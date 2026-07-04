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ఆముదం Vs కొబ్బరి నూనె - పిల్లల్లో జుట్టు పెరగటానికి ఏది మంచిది?

- పిల్లల జుట్టు సంరక్షణ కోసం ఏ ఆయిల్ బెస్ట్?

hair growth in kids
hair growth in kids (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 4, 2026 at 4:45 PM IST

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Castor Oil vs Coconut Oil : కొందరు పిల్లల్లో జుట్టు చాలా నెమ్మదిగా పెరుగుతుంటుంది. ఇది తల్లులకు సహజంగానే కొంత ఆందోళన కలిగిస్తుంది. తమ పిల్లల జుట్టు ఆరోగ్యంగా, ఒత్తుగా పెరగడానికి ఏ నూనె వాడితే బాగుంటుందా అని ఆలోచిస్తుంటారు. సంప్రదాయపరంగా ఆముదం, కొబ్బరి నూనె అత్యంత ప్రజాదరణ పొందినవి. ఇవి జుట్టు కుదుళ్లను బలోపేతం చేయడం, స్కాల్ప్​ను హైడ్రేట్​గా ఉంచడం, చుండ్రు సమస్యలను తగ్గించడంతోపాటు జుట్టు వేగంగా పెరగడానికి.. ఈ రెండు నూనెలు వాటికవే ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఈ రెండింటిలో పిల్లల జుట్టుకు ఏది మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఆముదం ప్రయోజనాలు : ఇందులో 'రిసినోలిక్ యాసిడ్' పుష్కలంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు కలిగి ఉంటుందంటున్నారు. ఆముదం స్కాల్ప్​లో రక్త ప్రసరణ మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, ఇది జుట్టు రాలడానికి కారణమయ్యే స్కాల్ప్ ఇన్ఫెక్షన్లను నివారిస్తుందట. ఈ క్రమంలో ఆముదంతో తలకు మసాజ్ చేయడం వల్ల స్కాల్ప్​కు అవసరమైన తేమ అందుతుందని, జుట్టు కుదుళ్లు బలంగా మారుతాయంటున్నారు. అంతేకాదు, జుట్టు రాలిపోయే సమస్య తగ్గి, వేగంగా పెరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు. ఆముదం నూనెలో ఉండే రిసినోలిక్ ఆమ్లం, దాని ఉత్పన్నాలు తేమను అందించే గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.

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కొబ్బరి నూనె ప్రయోజనాలు : ఇది కూడా ఒక శక్తివంతమైన ఆయుర్వేద ఔషధం. ఇందులో ఉండే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ స్కాల్ఫ్​కు, జుట్టుకు మంచి పోషణను అందిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఆముదం లాగే, ఈ సహజ నూనెలో కూడా యాంట్రీ మైక్రోబయల్, యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. ఇవి ఇన్ఫెక్షన్లను, చుండ్రును నివారిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. కొబ్బరినూనెతో తలపై బాగా మసాజ్ చేయడం వల్ల పొడిబారిన, చిక్కుబడిన జుట్టుకు తేమ అందుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ నూనెను క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు ఆకృతి మెరుగుపడటంతో పాటు సహజమైన మెరుపు వస్తుందని వివరిస్తున్నారు. కొబ్బరి నూనె వెంట్రుకలపై ఒక రక్షణ పొరను ఏర్పరిచి, క్యూటికల్ (వెంట్రుక పైపొర)ను మూసివేయడం ద్వారా తేమను నిలిపి ఉంచుతుందని Indian Journal of Dermatology,Venereology and Leprology పేర్కొంది.

ఏది బెస్ట్ : ఈ రెండు నూనెలు జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడతాయి. కానీ, వేర్వేరు రకాలుగా పనిచేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఆముదం స్కాల్ప్ తేమను కాపాడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. అదే కొబ్బరి నూనె అయితే జుట్టులోకి చొచ్చుకుపోయి లోపల నుంచి బలాన్ని ఇస్తుందని అంటున్నారు. అందుకే, వీటిని కలిపి వాడితే ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

ఎలా వాడాలి : ఆముదం నూనెను కొద్దిగా వేడి చేసి, ఇతర తేలికపాటి నూనెలతో కలిపి తలకు మసాజ్ చేసి కనీసం 30 నిమిషాల పాటు ఉంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ విధంగానే కొబ్బరి నూనెను కూడా కొద్దిగా వేడి చేసి జుట్టు చివరల వరకు అప్లై చేసి అరగంట పాటు ఉంచి తలస్నానం చేస్తే సరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు. ఈ రెండింటినీ సరిగ్గా వాడితే పిల్లల్లో జుట్టు సమస్యలు తగ్గి, సహజమైన మెరుపుతో ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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