ETV Bharat / lifestyle

"బాడీ స్ప్రే" అతిగా వాడుతున్నారా? - ప్రమాదం పొంచి ఉందంటున్న నిపుణులు!

సువాసన సరే, సమస్యల సంగతో? - బాడీ స్ప్రే విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

Fragrances and Health Hazards
Fragrances and Health Hazards (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 29, 2025 at 3:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Fragrances and Health Hazards : కళాశాల, ఆఫీస్, మీటింగ్స్, ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్, సినిమా థియేటర్ ఇలా ఎక్కడికి వెళ్లినా కొంతమందికి బాడీ స్ప్రే తప్పనిసరి. చెమట నుంచి వచ్చే దుర్వాసనను తప్పించుకునేందుకు కొందరు, మంచి సువాసన కోసం మరికొందరు వీటిని వాడుతుంటారు. వీరిలో గంట గంటకూ వాడేవాళ్లూ ఉన్నారు. అతిగా బాడీ స్ప్రేలు వినియోగిస్తే వాటిలోని రసాయనాల కారణంగా చర్మ సంబంధిత సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో బాడీ స్ప్రేలను అతిగా ఉపయోగించడం వల్ల ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే :

  • చెమట వాసన తప్పించుకునేందుకు, తాజా అనుభూతి పొందేందుకు చాలామంది బాడీ స్ప్రేను వాడుతుంటారు. మోతాదుకు మించి వాడినా, అధిక రసాయనాలున్నవి ఉపయోగించినా సమస్యలు తప్పవంటున్నారు నిపుణులు.
  • బాడీ స్ప్రేలు వినియోగించి చర్మవ్యాధులు బారిన పడిన 107 మందిలో 97 మందికి ప్రాగ్రెన్స్ వల్ల సమస్యలు వచ్చాయని, వీరిలో 51 మందిలో చర్మ సమస్యలకు ప్రొపిలిన్ గ్లైకాల్ అనే రసాయనాలు కారణమైందని జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండే ఏస్తటిక్ డెర్మటాలజీ అనే నివేదికలో వెల్లడైంది.
  • ఉత్తర భారతదేశంలో 2150 మందిపై పరిశోధనలు చేయగా 400 మందికి కాస్మెటిక్ వల్ల చర్మ వ్యాధులు వచ్చాయని, ఇందులో 56 మందికి బాడీ స్ప్రేలు వాడటం వల్ల సమస్యలు ఎదురయ్యాయని ఇండియన్ జర్నల్ ఆఫ్ డెర్మటాలజీ నివేదిక పేర్కొంది.

"మనుషులు జుత్తుతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తారా? - షేవ్డ్​ హెడ్​తోనా?" - మీకు తెలుసా?

body spray
బాడీ స్ప్రే (Getty Images)

బాడీ స్ప్రేలో ఉండే రసాయనాలు :

  • బ్యాక్టీరియాను తగ్గించే రసాయనాలు : యాంటిబయాటిక్ ఏజెంట్స్ - ట్రైక్లోజన్, ప్రొపిలిన్, గ్లైకాల్, క్వార్టర్నరీ అమ్మోనియం కాంపౌండ్.
  • దుర్వాసన తగ్గించే రసాయనాలు : హెక్సైల్ సిన్నామాల్డిహైడ్ (ఫ్రాగ్రెన్స్) లిమోనిన్, లినోలాల్.
  • చెమట నుంచి వచ్చే దుర్వాసనను పీల్చే స్వభావం కలిగిన రసాయనాలు : సోడియం యాసిడ్ కార్బొనేట్, జింక్ కార్బొనేట్, టాల్క్. వీటితో పాటు ఆల్కహాల్, ప్రొపిలిన్ గ్లైకాల్, పారాబెన్స్, ప్రిజర్వేటివ్స్ వంటి వివిధ రకాల రసాయనాలు ఉంటాయి.

బాడీ స్ప్రే అతిగా వినియోగిస్తే ఆరోగ్యానికి ప్రమాదమే. ఆల్కహాల్, పారాబెన్ లేని వాటిని ఎంపిక చేసుకుంటే మంచిది. చర్మ వ్యాధులు రాకుండా ఉండాలంటే ఏదైనా బాడీ స్ప్రే తీసుకున్నప్పుడు రెండు రోజులపాటు చెవి వెనుక భాగం లేదా చేతి వెనుక స్ప్రే చేసుకోవాలి. చర్మం రంగులో మార్పు కనిపిస్తే వాటికి దూరంగా ఉండటం మంచిది - ప్రొఫెసర్ కె.వెంకటాచలం, ఉత్తరాంధ్ర డెర్మటాలజీ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్

body spray
బాడీ స్ప్రే (Getty Images)

ఏం జరుగుతుంది : రసాయనాలు శరీరంలోకి వెళ్లడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో కాంటాక్ట్ డెర్మటైటీస్, హైపర్ పిగ్మెంటేషన్, గ్రాన్యూలోనూ వంటి చర్మ వ్యాధులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

  • చర్మం ఎర్రబారడం, దురద, మంట, దద్దుర్లు.
  • చర్మం నల్లబారడం
  • చిన్న చిన్న కణితులు రావడం
  • చెమట గ్రంథులు మూసుకుపోయి చర్మం పొడిబారడం
  • తలనొప్పి, చికాకు, కళ్లు ఎర్రబారడం
  • కొందరికి శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి
  • శరీరానికి గాయాలైన ప్రదేశాలు, కళ్లు, ముక్కు, చెవిలోపల, నోరు, ప్రైవేట్ పార్ట్స్, జుట్టు, ముఖం, రొమ్ములపై వీటిని అసలు వాడకూడదు.

ఇవి లేనివి వాడాలి :

  • ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో విచ్చలవిడిగా ఫ్రాగ్రెన్స్, ప్రొపిలిన్ గ్లైకాల్, అల్యూమినియం కాంపోనెంట్ వంటి రసాయనాలు కలిగిన బాడీ స్ప్రేలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇవి లేని వాటిని చూసి తీసుకోవాలంటున్నారు.
  • స్ప్రేలకు బదులుగా హానికారక రసాయనాలు లేని రోలర్స్ వంటివి వినియోగించడం మేలని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

అబ్బాయిలూ పాత్రలు కడుగుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

ఇల్లు శుభ్రం చేస్తున్నారా? - ఈ రూల్ పాటిస్తే క్లీనింగ్ వెరీ ఈజీ!

TAGGED:

WHAT HAPPENS TOO MUCH BODY SPRAY
PERFUME HARMFUL TO APPLY ON SKIN
FRAGRANCE AND SAFE COSMETICS
HIDDEN DANGERS SYNTHETIC FRAGRANCES
FRAGRANCES AND HEALTH HAZARDS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.