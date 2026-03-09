ETV Bharat / lifestyle

జుట్టు బాగా రాలుతోందా? - 'బయోటిన్​' మేలు చేస్తుందంటున్న నిపుణులు - ఎక్కడ దొరుకుందంటే!

బయోటిన్​తో జుట్టు రాలడం తగ్గుతుందట - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మేలంటున్న నిపుణులు!

Hair fall
Hair fall (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 9, 2026 at 4:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Biotin Foods for Hair Growth : ప్రస్తుతం చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్లో జుట్టు రాలడం ఒకటి. ఇందుకు వంశపారంపర్యం, ఒత్తిడి, సమతులాహారం తీసుకోకపోవడం, కలుషిత వాతావరణం, కఠినమైన జలం ఇలా అనేక కారణాలు ఉండొచ్చట. వీటి గురించి పట్టించుకోకుండా, షాంపూలు, ఆయిల్స్, హెయిర్ మాస్క్​లు అంటూ ఏవేవో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ప్రాబ్లం తలమీదనే కాబట్టి, ట్రీట్​మెంట్ కూడా అక్కడే ఇవ్వాలని భావిస్తుంటారు. కానీ, జుట్టు రాలే సమస్య తగ్గాలంటే పోషకాహారం కూడా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో జుట్టు రాలే సమస్యను నివారించడానికి బయోటిన్ ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలను ​ తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

వయస్సు పెరుగుతున్న కొద్దీ జుట్టు రాలడం, జుట్టు చిట్లిపోవడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. జుట్టు నాణ్యత అనేది జన్యుపరంగా ఉన్నప్పటికీ, మనం దానిని ఎలా సంరక్షిస్తామనేది కూడా చాలా ముఖ్యం. ఈ క్రమంలో చాలామంది బయోటిన్​ను (విటమిన్ బి7) తీసుకుంటారు. దీనికి డబ్బులు కూడా ఖర్చు చేస్తుంటారు కొంతమంది. అలాకాకుండా, రోజువారీ ఆహారంలో కొన్నింటిని చేర్చుకుంటే సరిపోతుందట. బయోటిన్ జుట్టు పెరుగుదల లేదా నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

మిమ్మల్ని ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదనిపిస్తోందా? - అందుకు కారణం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

Eggs
గుడ్లు (Getty Images)

గుడ్లు : బయోటిన్‌కు గుడ్లు ఒక అద్భుతమైన వనరు. గుడ్డు పచ్చసొనలో బయోటిన్ ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, గుడ్డు మొత్తం తినడం ఇటు ఆరోగ్యానికి, అటు జుట్టు పోషణకి మంచిదంటున్నారు. ఇందులో ప్రొటీన్, ఐరన్ కూడా ఉంటాయట. ఇవి జుట్టు కుదుళ్లకు రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి జుట్టు బలంగా పెరగడానికి సహాయపడతాయి. బయోటిన్​కు గుడ్లు, సాల్మన్ చేప, అవకాడోలు, చిలగడదుంప, గింజలు, విత్తనాలు మంచి ఆహార వనరులని the Nutrition Source అధ్యయనం పేర్కొంది.

Nuts and seeds
గింజలు, విత్తనాలు (Getty Images)

గింజలు, విత్తనాలు : బాదం, వాల్‌నట్స్, పెకాన్స్, పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలలో బయోటిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. వీటిలో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్ E స్కాల్ప్​ను (తల చర్మాన్ని) తేమగా ఉంచి, జుట్టు రాలిపోకుండా చేస్తాయంటున్నారు.

సాల్మన్ చేప : సాల్మన్‌లో బయోటిన్, ప్రొటీన్‌తో పాటు ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఇవి జుట్టుకు మెరుపును ఇచ్చి, కుదుళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉండేలా చూస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇది జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుందట

చిలగడదుంపలు : వీటిలో బయోటిన్, బీటా-కెరోటిన్ ఉంటాయి. మన శరీరం బీటా-కెరోటిన్‌ను విటమిన్ A గా మారుస్తుంది. ఇది తల చర్మం పొడిబారకుండా సహజ నూనెలను ఉత్పత్తి చేయడంలో సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అరకప్పు ఉడకబెట్టిన చిలగడదుంపల్లో 2.4 మైక్రోగ్రాముల బయోటిన్ ఉంటుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.

Avocado
అవకాడో (Getty Images)

అవకాడో : ఇందులో బయోటిన్‌తో పాటు B5, E విటమిన్లు ఉంటాయి. ఇవి కాలుష్యం, ఒత్తిడి నుంచి జుట్టును రక్షించి, జుట్టు బలంగా ఉండటానికి తోడ్పడతాయంటున్నారు నిపుణులు.

ఇవి కూడా :

  • పోషకాలు అధిక మోతాదులో ఉండే బటన్ పుట్టగొడుగులనూ ఈ జాబితాలోకి చేర్చేకోవచ్చట.
  • అరటిపండులోనూ బయోటిన్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది అదనంగా పీచు, సూక్ష్మ పోషకాలు, బి గ్రూపు విటమిన్లు, కాపర్, పొటాషియంలనూ అందిస్తుంది
  • ఆకుకూరులు, ముఖ్యంగా పాలకూరను ఎక్కువగా తీసుకుంటే కురులు బాగా పెరగడమే కాదు, శరీరానికి అవసరమైన శక్తి అందుతుంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

అందమైన చర్మం కావాలంటే - ఈ పనులు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు

"కర్లీ హెయిర్​"తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్!​

TAGGED:

BIOTIN FOODS
BIOTIN RICH FOODS
HAIR FALL
BIOTIN FOR HAIR LOSS
HAIR GROWTH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.