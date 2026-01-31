మేకప్ కిట్ నీట్గా ఉండాలా? - ఈ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
- చిందరవందరగా ఉంటే చర్మ సమస్యలకూ అవకాశం! - ఆర్గనైజ్ చేయడం నేర్చుకోవాలని సూచన!
Published : January 31, 2026 at 2:15 PM IST
Easy Tips to Organize Makeup Kit : చాలా మంది మేకప్ వేసుకోవడంపై పెట్టిన శ్రద్ధ, మేకప్ కిట్ని నీట్గా సర్దుకోవడంపై పెట్టరు. ఆఫీసుకు టైం అయ్యిందనో, రోజూ ఏం సర్దుతామన్న బద్ధకంతోనో వాటిని డ్రస్సింగ్ టేబుల్ ర్యాక్లో అలాగే పడేస్తుంటారు. దీంతో కిట్ చిందరవందరగా కనిపించడంతోపాటు ఆయా మేకప్ వస్తువులు సమయానికి దొరకవు. పైగా కిట్ శుభ్రంగా లేకపోతే దాని ప్రభావం చర్మ ఆరోగ్యంపైనా పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా జరగకూడదంటే, మేకప్ కిట్ లేదా మేకప్ సామగ్రిని భద్రపరచుకునే ర్యాక్ను నీట్గా సర్దుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఇందుకోసం పలు టిప్స్ సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో తెలుసుకుందాం!
ఎలా పడితే అలా పడేయడం : చాలామంది మేకప్ సామగ్రిని డ్రస్సింగ్ టేబుల్ ర్యాక్లో లేదంటే ఓ ప్లాస్టిక్ పౌచ్లో అలా పడేస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల ర్యాక్ చిందరవందరగా కనిపిస్తుంది. ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే అదే ర్యాక్లో ఓ మేకప్ ఆర్గనైజర్ను ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అందులో లిప్స్టిక్, ఐబ్రో పెన్సిల్స్, బ్రష్లు, పౌడర్లు, క్రీమ్లు వంటివి వేటికవే విడివిడిగా అమర్చుకుంటే ర్యాక్ నీట్గా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు.
కొత్తవి కొనగానే : చాలా వరకు మేకప్ వస్తువుల గడువు తేదీ ఏడాది పాటు ఉంటుంది. మరికొన్ని 3-4 నెలల్లో ఎక్స్పైరీ అయిపోతాయి. కానీ, కొందరు గడువు తేదీ ముగిసిన వస్తువుల్ని బయట పడేయకుండా, కొత్తగా తెచ్చిన వస్తువుల్నీ ఇదే కిట్లో కలిపేస్తుంటారు. దీనివల్ల కిట్లో సామగ్రి పెరిగిపోయి చిందరవందరగా కనిపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, కొత్తవి కొనగానే మిగిలిపోయిన మేకప్ వస్తువుల్ని కిట్లో నుంచి తొలగించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
మేకప్ వస్తువుపై మూత : కొందరు హడావిడిలో మేకప్ వస్తువుల్ని వాడుకున్నాక వాటిపై క్యాప్ పెట్టకుండానే ర్యాక్లో పడేస్తుంటారు. దీనివల్ల వాటిలోని పదార్థాలు ఇతర సామగ్రికి అంటుకొని ర్యాక్ అంతా చిందరవందరగా కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పైగా ఆయా వస్తువులు ఇలా బయటికి ఎక్స్పోజ్ అవడం వల్ల వాతావరణంలోని తేమ వాటి పైకి చేరి బ్యాక్టీరియా, ఇతర క్రిములూ వృద్ధి చెందే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రతి మేకప్ వస్తువుపై ఎప్పుడూ మూత పెట్టే ఉంచడం మేలట.
బ్రష్ క్లీన్ చేయడం : మేకప్ బ్రష్లను ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేయకపోవడం వల్ల కూడా కిట్ చిందరవందరగా, అపరిశుభ్రంగా మారిపోతుంది. వాటికి అంటుకున్న అవశేషాలే ఇందుకు ప్రధాన కారణమంటున్నారు నిపుణులు. పైగా దీనివల్ల చర్మ ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింటుందని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, క్రమం తప్పకుండా ఆయా బ్రష్లను క్లీన్ చేసుకోవడం తప్పనిసరంటున్నారు.
ఇయర్ బడ్స్ : కంటి మూలలు, ముక్కు దగ్గర ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో మేకప్ పరచుకునేలా చేయడానికి ఇయర్ బడ్స్ను వాడుతుంటారు. కొందరు ఉపయోగించిన బడ్స్ కూడా మేకప్ కిట్లోనే పడేస్తుంటారు. ఇలా ఒకసారి ఉపయోగించింది మళ్లీ వాడకపోవడమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా కిట్ కూడా చిందరవందరగా మారకుండా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
రోజూ ఉపయోగించేవి : అన్ని మేకప్ వస్తువుల్నీ రోజూ ఉపయోగించచ్చు. ఉపయోగించకపోవచ్చు. కానీ, రోజూ మేకప్ వేసుకునే వారు కన్సీలర్, లిప్స్టిక్, ఐలైనర్, మాయిశ్చరైజర్.. ఇలాంటి ప్రాథమిక వస్తువుల్ని మాత్రం వాడుతుంటారు. కాబట్టి, ఇలాంటి వస్తువుల్ని కిట్లో ముందు వరుసలో అమర్చుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వెనక వైపు ఎక్కువగా వాడనివి సర్దుకుంటే ర్యాక్ నీట్గా ఉంటుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
హెయిర్ కేర్ వస్తువులు : మేకప్ అంటే స్కిన్ కేర్ మాత్రమే కాదు, హెయిర్ కేర్కు సంబంధించిన ఉత్పత్తులు, టూల్స్ కూడా ఉంటాయి. వాటిని చర్మ సంబంధిత ఉత్పత్తులతోపాటుగా కాకుండా విడిగా అమర్చుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ ఒకే కిట్లో పెట్టుకోవాలనుకుంటే, రెండింటి మధ్య పార్టిషన్ ఉండేలా డ్రాయర్ ఆర్గనైజర్ను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. తద్వారా చూడ్డానికి నీట్గా, వాడుకోవడానికి వీలుగానూ ఉంటుందట.
