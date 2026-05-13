సమ్మర్​లో "ఈ రంగు దుస్తులు" ధరిస్తే - కూల్​గా ఉండటంతోపాటు ట్రెండీగా కూడా!

- రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు - ఈ రంగు దుస్తులు వాడితే కూల్​​కూల్​గా ఉండొచ్చట!

Published : May 13, 2026 at 7:03 PM IST

Best Suitable Colors for Summer: ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఉక్కపోత, వడగాలుల నుంచి ఉపశమనం కోసం చాలా మంది రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అయితే, సమ్మర్​లో వేడి నుంచి రిలీఫ్​ పొందడానికి ఆహారం, మనం పాటించే అలవాట్లే కాకుండా, మనం ధరించే దుస్తుల రంగులు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఇవి స్టైలిష్‌గా కనిపించేలా చేయడమే కాకుండా, శరీరానికీ చల్లదనం అందిస్తాయంటున్నారు. మరి, సమ్మర్​లో హాయిగా ఉండటానికి ఎలాంటి రంగుల్ని ఎంచుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

తెలుపు: సమ్మర్​లో ఫ్యాషన్​ అండ్​ ట్రెండీగా కనిపించడంలో తెలుపు రంగుది ప్రత్యేక స్థానం. ఇది సూర్యరశ్మిని గ్రహించదని.. దీనివల్ల వేడి తక్కువగా అనిపిస్తుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సమ్మర్​లో తెల్లటి కాటన్‌ కుర్తాలు, చీరలు, లెనిన్ షర్ట్స్​ వంటివి ధరించడం వల్ల క్లాసీ లుక్‌ వస్తుందని చెబుతున్నారు.

పసుపు: ఎండాకాలంలో వైట్​ తర్వాత కంఫర్ట్​ అండ్​ మంచిగా కనిపించే కలర్​ పసుపు. అయితే మరీ ముదురు కలర్​ కాకుండా లెమన్‌ ఎల్లో, సాఫ్ట్‌ ఎల్లో రంగులు ఎంచుకుంటే మంచిగా కనిపిస్తుందని అంటున్నారు. ఇక వైట్‌ ప్యాంట్స్‌ లేదా పలాజోలపై ఎల్లో ట్యూనిక్స్‌ ధరిస్తే ఆ స్టైలే వేరని సూచిస్తున్నారు.

పేస్టల్‌ కలర్స్‌: ప్రస్తుతం ఫ్యాషన్‌ ప్రపంచంలో పేస్టల్‌ రంగులదే హవా. సమ్మర్​లో ముదురు రంగుల కంటే ఈ లేలేత ఛాయలు కంటికి ఆహ్లాదాన్నిస్తాయంటున్నారు. కాబట్టి ఈ రంగును సమ్మర్​లో ఉపయోగించడం మేలంటున్నారు.

మింట్‌ గ్రీన్‌: ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండే మింట్‌ గ్రీన్‌ వేసవిలో ఫ్రెష్‌ లుక్‌నిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక లావెండర్‌ కలర్​ రాయల్‌ లుక్‌ ఇవ్వడమే కాకుండా, ఎండలో తిరిగేటప్పుడు కూడా హుందాగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.

పీచ్‌-కోరల్‌: కాషాయ వర్ణంలో లేత ఛాయలైన పీచ్‌- కోరల్‌ రంగులు వేసవిలో ఈవెనింగ్​ టైమ్​కు బెస్ట్​ ఆప్షన్​ అంటున్నారు. ఇవి స్కిన్​ను ప్రకాశవంతంగా చూపిస్తాయని.. కాటన్‌ శారీలు లేదా ఫ్రాక్‌ స్టైల్‌ డ్రెస్సుల్లో ఈ కలర్స్‌ అద్భుతంగా ఉంటాయంటున్నారు.

ఇవి ముఖ్యమే :

  • రంగు ఎంత బాగున్నా, వస్త్రం సరిగ్గా లేకపోతే ఇబ్బంది తప్పదంటున్నారు. అందుకే వేసవిలో కాటన్, లెనిన్, మల్‌మల్‌ వస్త్రాలకు ఫస్ట్​ ప్రయారిటీ ఇవ్వమంటున్నారు. ఇవి చెమటను త్వరగా పీల్చుకుని చర్మాన్ని పొడిగా ఉంచుతాయని చెబుతున్నారు.
  • స్టైల్‌గా కనిపించాలంటే డెనిమ్​ను మించినది లేదు. కానీ ఈ వేసవిలో వేస్తే చెమటతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవ్వాల్సిందే. అందుకే డెనిమ్​ బదులు చాంబ్రే ఎంచుకుంటే మంచిదంటున్నారు. చూడటానికి డెనిమ్‌లానే ఉంటుంది కానీ... తేలికగా ఉంటుందని.. చాలా వరకూ ఇదీ కాటన్‌తోనే తయారవుతుందంటున్నారు. దీంతో స్టైలుకి స్టైలూ... సౌకర్యానికి సౌకర్యమంటున్నారు.

