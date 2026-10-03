'ఉదయాన్నే వేడి నీళ్లు' - అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయంటున్న వైద్యులు!
వేడి నీరు తాగే అలవాటు మంచిదైనా అవగాహన ముఖ్యం -
Published : October 3, 2026 at 3:01 PM IST
Hot Water Treatment : ఉదయాన్నే వేడినీళ్లు తాగితే చాలు! ఇక అంతా ఆరోగ్యమే అనే అపోహ చాలా మందిలో ఉంది. నిజానికి వేడి నీళ్లతో ఆరోగ్యం కాన్సెప్ట్ సరైందేనా? ఎన్ని నీళ్లు తాగాలి? ఎప్పుడు తాగాలి అనే విషయాలు చూద్దాం
వేడి నీళ్లు తాగడం చాలా మందికి రోజువారీ నియమంగా మారిపోయింది. ఆ అలవాటు ఆరోగ్యానికి మంచిదే, కానీ, కొందరు అవగాహన లేక తాగుతున్నారు. దీని వల్ల అనేక సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెప్తున్నారు.
ఎక్కువ వేడి ఉన్న నీరు, రోజంతా తాగితే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు చేకూరతాయన్న అపోహ పెరిగింది. కొవిడ్ తర్వాత ఈ అలవాటు ఎక్కువైంది. అందులో నుంచి బయటికి రావాలి. నీరు నోట్లో పోసుకోగానే నాలుక, లేదా పెదవులు కాలినట్లు, లేదా, మండినట్లు అనిపిస్తే అది తాగడానికి అనువైన ఉష్ణోగ్రత కాదని గ్రహించాలి. - డాక్టర్ విజయభాస్కర్ పోలవరపు, ఎండీ జనరల్ ఫిజీషియన్, రూట్స్ హెల్త్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్
జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సుమా
- రోజంతా వేడినీరే తాగాల్సిన పనిలేదు. ఉదయం, రాత్రి భోజనం తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్లు తాగితే సరిపోతుంది. వేసవిలో అతిగా వేడినీరు తాగితే శరీరంలో ఉష్ణోగ్రత పెరిగే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా 50 నుంచి 60 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ వేడి ఉన్న నీటిని తాగకూడదు. గటగటా తాగేయడం కాకకుండా సిప్ చేస్తూ లేదా నెమ్మదిగా గుటకలు వేస్తూ తాగాలి.
- నిరంతరం అతి వేడి నీరు తాగడం వల్ల గొంతు నుంచి కడుపులోకి వెళ్లే ఆహార వాహిక కణజాలం దెబ్బతింటుంది. దీంతో దీర్ఘకాలంలో గొంతు సంబంధింత సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
- కడుపులో అల్సర్లు, గ్యాస్ సమస్యలు ఎక్కువ కావచ్చు. ద్రవాలను వడపోతే క్రమంలో మూత్రపిండాలపై అదనపు భారం పడుతుంది.
- అధిక వేడితో తాగితే నోటిలో సున్నితమైన పొరలు, నాలుక, చిగుళ్లు కాలే ప్రమాదం ఉంది. కణాలు దెబ్బతిని ఒక్కోసారి క్యాన్సర్గా మారే అవకాశం ఉంది.
- తాగే నీరు మరీ వేడిగా ఉండకూడదు. అలాగే అతిగా కూడా తాగకూడదు. సరైన ఉష్ణోగ్రతలో తీసుకున్నపుడే వేడి నీటి వల్ల పూర్తి ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది.
- గోరు వెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. తిన్న ఆహారం వేగంగా అరిగేందుకు, మలబద్దకం సమస్య తగ్గడానికి సహాయ పడుతుంది.
- శరీర ఉష్ణోగ్రత స్వల్పంగా పెరిగి చెమట పడుతుంది. దీంతో వ్యర్థాలు బయటికి వెళ్తాయి.
- జలుబు, గొంతునొప్పి, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఉన్నపుడు వేడి నీరు తాగితే గొంతులో శ్లేష్మం కరిగి ఉపశమనం కలుగుతుంది.
- గోరు వెచ్చటి నీరు రక్త నాళాలను విస్తరించేలా చేసి రక్త ప్రసరణను సులభంగా జరిగేలా చేస్తుంది. ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నిమ్మరసం తాగడం వల్ల మెటబాలిజం వేగవంతమై కొవ్వు కరుగుతుంది.
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