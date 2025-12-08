ETV Bharat / lifestyle

ఎంత సంపాదించినా డ‌బ్బు మిగ‌లట్లేదా? - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు

- పలు సింపుల్ చిట్కాలు సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Recording daily expenses
Recording daily expenses (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 8, 2025 at 2:27 PM IST

2 Min Read
Money Saving Tips in Telugu : జీతం కోసం నెలంతా ఎదురుచూస్తాం. రాగానే ఇంటి ఖర్చులు, పిల్లలు స్కూల్​ ఫీజులు, ఈఎంఐ అంటూ నాలుగు రోజుల్లో రూపాయి కూడా మిగలకుండా ఖర్చైపోయింది. ఇక, మళ్లీ జీతం కోసం నెలంతా ఎదురుచూడాల్సిందే. ఎప్పుడూ ఉన్న అవసరాలే, కానీ చేతికి వచ్చిన జీతం ఎలా ఖర్చువవుతుందో అర్థం కాదు. ఈ వేదన చాలా మందికి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే డబ్బు ఆదా అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. కిరణా సరుకుల పట్టి మొదలు, బయట చక్కబెట్టాల్సిన పనుల జాబితా వరకు, భవిష్యత్తు ప్రణాళిక నుంచి, నెలవారీ ఖర్చుల చిట్టా దాకా, ప్రతిదాన్నీ కాగితంపై రాసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల సమయం, డబ్బు రెండూ ఆదా అవుతాయని చెబుతున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కిరాణా సరకులతో మొదలు : మనం ఏది కొనాలన్నా ఆ వివరాలు రాసేయండి. అప్పుడు ఏది, ఎంత అవసరమో అంతే వరకే కొనుగొలు చేస్తారు. కానీ, ప్రస్తుతం సూపర్ మార్కెట్లు, రకరకాల మార్టులు రావడంతో అన్నీ కళ్ల ముందే కనిపించడంతో వాటిని కొనేయాలనిపిస్తుంది. దీంతో అనవసర వస్తువులు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఫలితంగా ఖర్చు తడిసి మోపెడవుతోంది. ఈ క్రమంలో జాబితా తయారు చేయకుండా సరకులు కొనడం వల్ల నిత్యావసరాల ఖర్చు గణనీయంగా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

లెక్కలేనితనమే ప్రమాదం : ప్రస్తుతం నగదు రహిత లావాదేవీలు నడుస్తున్నాయి. జేబులో నుంచి డబ్బులు తీయాల్సిన అవసరం లేదు. దీంతో మంచినీళ్ల ప్రాయంగా డబ్బులు ఖర్చు చేస్తున్నా, ఇంత ఖర్చు చేశామా అన్న భావన ఇసుమంతైనా ఉండడం లేదు. దీంతో ఖర్చు విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఇలాంటప్పుడు రోజువారీ ఖర్చులన్నీ రాసుకుంటే అప్రమత్తమవుతాం. ఆ రోజులో చేసిన వృథా ఖర్చులు ఏంటో తెలుస్తుంది. మరుసటి రోజు అప్రమత్తం అవుతామంటున్నారు నిపుణులు. నెల తర్వాత ఖర్చుల చిట్టాపై సమీక్షిస్తే ఎక్కడ వృధా ఖర్చు అవుతోందో తెలుస్తోందని చెబుతున్నారు. ఇలా కొన్ని నెలలు చేస్తే ఇంటి బడ్జెట్​పై పూర్తి పట్టుతో 10 శాతం ఖర్చులు తగ్గించే నేర్పు వస్తుంది. అంతేకాకుండా, అనవసర ఖర్చులకు కళ్లెం వేస్తే, ఎంత సంపాదించినా ఆదా చేసేందుకు మార్గం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.

ఫాలోఅప్ రిజిస్టర్ ఉందా : ఉద్యోగం, వ్యాపారం ఇలా ఏ వృత్తిలో అయిన ఏ పనులు ఎప్పుడు చేయాలో తెలియక వెనకబడిపోతుంటారు. తీరా సమయం ముంచుకొచ్చాక ఒత్తిడితో తప్పులు చేసి నష్టాలు చవి చూస్తున్నారు. ఈ సమస్యకు ఫాలోఅప్ రిజిస్టర్ చక్కని పరిష్కారమంటున్నారు నిపుణులు. భవిష్యత్తులో మనం చేయాల్సిన పనులను ఫాలోఅప్ రిజిస్టర్ గుర్తుచేస్తుందని చెబుతున్నారు. మరో పది రోజుల తర్వాత లేదా నెల తర్వాత చేయాల్సిన పనులు అందులో నమోదు చేసుకుంటే సకాలంలో అన్ని పనులూ అనుకున్న సమయానికి మొదలు పెట్టి ప్రణాళికతో పూర్తి చేయొచ్చని పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాకుండా, పనుల ప్రాధాన్యతపై కూడా సృష్టత వస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

