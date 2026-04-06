'డూమ్ స్క్రోలింగ్'తో విసుగెత్తిపోయారా? - ఇలా చెక్​ పెట్టొచ్చట!

బ్లూమ్ స్క్రోలింగ్ అంటే? - ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి?

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 6, 2026 at 3:53 PM IST

Bloom Scrolling : సోషల్ మీడియాల్లోని ప్రతికూల విషయాలు, పనికిరాని అంశాలు చూసీచూసీ విసుగెత్తిపోయారా? అదే పనిగా మొబైల్​ను స్క్రోల్ చేస్తూ, వాటివల్ల వచ్చే ఆలోచనలతో మీ మనసు కుంగిపోతోందా? అయితే, మీరు 'డూమ్ స్క్రోలింగ్' బారిన పడినట్లే! దీనికి చెక్ పెట్టడానికి ఓ మంచి మార్గం ఉంటున్నారు నిపుణులు. అదే, బ్లూమ్ స్క్రోలింగ్. మరి. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

బ్లూమ్ స్క్రోలింగ్ అంటే? : సానుకూల కంటెంట్​ను ఉద్దేశపూర్వకంగా చూడడమే బ్లూమ్ స్క్రోలింగ్. మనకు ఏ కంటెంట్ అవసరమో, ఏది చూస్తే మనసు సానుకూల ఆలోచనలతో నిండిపోతుందో, మనసుకు ప్రశాంతత కలుగుతుందో దాన్ని చూడడమే దీని ఉద్దేశం. ఇందులో 'మైండ్​ఫుల్ స్క్రోలింగ్'కు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.

ఎలాంటి విషయాలు? : మన ఫీడ్​ను సానుకూల, ఉత్తేజపరిచే, సృజనాత్మక ఆలోచనలకు దారితీసే విషయాలతో నింపడం, ఆనందం, ఉత్సాహం కలిగించే వీడియోలు, మంచి వార్తలు, ప్రకృతి దృశ్యాలు, మానవతా సంఘటనలు చూడడం ఇందులో భాగమే. ఎలాగంటే, మీరు విద్యార్థి అయితే, చదువుకు సంబంధించిన వార్తలు, స్ఫూర్తి నింపే విజయగాథలు, ఇంటర్వ్యూలు, పాడ్​కాస్ట్లు చూడొచ్చు. పని ఒత్తిడితో సతమతమవుతోన్న ఉద్యోగి అయితే, మనసుకు హాయిని కలిగించేవి చూడాలి. పచ్చని చెట్లు, పంటపొలాలు, సెలయేళ్లు, పర్వతాలు, నదులు, పూల తోటలు, సరస్సులు, సముద్రాలు తదితర ప్రకృతి చిత్రాలు, వీడియోలు చూడడం ద్వారా కొంత సాంత్వన పొందొచ్చు. ఇతరులకు చేసే సాయం చిన్నదైనా వారి జీవితంలో వెలుగులు నింపుతుంది. ఎంతో పెద్ద సమస్యకు, చిన్న ఆలోచన పరిష్కారం చూపుతుంది. కొందరి జీవిత అనుభవాలే, మనం నిత్యం అనుకరించాల్సిన పాఠాలు అవుతాయి. ఓ చిన్న మాటే, మనలో ఎక్కడా లేని స్ఫూర్తిని నింపుతుంది. ఇలాంటి మంచి కంటెంట్​కు మాధ్యమాల్లో కొదవే లేదు. ఇవన్నీ బ్లూమ్​ స్క్రోలింగ్​లో భాగమే అని అంటున్నారు నిపుణులు.

లాభాలేంటి? :

  • వీటిని చూసినప్పుడు మెదడులో డోపమైన్ విడుదలై, సంతోషం, సంతృప్తి కలుగుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • సానుకూల భావోద్వేగాలు మన ఆలోచన పరిధిని విస్తరింపజేస్తాయి. దీనివల్ల మనం మరింత సృజనాత్మకంగా, సానుకూలంగా ఆలోచించగల్గుతాం.
  • ప్రకృతి దృశ్యాలు, మానవతా కథనాలు చూడడం వల్ల ఒత్తిడికి కారణమయ్యే కార్టిసోల్ హార్మోన్ స్థాయి తగ్గుతుంది. ఫలితంగా, మనశ్శాంతి పెరుగుతుంది.
  • ఆందోళన, ఒత్తిడి, నిరాశలో ఉన్నవారికి బ్లూమ్ స్క్రోలింగ్ కొంత ఉపశమనం ఇస్తుంది.

ఎంత సమయం, ఎలా? :

  • రోజుకు 5-10 నిమిషాలు మాత్రమే బ్లూమ్ స్క్రోలింగ్ చేయాలి. దీన్ని మూడ్​బూస్టర్​గా వాడాలి. అంతే తప్ప, పూర్తిగా దీనిపైనే ఆధారపడొద్దు.
  • రోజూ ఒక కొత్త సానుకూల ఖాతాను ఫాలో అవ్వడం మేలు చేస్తుంది.
  • మనసుకు భారం కలిగించే లేదా ప్రతికూల ఫీడ్ లేదా పోస్టులను మ్యూట్ చేయడం తప్పనిసరి.

మంచిదే అయినా :

  • చూసేది సానుకూల కంటెంట్ అయినా స్క్రీన్ సమయం ఎక్కువ కాకుండా చూసుకోవడం ముఖ్యం. ఎక్కువ సమయం స్క్రీన్ చూడడం, కళ్ల ఒత్తిడి, నిద్రలేమికి దారితీస్తుంది.
  • ఎప్పుడూ మంచి కంటెంట్​నే చూడాలన్న కారణంగా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
  • సోషల్ మీడియాపై ఆధారపడడం అలవడుతుంది.
  • అందువల్ల బ్లూమ్ స్క్రోలింగ్​ను తాత్కాలిక ఉపశమనం కోసం మాత్రమే వాడాలి.

అసలైన పరిష్కారం :

  • సానుకూల కంటెంట్​ను చూసే అలవాటు మంచిదే అయినా, అసలైన పరిష్కారం మాత్రం ఇది కాదు. ప్రకృతిలో నడవడం, పుస్తకాలు చదవడం, సంగీతం వినడం, మిత్రులతో, కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడడం ఇవి నిజమైన బ్లూమ్ స్క్రోలింగ్.
  • బ్లూమ్ స్క్రోలింగి డిజిటల్ పాజిటివిటీ కానీ, రియల్ లైఫ్ కనెక్షన్​కు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. డూమ్​ మనసును కుంగదీస్తే, బ్లూమ్​ కొంత వెలుగునిస్తుంది.

