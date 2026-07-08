మనసు భారంగా ఉందా? - అయితే ‘బిబ్లియోథెరపీ’ మీ కోసమే!
- టెన్షన్స్, యాంగ్జైటీలకు చెక్ పెట్టొచ్చంటున్న నిపుణులు - 'బిబ్లియోథెరపీ'తో మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుందట!
Published : July 8, 2026 at 4:20 PM IST
Bibliotherapy to Support Mental Health : లైఫ్ ఒక్కోసారి చీకటి గదిలా మారిపోతుంది. నలుగురితో ఉన్నా ఏదో తెలియని బాధ, ఒంటరితనం, గుండె నిండా మోయలేని భారం, భవిష్యత్తు గురించిన ఆందోళనలు మనల్ని చుట్టు ముట్టేస్తాయి. ఇలాంటప్పుడు మనతో మాట్లాడేవారే లేరా? మన బాధను పంచుకునే వారే లేరా? అని మనసు పరితపిస్తుంది. ఇలాంటి సమయంలో ఒక మంచి పుస్తకంలోని కొన్ని పేజీలను చదివితే మన సమస్య నయం కావొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పుస్తకం జ్ఞానం ఇచ్చే సాధనం మాత్రమే కాదని, గాయపడిన మనసుకు మందు వేసే ఒక అద్భుతమైన ఔషధమంటున్నారు. దీన్నే సైన్స్ భాషలో 'బిబ్లియో థెరపీ' అని అంటారు. ఈ థెరపీ వైపు అడుగులు వేస్తున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతోందట. ఈ క్రమంలో బిబ్లియో థెరపీ అంటే ఏంటి? ఎలా అలవర్చుకోవాలి? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
బిబ్లియో థెరపీ అంటే? : మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి పుస్తకం చదవడాన్ని ఒక చికిత్సలా ఉపయోగించడాన్నే బిబ్లియో థెరపీ అంటారు. బ్రిటన్, అమెరికా వంటి దేశాల్లో ఇది సరికొత్త జీవన విధానంగా మారుతోందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులో భాగంగా డాక్టర్లు ఒక వ్యక్తి మానసిక స్థితిని, వారు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తిగత సమస్యలను పూర్తిగా అర్థం చేసుకొని, దానికి తగినట్లుగా కొన్ని కథలను, నవలను లేదా కవిత్వాన్ని చదవాలంటూ ఓ ప్రిస్క్రిప్షన్లాగా సిఫార్సు చేస్తారట. పుస్తకాలు కలత చెందిన మనసుకు ఉపశమనం కలిగించి, పునరుద్ధరించి, పునరుత్తేజం కలిగించడంలో సహాయపడుతుందని the lancet పేర్కొంది. ఒత్తిడి, ఆందోళనతో పాటు ఇతర మానసిక కల్లోలాలను తగ్గించడంలో కూడా ఒక పాత్ర పోషిస్తుందని తెలిపింది.
ఎలా పని చేస్తుంది? : లండన్లోని ససెక్స్ యూనివర్సిటీ పరిశోధనల ప్రకారం.. కేవలం 6 నిమిషాల పాటు ప్రశాంతంగా పుస్తకం చదివితే దాదాపు 68 శాతం ఒత్తిడి తగ్గిపోతుంది. నడవడం లేదా మ్యూజిక్ వినడం కంటే ఇది వేగంగా పని చేస్తుందంటున్నారు పరిశోధకులు.
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ఏ సమస్యలకు ఎలాంటి పుస్తకాలు? : బిబ్లియో థెరపీలో కథలు, నవలలు, కవిత్వం, ఆత్మకథలు, సెల్ఫ్-హెల్ప్ పుస్తకాలు ఇలా అన్నీ భాగమే అంటున్నారు నిపుణులు.
- ఒత్తిడి, ఆందోళన ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ప్రశాంతతను ఇచ్చే ప్రకృతి వర్ణనలు, పాతకాలపు గ్రామీణ నేపథ్యం ఉన్న నవలలు లేదా తేలికపాటి హాస్య కథలు చదవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- జీవితంలో ఓడిపోయామనే బాధ ఉన్నప్పుడు గొప్ప వ్యక్తుల ఆత్మకథలు చదివితే, కష్టాలను దాటి ఎలా నిలబడాలో అర్ధమవుతుందని అంటున్నారు.
- ఒంటరితనంతో బాధపడుతుంటే.. మానవీయ సంబంధాలు, స్నేహం, ప్రేమ విలువను తెలిపే కుటుంబ కథా సంబంధ పుస్తకాలు లేదా నవలలు చదవడం వల్ల ఒంటరి వాళ్లం కాదనే భావన కలుగుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
మెదడులో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి : మనం పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు మెదడులో మూడు ముఖ్యమైన మార్పులు జరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు.
గుర్తింపు : పుస్తకంలోని ఒక పాత్ర పడే కష్టాలు, బాధలు మన జీవితానికి అద్దం పట్టినట్లు అనిపిస్తుందట. 'అరే, ఇది నా కథే కదా!' అని స్టోరికి కనెక్ట్ అవుతామని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
భావోద్వేగ విముక్తి : ఆ పాత్రలు ఏడ్చినప్పుడు, నవ్వినప్పుడు లేదా సమస్యల నుంచి బయటపడినప్పుడు.. మన మనసులో దాగున్న భారం, బాధ తెలియకుండానే కరిగిపోతాయంటున్నారు.
కొత్తకోణం : పుస్తకంలోని పాత్రలు తమ సమస్యలను ఎలా ఎదుర్కొన్నాయో చూసి, మన నిజ జీవిత సమస్యలకు కూడా పరిష్కారాలను కనుగొనే ధైర్యం, ఆలోచన మనకు వస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.
ఎలా అలవర్చుకోవాలి :
- ఒకేసారి వందల పేజీల పుస్తకం కాకుండా, చిన్న కథలు లేదా రోజూ 5 పేజీలతో ప్రారంభించాలంటున్నారు నిపుణులు.
- ఇప్పుడు మెట్రో సిటీస్ నుంచి చిన్న పట్టణాల వరకు 'సైలెంట్ రీడింగ్ క్లబ్స్' పెరుగుతున్నాయి. ఇందులో చేరొచ్చట.
- పుస్తకాన్ని ఒంటరిగా చదవడం కంటే, ఒక బుక్ క్లబ్లో చేరి ఇతరులతో కలిసి ఆ కథ గురించి, అందులోని పాత్రల గురించి చర్చించడం వల్ల ఎక్కువ మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని చెబుతున్నారు.
- నిద్రపోయే ముందు ఫోన్ పక్కన పెట్టి కనీసం 15 నిమిషాలు పుస్తకం చదవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇది నిద్రలేమి సమస్యను దూరం చేసి, ప్రశాంతమైన నిద్రను ఇస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
అదొక్కటే మందు కాదు : పుస్తకాలు చదవడం మంచిదే అయినా.. అన్ని పుస్తకాలు అందరి మానసిక స్థితికి సరిపడవని నిపుణులు అంటున్నారు. ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన ఎమిలీ ట్రోసియాంకో చేసిన ఒక పరిశోధనలో.. ఈటింగ్ డిజార్డర్ ఉన్న కొందరు వ్యక్తులు, అదే సమస్య ఉన్న పాత్రల గురించి చదివినప్పుడు వారిలో ఆ సమస్య మరింత ఎక్కువైందని తేలింది. ఇలాంటప్పుడు కేవలం పుస్తకాలపైనే ఆధారపడకుండా, డాక్టర్లు సలహా తీసుకోవడం తప్పనిసరి అని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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