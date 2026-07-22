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'లిప్‌స్టిక్‌' ఎక్కువసేపు చెదిరిపోకుండా ఉండాలా? - ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే చాలు!

లిప్‌స్టిక్‌ పెట్టుకున్న కొద్దిసేపటికే చెరిగిపోతుందా? - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Lipstick
Lipstick (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 22, 2026 at 7:21 PM IST

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How to Make your Lipstick Stay All Day : మనకు ఇష్టమైన రంగు లిప్‌స్టిక్‌ను పెట్టుకుని, ఎంతో ఉత్సాహంగా ఇంటి నుంచి బయలుదేరుతాం. కానీ, మనం ఆఫీసుకు లేదా గమ్యస్థానానికి చేరుకునేసరికి అది చెరిగిపోతుంది. ఆటో ప్రయాణంలోని వేడి గాలి, దారిలో తాగే వేడి టీ, సహోద్యోగులతో పంచుకునే చిరుతిండ్ల వల్ల మధ్యాహ్నానికల్లా ఆ లిప్‌స్టిక్‌లో సగం మాయమైపోతుంది. మనం ఎంత మంచి బ్రాండ్ లిప్‌స్టిక్ వాడినా అది త్వరగా చెరిగిపోతుందని చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు. అయితే, మనం వెళ్ళే ప్రతిచోటికీ మేకప్ కిట్‌ను మోసుకుంటూ వెళ్లడం అసాధ్యం. నిజానికి, తప్పు కేవలం మనం వాడే లిప్‌స్టిక్‌ది మాత్రమే కాదు. మన నగరంలోని వేడి, గాలిలోని తేమ, మన తొందరపాటు అలవాట్లు కూడా దీనికి ప్రధాన కారణాలు. దీన్ని సరిచేయడానికి మన రోజువారీ అలవాట్లలో కొన్ని చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే సరిపోతుంది. రోజంతా లిప్‌స్టిక్ చెదిరిపోకుండా, ఎక్కువ సమయం నిలిచి ఉండేలా చేసే కొన్ని అద్భుతమైన చిట్కాలు ఉన్నాయి.

పెదవులను సరిగ్గా సిద్ధం చేయడం : పొడిబారిన లేదా పగిలిన పెదవులపై నేరుగా లిప్​స్టిక్​ను అప్లై చేసినప్పుడు, అది చాలా త్వరగా చెదిరిపోతుంది. అందువల్ల, వారానికి ఒకసారి మృదువైన వస్త్రంతో లేదా లిప్ స్క్రబ్​తో పెదవులను సున్నితంగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పెదవులను మృదువుగా ఉంచడానికి కొద్దిగా లిప్​ బామ్ అప్లై చేసుకోండి. ఎక్కవ లిప్​ బామ్ అప్లై చేసుకుంటే లిప్​స్టిక్ ఎక్కువ సేపు నిలవదు. కాబట్టి, దానిని కొద్దిగా వాడితే సరిపోతుంది.

లిప్​ లైనర్ భద్రత : లిప్​స్టిక్ వేసుకునే ముందు లిప్​ లైనర్ వాడటం మంచి అలవాటు. అందుకే, మీరు వాడే లిప్​స్టిక్ రంగుకు సరిపోయే లిప్​ లైనర్​ను ఎంచుకుని, పెదవుల అంచుల వెంబడి గీసుకుని, పెదవుల లోపలి భాగంలో తేలికగా అప్లై చేసుకోవాలట. ఇది ప్రైమర్​లా పనిచేస్తుంది. ఈ విధంగా భోజనం చేసిన తర్వాత పైన ఉన్న లిప్​స్టిక్ రంగు పోయినా కూడా, కింద ఉన్న రంగు మీ పెదవుల మెరుపును తగ్గించదు.

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లేయరింగ్​ పద్ధతిని పాటించండి : లిప్​స్టిక్​ను ఒకేసారి మందపాటి పొరలా పూయడం మానుకోండి. దీనికి బదులుగా, మొదట ఒక పలుచని పొరను పూసి, టిష్యూ పేపర్​తో పెదవులపై మెల్లగా అద్దండి. ఆ తర్వాత రెండో పొరను పూయండి. ఈ పద్ధతికి కేవలం సెకన్లు మాత్రమే పడుతుంది. కానీ, ఇది మీరు టీ/కాఫీ తాగేటప్పుడు లేదా స్నాక్స్ తినేటప్పుడు లిప్​స్టిక్ చెక్కుచెదరకుండా ఉంటుంది.

