"ఏఐ డాక్టర్"ను ఆశ్రయిస్తున్నారా? - వైద్యుడికి ప్రత్యామ్నాయంగా భావిస్తున్నారా?

Artificial intelligence in healthcare : ఆరోగ్య రంగంలో ఏఐ (కృత్రిమ మేధస్సు) అనే ఒక విప్లవం రోగనిర్ధారణ, చికిత్స ప్రణాళికలు, పర్యవేక్షణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అయితే, ఏఐ ఎంత ఆధునికమైనదైనా, వైద్యుడి స్పర్శకు, క్లినికల్ తర్కానికి, పరిస్థితులను అవగాహన చేసుకోవడానికి అది ప్రత్యామ్నాయం కానే కాదని చెబుతున్నారు యూకేలోని ఫ్యామిలీ ఫిజీషియన్ డాక్టర్ రాజేశ్ మద్దిపాటి. అలాగే, భావోద్వేగాలను పంచుకోవడానికి తోటి మనిషి అందించే ఆత్మీయ స్పర్శే కీలకమంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆరోగ్యంపై ఏఐ ఇచ్చిన సమాచారం విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

అనేక ఆసుపత్రులు, డయాగ్నొస్టిక్ సెంటర్లు ఏఐ ఆధారిత వ్యవస్థలను ఉపయోగిస్తున్నాయి. అయితే ఏఐ సూచనలకు, వైద్యుడి సేవలకు చాలా వ్యత్యాసముందని డాక్టర్ రాజేశ్ మద్దిపాటి చెబుతున్నారు. రోగి స్వరంలో, భావాల్లో, పరిస్థితుల్లో మార్పులను వైద్యుడు మాత్రమే గుర్తించగలడని, 'ఏఐ' ఇవేవీ గుర్తించలేదని అంటున్నారు. అయితే, ఇటీవల కాలంలో ఏఐ సాంకేతికతను వినియోగించి మానసిక థెరపీని, వైద్య సలహాలను పొందడం, స్వీయ రోగ నిర్ధారణ చేసుకోవడం అధికమైందని పేర్కొంటున్నారు. చిన్న సమస్య వచ్చినా ఏఐను ఆశ్రయిస్తున్నారని, ప్రశ్నిస్తే సెకన్ల వ్యవధిలోనే సమాధానమిస్తుందని, మానసిక ఊరటకు దానిపై ఆధారపడుతున్నారని వెల్లడిస్తున్నారు. దీనివల్ల మానసిక రుగ్మతలు చుట్టుముట్టే అవకాశం ఉందని, నిపుణులు పర్యవేక్షణ లేకుండా ఈ ఫలితాలను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటే అది మరింత ప్రమాదకరమంటున్నారు. ఎప్పటికైనా, రోగి వైద్యుల మధ్య ఉన్న పరస్పర విశ్వాసంపైనే ఫలితాలు ఆధారపడి ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు. ఏఐ సహాయకారే తప్ప, వైద్యుడికి ప్రత్యమ్నాయం కానే కాదని చెబుతున్నారు. ఏఐ యాప్ ఓదార్పులా అనిపిస్తుంది కానీ, అది నిజమైన సానుభూతి కాదని, కేవలం ప్రోగ్రామింగ్ చేసిన స్పందన మాత్రమే అన్నది గ్రహించాలని తెలియజేస్తున్నారు.

రోజువారీ అలవాట్లతో షుగర్​ని నియంత్రించవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

అనవసర భయాలు :

  • డాక్టర్​ను కలుసుకునే ముందు ఏఐ యాప్​లు లేదా చాట్​బీట్లను సంప్రదిస్తున్నవారు గణనీయంగా ఉంటున్నారు.
  • లక్షణాలను నమోదు చేస్తే వ్యాధి పేర్లు, చికిత్స విధానాలు వెంటనే వస్తాయి. ఈ తక్షణ సమాధానాలే ప్రజలను ఆకర్షిస్తున్నాయి.
  • దీంతో తాత్కాలిక ఉపశమనం, సమాచారాన్ని పొందవచ్చు కానీ, ఇదే ధోరణితో వైద్యసేవలు కొనసాగిస్తే దీర్ఘకాలంలో ముప్పు పొంచి ఉంటుంది.
  • ఏఐ కొన్ని అరుదైన, సూక్ష్మమైన రుగ్మతలను గుర్తించలేకపోవడం వల్ల తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించేస్తుంది.
  • సాధారణ లక్షణాలను ఏఐ ఎక్కువగా అంచనా వేయడం వల్ల అనవసర భయం పెరుగుతుంది. దీంతో ప్రమాదకరమైన వ్యాధి లక్షణాలను తమకు ఆపాదించుకుని, వైద్యులను తరచూ సంప్రదిస్తుంటారు.
  • కొన్నిసార్లు ప్రమాదకరమైన జబ్బులను కూడా ఏఐ సూచనలతో నిర్లక్ష్యం చేసే అవకాశం ఉంది. తద్వారా జబ్బు తీవ్రమవుతుంది.

గోప్యతకూ సవాలు :

  • ఏఐ ఆధారిత ఆరోగ్య యాప్​లు వినియోగదారుల డేటాను విస్తృతంగా సేకరిస్తాయి. ఇది నైతికత, గోప్యతకు సవాల్​గా నిలుస్తోంది.
  • డేటా సైట్లపై శిక్షణ పొందిన అల్గారిథంలు పరిమితంగా ఉండడం కూడా తప్పుడు ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
  • ఏఐ తప్పు సలహా ఇచ్చినప్పుడు, దాని బాధ్యత ఎవరిదో సృష్టంగా ఉండదు. డెవలపర్​దా? ప్లాట్​ఫాందా? లేదా వినియోగదారుడిదా? తెలుసుకోవడం పెద్ద సవాలే.
  • ఏఐ సేవలను మార్గనిర్దేశంగా స్వీకరించాలే తప్ప, తుది నిర్ణయం తీసుకోవడంలో వైద్యుడిదే ప్రధాన పాత్రగా ఉండాలి.
  • మానసిక, శారీరక సమస్య ఏది ఎదురైనా, కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో పంచుకోవాలి. వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఏ వయసులో ఎలాంటి టెస్ట్​లు చేయించుకోవాలి? - నిపుణుల సమాధానం ఇదే!

"అధిక కొలెస్ట్రాల్​"తో బాధపడుతున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే సహజంగానే అదుపులో!

