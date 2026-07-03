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మీ అందం తగ్గకుండా ఉండాలా? - ఈ పొరపాట్లు చేయకూడదట!

చర్మ సంరక్షణ విషయంలో పొరపాట్లు చేస్తున్నారా - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే సరిపోతుందంటున్న నిపుణులు!

Skin Care Routine
Skin Care Routine (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 3, 2026 at 12:13 PM IST

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Best Skin Care Routine for Normal Skin: అందంగా కనిపించాలని ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. అయితే, సహజంగా అందంగా ఉన్నా సరే.. మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల అందం తగ్గినట్లు కనిపించే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో అలాంటి కొన్ని తప్పులను ఎలా సరిదిద్దుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ముఖానికి : అందంగా కనిపించాలంటే ముందురోజు రాత్రి నిద్రపోయే ముందు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పడుకొనే ముందు ముఖానికి వేసుకున్న మేకప్​ని పూర్తిగా తొలగించాలంటున్నారు. తర్వాత క్లెన్సర్​తో చర్మాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. నైట్ క్రీమ్ రాసుకోవడం మరిచిపోకూడదని సలహా ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఇది చర్మానికి తేమను అందించి మెరిసేలా చేస్తుందని, అలాగని నైట్​ క్రీమ్​ను మరీ ఎక్కువ మోతాదులో రాసుకోకూడదని తెలియజేస్తున్నారు. పగలు, రాత్రి క్రీమ్ వాడకం చర్మ పరిస్థితిని, తేమను మెరుగుపరిచి, సిర్కాడియన్ రిథమ్ అసమతుల్యతను పరిష్కరిస్తుందని researchgate పేర్కొంది.

పెదవులకు : పెదవులపై ఉండే చర్మం చాలా సున్నితమైంది. అందుకే, వాటిపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాల్సి ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో రాత్రి నిద్రపోయే ముందు పెదవులను నీటిలో ముంచిన దూదితో శుభ్రం చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. తర్వాత పెదవులకు నూనె రాసుకొని 5-10 నిమిషాల పాటు మృదువుగా మర్దన చేసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. ఇలా చేస్తే పెదవులకు రక్త ప్రసరణ బాగా జరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

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కళ్ల విషయంలో : కొంతమంది కాటుక, ఐషాడో, మస్కారా వంటివి ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే, ఫేస్​కి వేసుకున్న మేకప్ తొలగించేటప్పుడు వీటి గురించి మర్చిపోతారు. దీనివల్ల మరుసటి రోజు ఉదయానికి కళ్లు అలసినట్లుగా కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, కంటి చుట్టూ నల్లని వలయాలు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, కళ్లకు వేసుకున్న మేకప్​ని పూర్తిగా తొలగించిన తర్వాతే నిద్రపోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. రాత్రిపూట చర్మంపై మిగిలిపోయే రంగులు, భారీ మూలకాలు తక్కువ స్థాయి డెర్మటైటిస్ చర్మపు వాపు లేదా రసాయన చికాకును కలిగిస్తాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.

కురులను ఇలా : ఉదయం స్కూల్/ ఆఫీసుకు వెళ్లేటప్పుడే జుట్టు దువ్వుకొని రెడీ అయి వెళ్లిపోతాం. ఆ తర్వాత మళ్లీ జుట్టు గురించి పట్టించుకోం. నిద్రపోయే ముందు కూడా వాటిని అలానే వదిలేస్తాం. ఇలా చేయడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లకు మంచిది కాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీంతో పాటు గాలి వల్ల చిక్కుపడిన జుట్టును అలాగే వదిలేసి నిద్రపోతే మరిన్ని చిక్కులు పడి తెగిపోయే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, నిద్రపోయే ముందు ఓసారి జుట్టును దువ్వుకోవాలని అంటున్నారు. ఇలా చేస్తే తలకు పట్టిన చెమట కూడా ఆరిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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