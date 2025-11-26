పాదాల పగుళ్లు తగ్గట్లేదా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మేలట!
Published : November 26, 2025 at 5:16 PM IST
Ways to Heal Cracked Heels : శీతకాలంలో చాలామంది ఎదుర్కొనే ప్రధాన సమస్య పాదాలు, మడమల వద్ద చర్మం పొడిబారిపోయి పగుళ్లు ఏర్పడటం! దీనివల్ల నలుగురిలోకి వెళ్లాలంటే ఇబ్బంది పడుతుంటారు చాలామంది. అయితే, ఈ సమస్యకు ఇంటి చిట్కాలు మంచి పరిష్కార మార్గమంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పాదాల పగుళ్లకు.. మురికి చేరడం, పొడి బారడం ముఖ్య కారణాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, రోజూ పాదాలను శుభ్రంగా కడుక్కోవాలని సూచిస్తున్నారు. కడిగిన తర్వాత మృదువైన వస్త్రంతో తుడిచి మాయిశ్చరైజర్ రాయాలని సూచిస్తున్నారు. సమస్య ఇబ్బందిగా ఉంటే.. టబ్లో పాదాలు మునిగేలా గోరు వెచ్చని నీటితో నింపాలి. అందులో రెండు చెంచాల తేనె వేయాలి. పది పదిహేను నిమిషాలయ్యాక పగిలిన ప్రాంతాన్ని మృదువుగా రుద్దాలి. ఇలా చేస్తే సహజసిద్ధ మాయిశ్చరైజర్లా పని చేయడమే కాకుండా.. బ్యాక్టీరియాను దూరం చేస్తుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
మాయిశ్చరైజర్ : మడమల వద్ద పొడిబారిన చర్మానికి తిరిగి తేమనందించాలంటే తరచూ మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవాలట. రోజుకు కనీసం రెండుసార్లు పాదాలకు మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కొన్ని మాయిశ్చరైజర్లలో యూరియా, సాలిసిలిక్ ఆమ్లం లేదా ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ ఆమ్లం ఉంటాయని, ఇవి చర్మాన్ని మృదువుగా చేసే ఏజెంట్లుగా పనిచేస్తాయని, ఇవి మృత చర్మాన్ని తొలగించడంలో సహాయపడతాయని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. అలాగే, రాత్రి పడుకునే ముందు షియా బటర్ అప్లై చేసుకుంటే మేలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఓట్స్, తేనె, బాదం నూనె, పాలు, చక్కెర వీటిని కొద్ది మొత్తాల్లో తీసుకొని బరకగా ఉండేలా పేస్ట్ తయారుచేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. దీన్ని మడమలపై అప్లై చేసి, కాసేపు మర్దన చేయాలని సూచిస్తున్నారు. 30 నిమిషాల తర్వాత కడిగేసుకొని, ఆపై కొబ్బరి నూనె రాసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల మడమల్లో మృత చర్మం తొలగిపోయి మృదువుగా మారతాయని చెబుతున్నారు.
పాదాలకు మర్దన : రోజూ రాత్రి పడుకునే ముందు పసుపు-ఆలివ్ నూనె కలిపి తయారుచేసిన పేస్ట్ని మడమలకు పట్టించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఆపై సాక్స్ వేసుకుంటే ఈ మిశ్రమం బెడ్షీట్స్కి అంటకుండా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇక ఉదయాన్నే కడిగేసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. క్రమం తప్పకుండా రోజూ ఈ చిట్కా పాటిస్తే కొన్ని రోజుల్లోనే ఫలితం కనిపిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. లేకపోతే పడుకునే ముందు పెట్రోలియం జెల్లీని పాదాలకు రాసుకొని కాసేపు మర్దన చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల అది చర్మంలోకి బాగా ఇంకుతుందని, ఫలితంగా అక్కడి చర్మం మృదువుగా మారుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
కొబ్బరినూనెతో : కొబ్బరి నూనె లేదా బాదం నూనెలో పసుపు కలిపి పగుళ్లున్న చోట లేపనంలా రాయాలంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో వాపు, నొప్పి నుంచి త్వరగా ఉపశమనం కలుగుతుందని చెబుతున్నారు. రోజూ రాత్రి కొబ్బరినూనెతో మృదువుగా మర్దనా చేసినా ఫలితం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. అయితే, మర్దన తర్వాత కాటన్ సాక్సు వేసుకుంటే మృదువుగా మారతాయని తెలియజేస్తున్నారు.
అలాగే, ఈ సీజన్లో బయటికి వెళ్లినప్పుడ సాక్సు ధరిస్తే మేలని సలహా ఇస్తున్నారు. అదేవిధంగా.. మెత్తని, వదులైన పాదరక్షలకే ప్రాధాన్యమివ్వాలని అంటున్నారు. హీల్స్ వంటివి పాదాలపై ఒత్తిడిని పెంచుతాయని, దానికి చలిగాలులు తోడైతే పగుళ్లు మొదలవుతాయని పేర్కొంటున్నారు. కొబ్బరినూనె చర్మాన్ని తేమను అందిచడంతోపాటు చర్మ రుగ్మతల లాంటి లక్షణాలను మెరుగుపరుస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
ఆహారం : ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు ఎక్కువగా లభించే పాలకూర, చేపలు, వాల్నట్స్, సోయా వంటివి రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలంటున్నారు. విటమిన్ ‘ఇ’ అధికంగా లభించే వెజిటబుల్ ఆయిల్స్, ఆకుకూరలు, గోధుమలు, చేపలు, తృణ ధాన్యాలు, నట్స్ మొదలైనవి కూడా ఆహారంగా తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
వీటికి దూరంగా : మడమలు పొడిబారకుండా సంరక్షించుకోవాలంటే రసాయనాలు అధికంగా ఉండే సబ్బులు, బాత్ లిక్విడ్స్కి దూరంగా ఉండడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే స్నానం చేశాకా, పాదాల్ని, మడమల్ని పొడిగా తుడుచుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
