బ్రేకప్, ఆర్థిక విషయాలను దాచిపెడుతున్నారా? - బంధం చిక్కుల్లో పడినట్లే!

- ఇలాంటి విషయాల్లో భాగస్వామికి అబద్ధాలు చెబుతున్నారా? - దాంపత్య బంధం ప్రమాదంలో పడినట్లే!

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 30, 2026 at 3:06 PM IST

Lying Affect your Relationship Negatively : తప్పని పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడో ఒకసారి అబద్ధం చెప్తే ఇతరులు అర్థం చేసుకుంటారు. అంతేకానీ, రోజూ ప్రతి సందర్భంలో అసలు విషయం దాచి అబద్ధాలు చెబుతుంటే మాత్రం ఎక్కడో ఒకచోట దొరికిపోవడం ఖాయం. దీనివల్ల ఎదుటి వాళ్లకు మీపైన ఉన్న నమ్మకం మసక బారుతుంది. ఇదే అనుబంధాల్లో కలతలు రావడానికి ప్రధాన కారణమంటున్నారు నిపుణులు. ఇదే విషయం భార్యాభర్తలకూ వర్తిస్తుందని చెబుతున్నారు. అందుకే, దంపతులిద్దరూ ఏ విషయంలోనైనా సరే.. పారదర్శకంగా వ్యవహించాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, ఎలాంటి విషయాల్లో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఆ జ్ఞాపకాల గురించి : విఫలమైన ప్రేమ కథలు, బ్రేకప్​లు చాలామంది జీవితాల్లో ఉంటాయి. అయితే, వాటినే తలచుకుంటూ అక్కడే ఆగిపోలేం కదా! అలాగని వాళ్ల జ్ఞాపకాలు, ఆలోచనల్ని అంత త్వరగా మర్చిపోవడమూ కష్టమే. అయితే, మరొకరితో పెళ్లైనా ఏదో ఒక సందర్భంలో 'మాజీ' గుర్తుకు రావడం, వాళ్ల ఆలోచనలు మనసును ఉక్కిరి బిక్కిరి చేయడంతో మూడ్ మారిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆ అసహనాన్ని భాగస్వామిపై చూపించడం, వారి గురించి పదేపదే ప్రస్తావించడం, మనసు నిండా 'మాజీ' జ్ఞాపకాలు పెట్టుకొని.. బయటికి మాత్రం తను జస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటూ అబద్ధం చెప్పుతుంటారట. ఇవన్నీ భాగస్వామికి లేనిపోని అనుమానాలు కలిగేలా చేస్తాయంటున్నారు. తద్వారా ఇద్దరి మధ్యా భేదాభిప్రాయాలు తలెత్తుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, ఇలాంటి అంశాల్లో సాధ్యమైనంత వరకు పారదర్శకంగా ఉండడం వల్ల దంపతుల మధ్య అనుబంధాన్ని మరింత దృఢం చేస్తుందని సూచిస్తున్నారు.

ఆర్థిక విషయాల్లో : భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధాన్ని దెబ్బతీసే అంశాల్లో ఆర్థిక విషయాలూ ముందు వరుసలో నిలుస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా, ఒకరి ఆదాయ వ్యయాల గురించి మరొకరి దగ్గర దాచడం, విచ్చల విడిగా ఖర్చు చేస్తూ వ్యయాల విషయంలో పరిమితంగానే ఉన్నానని కవర్ చేస్తుంటారట. ఇలా ముందొకలా, వెనక మరోలా వ్యవహరిస్తుంటే.. ఎప్పుడో ఒకసారి దొరికిపోయే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. తద్వారా భాగస్వామి నమ్మకం కోల్పోయి క్రమంగా అనుబంధం సన్నగిల్లే ప్రమాదం ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, ఆదాయం, ఖర్చులు, పొదుపు, పెట్టుబడులు ఇలా ప్రతి విషయంలోనూ పారదర్శకత అవసరమని సూచిస్తున్నారు.

నమ్మకం పెరగాలంటే : ఒక్కోసారి వృత్తి ఉద్యోగాలకు సంబంధించి చెప్పే అబద్ధాలు కూడా అనుబంధలను బీటలు వారేలా చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, ఆరోగ్య విషయాల్లో కూడా భాగస్వామికి అబద్ధం చెప్పడం మంచిది కాదట. ఈ విషయం భాగస్వామికి తెలిసినప్పుడు మీపై ఉన్న నమ్మకం పూర్తిగా పోతుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ఇలాంటి విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దాంపత్య బంధంలో ఏ విషయంలోనూ దాపరికం, అబద్ధాలు చెప్పుకోవడం మంచిది కాదని సలహా ఇస్తున్నారు. తద్వారా ఇద్దరికీ ఒకరంటే ఒకరికి నమ్మకం పెరిగి అనుబంధమూ దృఢమవుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

