సమ్మర్లో "ఈ రంగు దుస్తులు" ధరిస్తే - కూల్గా ఉండటంతోపాటు ట్రెండీగా కూడా!
Published : May 13, 2026 at 7:03 PM IST
Best Suitable Colors for Summer: ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఉక్కపోత, వడగాలుల నుంచి ఉపశమనం కోసం చాలా మంది రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అయితే, సమ్మర్లో వేడి నుంచి రిలీఫ్ పొందడానికి ఆహారం, మనం పాటించే అలవాట్లే కాకుండా, మనం ధరించే దుస్తుల రంగులు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఇవి స్టైలిష్గా కనిపించేలా చేయడమే కాకుండా, శరీరానికీ చల్లదనం అందిస్తాయంటున్నారు. మరి, సమ్మర్లో హాయిగా ఉండటానికి ఎలాంటి రంగుల్ని ఎంచుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
తెలుపు: సమ్మర్లో ఫ్యాషన్ అండ్ ట్రెండీగా కనిపించడంలో తెలుపు రంగుది ప్రత్యేక స్థానం. ఇది సూర్యరశ్మిని గ్రహించదని.. దీనివల్ల వేడి తక్కువగా అనిపిస్తుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సమ్మర్లో తెల్లటి కాటన్ కుర్తాలు, చీరలు, లెనిన్ షర్ట్స్ వంటివి ధరించడం వల్ల క్లాసీ లుక్ వస్తుందని చెబుతున్నారు.
పసుపు: ఎండాకాలంలో వైట్ తర్వాత కంఫర్ట్ అండ్ మంచిగా కనిపించే కలర్ పసుపు. అయితే మరీ ముదురు కలర్ కాకుండా లెమన్ ఎల్లో, సాఫ్ట్ ఎల్లో రంగులు ఎంచుకుంటే మంచిగా కనిపిస్తుందని అంటున్నారు. ఇక వైట్ ప్యాంట్స్ లేదా పలాజోలపై ఎల్లో ట్యూనిక్స్ ధరిస్తే ఆ స్టైలే వేరని సూచిస్తున్నారు.
పేస్టల్ కలర్స్: ప్రస్తుతం ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో పేస్టల్ రంగులదే హవా. సమ్మర్లో ముదురు రంగుల కంటే ఈ లేలేత ఛాయలు కంటికి ఆహ్లాదాన్నిస్తాయంటున్నారు. కాబట్టి ఈ రంగును సమ్మర్లో ఉపయోగించడం మేలంటున్నారు.
మింట్ గ్రీన్: ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండే మింట్ గ్రీన్ వేసవిలో ఫ్రెష్ లుక్నిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక లావెండర్ కలర్ రాయల్ లుక్ ఇవ్వడమే కాకుండా, ఎండలో తిరిగేటప్పుడు కూడా హుందాగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
పీచ్-కోరల్: కాషాయ వర్ణంలో లేత ఛాయలైన పీచ్- కోరల్ రంగులు వేసవిలో ఈవెనింగ్ టైమ్కు బెస్ట్ ఆప్షన్ అంటున్నారు. ఇవి స్కిన్ను ప్రకాశవంతంగా చూపిస్తాయని.. కాటన్ శారీలు లేదా ఫ్రాక్ స్టైల్ డ్రెస్సుల్లో ఈ కలర్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయంటున్నారు.
ఇవి ముఖ్యమే :
- రంగు ఎంత బాగున్నా, వస్త్రం సరిగ్గా లేకపోతే ఇబ్బంది తప్పదంటున్నారు. అందుకే వేసవిలో కాటన్, లెనిన్, మల్మల్ వస్త్రాలకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వమంటున్నారు. ఇవి చెమటను త్వరగా పీల్చుకుని చర్మాన్ని పొడిగా ఉంచుతాయని చెబుతున్నారు.
- స్టైల్గా కనిపించాలంటే డెనిమ్ను మించినది లేదు. కానీ ఈ వేసవిలో వేస్తే చెమటతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవ్వాల్సిందే. అందుకే డెనిమ్ బదులు చాంబ్రే ఎంచుకుంటే మంచిదంటున్నారు. చూడటానికి డెనిమ్లానే ఉంటుంది కానీ... తేలికగా ఉంటుందని.. చాలా వరకూ ఇదీ కాటన్తోనే తయారవుతుందంటున్నారు. దీంతో స్టైలుకి స్టైలూ... సౌకర్యానికి సౌకర్యమంటున్నారు.
