లుక్, సౌకర్యం కోసం వీటికి జై కొడుతున్నారు. చాలామంది క్యాజువల్గానే కాకుండా ఆఫీస్ వేర్గా, పార్టీ వేర్గానూ వాడుతున్నారు. ఇలాంటి దుస్తులు ధరిస్తే శరీరానికి బాగా తగులుతుంది. చెమట కూడా పట్టదు. ఏడాది పొడవునా ఉక్కపోత, వేడి వాతవరణం ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలలో వీటి వాడకం బాగా పెరుగుతోంది. ఒకప్పుడు రాజకీయ నాయకులు అంటే ఖద్దరు దుస్తులు మాత్రమే ధరించేవారు. వారు ఇప్పుడు లినెన్లోకి మారారు.
రకాలెన్నో :
ప్యూర్ లినెన్ : 100% లినెన్తోనే తయారు చేస్తారు. ధర, నాణ్యత రెండూ ఎక్కువే. త్వరగా ముడతలు పడుతుంది. మెయింట్ నెన్స్ ఎక్కువ. ఒకసారికి మించి వేయలేము.
కాటన్ బ్లెండ్ : కాటన్, లినెన్ కలిపి తయారు చేస్తారు. ప్యూర్ లినెన్ కంటే మెత్తగా ఉంటాయి. అంతగా ముడతలు పడవు. ధర కాస్త అందుబాటులో ఉంటుంది.
సిల్క్ బ్లెండ్ : లినెన్కు సిల్క్ కలపటం వల్ల వస్త్రానికి ఒక రకమైన మెరుపు వస్తుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు, పెళ్లిళ్లు, పండగలు లాంటి సందర్భాల్లో ధరించటానికి ఈ దుస్తులు అనువుగా ఉంటాయి. అయితే, ధర చాలా ఎక్కువ.
విస్కోస్ బ్లెండ్ : ఈ దుస్తులు శరీరానికి అతుక్కుపోయేలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. వెస్ట్రన్ డ్రస్సులకు ఇది బాగుంటుంది.
- తక్కువ బడ్జెట్లో, ముడతలు ఎక్కువగా పడకూడదనుకుంటే కాటన్ 60 శాతం, లినెన్ 40 శాతం లేదా రెండూ 50 శాతం చొప్పున ఉన్నవి కొనుక్కోవటం మంచిది.
ఎలా గుర్తుపట్టాలి? : చేత్తో గట్టిగా నలిపితే వెంటనే ముడతలు పడతాయి. అలా కాకపోతే అది ప్యూర్ లినెన్ కాదని అర్ధం. అంతేకాదు, ఈ దుస్తుల్లో అక్కడక్కడ దారాలు కాస్తా లావుగా, అసమానంగా కనిపిస్తాయి. వాటిని స్లబ్స్ అంటారు. ఇది లినెన్ సహజ సిద్ధమైన అందం.
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అందుబాటు ధరల్లోనే :
- 40-60 శాతం వరకూ కాటన్ లేదా విస్కోస్తో బ్లెండ్ చేసిన లినెన్ షర్టులు, కుర్తాలు, ప్యాంట్లు, షార్టులు రూ. 600-రూ.1500 లోపు లభిస్తున్నాయి.
- 100 శాతం ప్యూర్ లినెన్తో తయారైన దుస్తులు రూ.1500 -రూ. 4500 లోపు లభిస్తున్నాయి. ప్రొఫెషనల్స్, బ్రాండ్ క్వాలిటీ కోరుకునే వారు వీటి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
- ఐరిష్/బెల్జియన్ లినెన్ (ఇంపోర్టెడ్ లినెన్తో) తయారయ్యే ప్రీమియం సూట్లు, డిజైనర్ దుస్తుల ధరల రూ. 5 వేలు లేదా ఆ పైన ఉంటున్నాయి
ప్రత్యేకతలివి :
- అవిసె మొక్క కాడల నుంచి తీసే నారతో ఈ లినెన్ ఫ్యాబ్రిక్ తయారు చేస్తారు.
- కాటన్తో పోలిస్తే లినెన్ మన్నిక, నాణ్యత ఎక్కువ. విలాసవంతంగానూ ఉంటుంది.
- ఈ దుస్తులు ఉతికే కొద్దీ మరింత మెత్తగా, సౌకర్యవంతంగా మారుతాయి. రంగు వెలిసిపోదు
- ముడతలు పడటమనేది లినెన్ ప్రత్యేకత. దాని అందం, హుందాతనం ఆ ముడతల్లోనే ఉంటుంది
- ఎక్కువ కాలం మన్నిక రావాలంటే : చల్లటి నీటితో, మైల్డ్ డిటర్జెంట్తో ఉతకాలి. వాషింగ్ మిషన్లో వేస్తే జెంటిల్ సైకిల్ ఆప్షన్ వాడాలి.
- నీడలో ఆరబెట్టాలి. డ్రైయర్ వాడకూడదు. కాస్త తడిగా ఉన్నప్పుడే ఐరన్ చేస్తే ముడతలు ఈజీగా పోతాయి. స్టీమ్ ఐరన్ మంచిది.
ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో :
- వైట్, ఆఫ్-వైట్, క్రీమ్ వంటి రంగుల్లోనే ఎక్కువగా లినెన్ దుస్తులు లభించేవి. ఇప్పుడు గ్రీన్, పిస్తా, పౌడర్ బ్లూ, లావెండర్, సాల్మన్ పింక్, ఒలీవ్ గ్రీన్, బర్గుండి వంటి అనేక కలర్స్లో లభ్యమవుతున్నాయి.
- ఒకప్పటిలా లూజ్గా, షేప్లెస్గా కాకుండా, లినెన్లో ఇప్పుడు కంట్రోల్డ్ డిజైన్లతో కూడిన దుస్తులు అనేకం అందుబాటులోకి వచ్చేశాయి.
- ఇప్పుడు నడుస్తున్న మినిమలిజం, రీవేర్బుల్ ఫ్యాషన్ ట్రెండ్కు లినెన్ దుస్తులు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారాయి.
- చాలామంది ప్రొఫెషనల్ లుక్ కోసం లినెన్ ట్రౌజర్, షర్టును బ్లేజర్ కింద ధరిస్తున్నారు.
- చైనీస్ కాలర్ లినెన్ షర్టులను వైట్ చినోస్, షార్ట్స్పైకి మ్యాచ్ చేస్తూ క్యాజువల్ లుక్లో యువత అదరగొడుతున్నారు.
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