ట్రాన్స్‌లూసెంట్ పౌడర్ ట్రిక్ : లిప్​స్టిక్ రాసుకున్న తర్వాత, మీ పెదవులపై ఒక పలుచని టిష్యూ పేపర్​ను ఉంచండి. ఇప్పుడు ఒక బ్రష్ సహాయంతో కొద్దిగా ఫేస్ పౌడర్ లేదా ట్రాన్స్​లూసెంట్ పౌడర్ తీసుకుని, ఆ టిష్యూ పేపర్​పైన తేలికగా అద్దండి. టిష్యూ పేపర్ గుండా చొచ్చుకుపోయే పౌడర్, లిప్​స్టిక్​ను లాక్ చేసి ఎక్కువ సమయం పెదవులపై నిలిచి ఉండేలా చేస్తుంది. ఈ పద్ధతి వల్ల పెదవులు పొడిబారకుండా ఉండటమే కాకుండా లిప్​స్టిక్ అస్సలు చెదిరిపోదు.

ఎలాంటి లిప్‌స్టిక్‌లను ఎంచుకోవాలి : గ్లాసీ లేదా క్రీమీ లిప్‌స్టిక్‌ల కంటే మ్యాట్ లిప్‌స్టిక్‌లు పెదవులపై ఎక్కువసేపు నిలిచి ఉంటాయి. అయితే, మ్యాట్ లిప్‌స్టిక్ వల్ల పెదవులు పొడిబారుతాయని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ ప్రస్తుత కాలంలో, పెదవులలోని తేమను కోల్పోనివ్వకుండా, హైడ్రేటింగ్‌గా ఉంచే మంచి నాణ్యమైన మ్యాట్ లిప్‌స్టిక్‌లు మార్కెట్లో లభిస్తున్నాయి. వీటిని ఉపయోగించడం వల్ల మీ పెదవులు అందంగా కనిపిస్తాయి.

జిడ్డును నియంత్రించండి : పెదవుల చుట్టూ పేరుకుపోయే నూనె లిప్‌స్టిక్‌ను త్వరగా కరిగించి, బయటకు వచ్చేలా చేస్తుంది. ఈ సమస్యను నివారించడానికి ముఖానికి పదే పదే పౌడర్ అప్లై చేయడానికి బదులుగా, ఒక 'బ్లాటింగ్ పేపర్' (Blotting paper) తీసుకుని పెదవుల చుట్టూ ఉన్న అదనపు నూనెను తేలికగా అద్దండి. ఇది చర్మాన్ని డ్రైగా మార్చకుండా, నూనెను మాత్రమే పీల్చుకుని లిప్‌స్టిక్ పాడవకుండా కాపాడుతుంది.

ద్రవ పదార్థాలు తాగేటప్పుడు జాగ్రత్త : టీ, కాఫీ లేదా ఇతర పానీయాలు తాగేటప్పుడు, వీలైనప్పుడల్లా స్ట్రా ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నించండి. దీనివల్ల లిప్‌స్టిక్ అస్సలు పాడవదు. ఒకవేళ మీరు కప్పు లేదా గ్లాసు నుంచి నేరుగా తాగవలసి వస్తే, మీ పెదవులు ఆ కప్పుకు ఒక వైపు మాత్రమే తగిలేలా చూసుకోండి. ఇలా చేయడం వల్ల లిప్‌స్టిక్ కప్పు చుట్టూ అసమానంగా అంటుకోకుండా, పెదవులపై అలాగే నిలిచి ఉంటుంది.

బ్యాగ్‌లో ఇవి ఉంటే చాలు : మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మేకప్ సామానంతా బ్యాగ్‌లో వేసుకుని మోయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఆ రోజు వేసుకున్న లిప్‌స్టిక్, దానికి సరిపోయే ఒక లిప్ లైనర్, ఒక చిన్న అద్దం ఉంచుకుంటే చాలు. ఈ మూడు వస్తువులు మీ బ్యాగ్‌లో ఉంటే, రోజంతా ఎప్పుడు అవసరమైనా చాలా సులభంగా, తక్కువ సమయంలోనే టచ్-అప్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది.

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