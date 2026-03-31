"దాంపత్య బంధం" నిత్యనూతనంగా ఉండాలా? - ఈ సలహాలు పాటిస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!
దంపతుల మధ్య హెల్దీ బాండింగ్ టిప్స్ - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే సరిపోతుందంటున్న నిపుణులు!
Published : March 31, 2026 at 3:27 PM IST
Simple Steps to Being a Happier Couple : ఈ రోజుల్లో కొంత మంది దంపతులు చిన్న చిన్న కారణాలతోనే దూరమవుతున్నారు. ప్రతి చిన్న విషయానికి అలకలు, కోపాలు, అపార్థాలు పెరిగిపోతున్నాయి. దీంతో వైవాహిక బంధంలో ఆత్మీయత, ప్రేమభావన తగ్గి నూరేళ్లు సంతోషంగా గడపాల్సిన వారు మున్నాళ్లకే విడిపోతున్నారు. అలా కాకుండా ఉండాలంటే కొన్ని టిప్స్ పాటిస్తే దంపతులిద్దరూ మధ్య ప్రేమ, సాన్నిహిత్యం మరింతగా పెరిగి దాంపత్య బంధం బలంగా మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
భార్యభర్తలంటే ప్రేమను మాత్రమే పంచుకోవడమే కాదు. ఒకరి అభిప్రాయాలు, అభిరుచుల్ని మరొకరు గౌరవించడం, అర్థం చేసుకోవడం, అండగా నిలబడడం. ఇలాంటివన్నీ వైవాహిక బంధాన్ని దృఢం చేసేవే! అయితే, వీటికి కాస్త సరదా కూడా జోడిస్తే ఆ బంధంలోని మధురానుభూతి రెట్టింపవుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
ఐ లవ్యూ : ప్రేమికులే కాదు. భార్యాభర్తలు కూడా చెప్పుకోవాల్సిన మాట ఇది. అయితే, ఇలా చెప్పుకోకపోతే ప్రేమ లేదని కాదు. అలాగని, రోజూ చెప్పినా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే, అప్పుడప్పుడూ విభిన్న రీతుల్లో, వేర్వేరు ఐ లవ్యూ చెప్పడానికి ప్రయత్నించమంటున్నారు నిపుణులు. ఇది ఇద్దరికీ సరదానూ పంచుతుందట. ఇక పుట్టినరోజు, పెళ్లిరోజు వంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మీ భాగస్వామికి నచ్చిన మంచి కానుక కొని, దాన్ని ఇస్తూ ఈ మాట చెబితే మరింత సర్ప్రైజింగ్గా ఉంటుంది.
జుట్టు బాగా రాలుతోందా? - 'బయోటిన్' మేలు చేస్తుందంటున్న నిపుణులు - ఎక్కడ దొరుకుందంటే!
కాసేపైనా నవ్వుకోండి : ఓ చిరునవ్వు లైఫ్లోని బాధల్ని మరిపిస్తుంది. అలాగే, భార్యభర్తల మనసుల్ని కూడా మరింత దగ్గర చేస్తుంది. కాబట్టి, ఖాళీ సమయాల్లో దంపతులిద్దరూ కలిసినప్పుడు అనవసర విషయాలతో కాలక్షేపం చేయకుండా, జోక్స్, నవ్వు తెప్పించే చిన్నప్పటి సంగతులు వంటివి పంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, మార్నింగ్ లేదా ఈవెనింగ్ ఇద్దరూ కలిసి కాసేపు అలా నడుస్తూ, సరదాగా మాట్లాడుకోవడం మంచిదట. అలాగే, టైం దొరికినప్పుడైనా ఇద్దరూ కలిసి తమకు నచ్చిన కామెడీ సినిమాలు చూడడమూ అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇలా వీలైనప్పుడల్లా భార్యభర్తలిద్దరూ కలిసి సరదాగా గడపడం వల్ల వారి మధ్య సాన్నిహిత్యం మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉందట.
నచ్చేలా, మెచ్చేలా : భార్యభర్తలిద్దరూ రోజూ ఎవరి పనులతో వారు బిజీగా ఉంటారు. దీంతో ఒకరినొకరు పట్టించుకునే టైం దొరక్కపోవచ్చు. అయితే, కనీసం సెలవు రోజునో, అలా బయటకు వెళ్లినప్పుడో, లేదంటే ఏవైనా పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాలు ఉన్నప్పుడో ఒకరికొకరు ఆకర్షణీయంగా కనిపించేలా అందంగా తయారు కావాలి. అక్కడితో ఆగిపోకుండా, ఆ క్షణం మీ భాగస్వామిపై మీకున్న ఫీలింగ్ని వారితో షేర్ చేసుకోవాలి. దీనివల్ల ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ పెరుగుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
'ఆ విషయాలే' క్షణికావేశానికి కారణాలని తెలుసా? - నియంత్రణకు నిపుణులు చెప్తున్న టిప్స్!
"మేకప్" వేసుకుని పడుకుంటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!