కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

-జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి ఎదగాలా? - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Career tips
Career tips (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 8, 2025 at 3:27 PM IST

These Truths must Accept to Succeed in Career: జీవితం ప్రయాణంలో కొన్ని విషయాలు నిజమని తెలిసినా సరే, ఒక్కోసారి వాటిని అంగీకరించలేం. కేవలం లైఫ్​లో మాత్రమే కాదు ఉద్యోగాల్లోనూ ఇలాంటి వాస్తవాలు కొన్నుంటాయి. వాటిని అంగీకరించినప్పుడే కెరీర్‌లో రాణించగలమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కష్టపడాల్సిందే : ‘కష్టే ఫలి’ అని పెద్దలు చెబుతుంటారు. అంటే, ఎంత కష్టపడి పనిచేస్తే అంత ఫలితం ఉంటుందని దీని అర్థం. అయితే, కొన్నిసార్లు వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మనం శక్తి వంచన లేకుండా పనిచేసినా ఆశించిన ఫలితం రాకపోవచ్చు. కాబట్టి ఈ విషయంలో ఎంతగా రియలైజైతే అంత మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అప్పుడే పని నుంచి మన దృష్టి మరలకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సూచిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదురైనా కష్టపడి పనిచేయడం మాత్రం ఆపకూడదని అంటున్నారు. దానికి ఇప్పుడు ఫలితం దక్కకపోయినా, కొంత కాలం తర్వాతైనా మీ పనితీరును సంస్థ గుర్తిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

కెరీర్ అభివృద్ధి
కెరీర్ అభివృద్ధి (Getty Images)

శాశ్వతం కాదు : ఏ ఉద్యోగమూ శాశ్వతం కాదు. మన పనితీరు ఉత్తమంగా ఉన్నా కొన్నిసార్లు వివిధ కారణాల వల్ల ఉద్యోగం కోల్పోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ఇలాంటి పరిస్థితుల్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేందుకు ముందు నుంచే సిద్ధంగా ఉండాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మీ నెట్‌వర్క్​ను పెంచుకోవడంతో పాటు నైపుణ్యాలూ మెరుగుపరచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. దీంతో కెరీర్‌లో మంచి అవకాశాల్ని పొందవచ్చని వివరిస్తున్నారు.

డిగ్రీలు ముఖ్యం కాదు : కొందరు తమ ఉన్నత చదువులు, తాము పొందిన డిగ్రీలు చూసుకొని మురిసిపోతుంటారు. అవే తమకు మంచి ఉద్యోగం సంపాదించి పెడతాయని అనుకుంటారు. కానీ, డిగ్రీల కంటే ప్రతిభ, నైపుణ్యాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఉన్నత చదువులు చదవకపోయినా కొంతమంది కొన్ని సంస్థల్లో ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నారని చెబుతున్నారు. అదే పీజీలు, పీహెచ్‌డీలు చేసిన వాళ్లు తక్కువ స్థాయి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగని, ఉన్నత చదువులు చదవకూడదని కాదని, వాటితో పాటు మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా ఆయా నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అప్పుడే, మనం ఎంచుకున్న కెరీర్​లో ముందుకు సాగగలమని సలహా ఇస్తున్నారు.

take a break
నచ్చకపోతే బ్రేక్‌ తీసుకోండి (Getty Images)

నచ్చకపోతే బ్రేక్‌ తీసుకోండి : నచ్చిన ఉద్యోగం, చేసే పనిలో సౌకర్యంగా, హ్యాపీగా ఉంటే ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలి? అయితే అన్ని వేళలా పనిని ప్రేమించడం, అంతిమంగా చక్కటి ఉత్పాదకతను సంస్థకు అందించడం కుదరకపోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని అంగీకరించకపోవడం వల్ల కొంతమంది ఉద్యోగులు ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారని తెలియజేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఒత్తిడి వల్ల అటు ఆరోగ్యానికి, ఇటు పనికి అంత మంచిది కాదంటున్నారు. కాబట్టి, పని చేయడం కష్టంగా ఉందనిపించినప్పుడు బ్రేక్ తీసుకోవడమే మేలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పై అధికారుల అనుమతితో కొన్ని రోజుల పాటు లీవ్ తీసుకుని నచ్చిన ప్రదేశానికి టూర్‌ ప్లాన్‌ చేసుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. దీంతో ఒత్తిడిని దూరం చేసుకొని రీఛార్జ్‌ అవ్వచ్చని, ఆపై తిరిగి పనిపై పూర్తి దృష్టి పెట్టచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

మీరు కాకపోతే మరొకరు : ప్రతిభ, నైపుణ్యాలు ఏ ఒక్కరి సొత్తూ కాదు. వీటిని ఎవరు అందిపుచ్చుకుంటే వారే అభివృద్ధి సాధిస్తారంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, దీన్ని కొందరు జీర్ణించుకోలేరని చెబుతున్నారు. ‘మాలాగా ఎవరూ పని చేయలేరు, సంస్థకు మా అవసరం చాలా ఉంది’ అంటూ గొప్పలకు పోతుంటారని వివరిస్తున్నారు. పని ప్రదేశంలో ఈ అహంభావమే పనికి రాదని హెచ్చరిస్తున్నారు. మీకు తగిన ఉద్యోగం మీరెలా వెతుక్కోగలుగుతారో, అలాగే సంస్థ కూడా తమ అవసరాలకు తగిన ఉద్యోగిని నియమించుకోగలదని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, ఇలాంటి అనవసర విషయాలు పక్కన పెట్టి, మీ నైపుణ్యాల్ని మెరుగుపరచుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, కష్టపడి పనిచేసే తత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. అప్పుడే కెరీర్​లో మంచి పురోగతి సాధించగలరని సూచిస్తున్నారు.

