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జుట్టు సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మేలంటున్న నిపుణులు!

డైట్​లో మార్పులు - సహజమైన పరిష్కారం !

Hair Growth
Hair Growth (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 2, 2026 at 5:03 PM IST

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Best Seeds For Hair Growth Naturally : ఈ రోజుల్లో వయసుతో సంబంధం లేకుండా అందరినీ వేధిస్తున్న సమస్యల్లో జుట్టు రాలడం, పలచబడటం ఒకటి. అయితే, ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా, ఇంట్లోనే దొరికే ఒక సహజమైన పరిష్కారం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మన ఆహారంలో అవిసె గింజలు, చియా గింజలు, గుమ్మడి గింజల వంటి చిన్నచిన్న విత్తనాలను చేర్చుకోవడం ద్వారా కుదుళ్లను బలోపేతం చేసి, జుట్టును ఒత్తుగా పెంచుకోవచ్చు. ఈ క్రమంలో ఈ గింజలు జుట్టుకు ఎలా ఉపయోగపడతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

అవిసె గింజలు, చియా గింజలు, గుమ్మడికాయ గింజల్లో చాలా వరకు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు కుదుళ్లను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. అలాగే, వీటిలోని అవసరమైన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ స్కాల్ప్​కి కావలసిన పోషణను అందించి, పొడిబారకుండా చేస్తాయి. అంతేకాదు, చుండ్రును నివారిస్తాయి. జుట్టు ఒత్తుగా, పొడువుగా పెరిగేలా సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అవిసె గింజలు : ఇందులో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు కుదుళ్లకు లోపలి నుంచి పోషణను అందించి, జుట్టు ఆరోగ్యంగా, బలంగా పెరగడానికి తోడ్పడతాయి. ఈ చిన్న గింజలలో 'లిగ్నన్స్', యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి స్కాల్ప్ వచ్చే వాపు, మంట లేదా ఇన్ఫెక్షన్లను తగ్గించడమే కాకుండా, జుట్టు రాలడానికి కారణమయ్యే హార్మోన్ల అసమతుల్యతను సరిచేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆరోగ్యకరమైన తల చర్మాన్ని పొందడానికి ఈ గింజలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

గుమ్మడికాయ గింజలు : గుమ్మడికాయ గింజలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పోషకాల గిడ్డంగి లాంటివి. వీటిలో ఉండే జింక్, తల చర్మంలోని సహజ నూనె గ్రంథులు పనితీరును సక్రమంగా ఉంచుతుంది. ఇది దెబ్బతిన్న జుట్టును రిపేర్ చేయడమే కాకుండా, కొత్త జుట్టు వేగంగా పెరగడానికి తోడ్పడుతుంది. అలాగే, ఇందులో సమృద్ధిగా ఉండే మెగ్నీషియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు జుట్టు కుదుళ్లను లోపలి నుంచి బలోపేతం చేసి, జుట్టు విరిగిపోకుండా నివారిస్తాయి.

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చియా గింజలు : చియా గింజలు జుట్టు ఎదుగుదలకు మేలు చేసే మరొక సూపర్ ఫుడ్. వీటిలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. జుట్టు బలంగా ఉండటానికి అవసరమైన ప్రొటీన్లు కూడా వీటి ద్వారా లభిస్తాయి. ఇవి ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్​ను తగ్గిస్తాయి. వీటిని స్మూతీస్ లేదా పెరుగులో భాగంగా తీసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

నల్ల నువ్వులు : ఇవి జుట్టు ఎదుగుదలను ప్రోత్సహించడానికి, చిన్న వయసులోనే జుట్టు తెల్లబడకుండా నివారించడానికి ఎంతో దోహదపడతాయి. ఇవి జుట్టు కుదుళ్లకు పోషణనిచ్చే అవసరమైన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్లు, ఖనిజాలతో నిండి ఉంటాయి. వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి బలంగా మారుతుంది. జుట్టు నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది. కూరలు లేదా బేకింగ్ పదార్థాలతో కలపడం ద్వారా నల్ల నువ్వులను రోజువారీ ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోవచ్చు.

పొద్దుతిరుగుడు గింజలు : పొద్దుతిరుగుడు గింజలలో విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది స్కాల్ప్ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి, జుట్టు పెరగడానికి ఎంతో సహాయపడుతుంది. విటమిన్ ఇ అనేది ఒక శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్, ఇది ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల జుట్టు దెబ్బతినకుండా కాపాడుతుంది. పొద్దుతిరుగుడు గింజలు జుట్టు బలంగా ఉండటానికి అవసరమైన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ప్రొటీన్లను అందిస్తాయి. వీటిని నేరుగా స్నాక్స్ లాగా తినవచ్చు.

పరిశోధన మూలాలు :

https://www.ijpsjournal.com/article/Formulation+and+Evaluation+of+Flaxseed+Hair+Gel

https://ijrti.org/papers/IJRTI2212046.pdf

https://www.ijpsjournal.com/article/Formulation-And-Evaluation-Of-Herbal-Face-Serum-Containing-Basil-Seeds-Gel

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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