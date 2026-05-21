మీ జుట్టు ఒత్తుగా పెరగాలా? - ఈ నూనెలు ట్రై చేస్తే మంచిదట!

- కురుల సంరక్షణ కోసం కొన్ని ఆయిల్స్ సూచిస్తున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​ - వీటితో ఆరోగ్యంగా పొడవుగా పెరిగే అవకాశం ఉందట!

Published : May 21, 2026 at 5:07 PM IST

Best Natural Hair Growth Oils for Thin Hair : అందంగా కనిపించాలంటే చర్మ సౌందర్యంతో పాటు కురుల సంరక్షణ కూడా చాలా ముఖ్యం. అందుకే, చాలామంది ఒత్తైన, పొడవాటి కురులు సొంతం చేసుకోవాలని విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఇందుకోసం మార్కెట్లో దొరికే నూనెలు, షాంపూలు, కండిషనర్లు వాడుతుంటారు. వీటి వల్ల జుట్టు పొడిబారిపోవడం, రాలిపోవడం, చుండ్రు, దురద వంటి పలు రకాల సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో కేశ సంపదను పెంచుకోవాలంటే ఎలాంటి నూనెలు వాడాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

రోజ్​మేరీ ఆయిల్ : ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు ఒక అద్భుతమైన ఔషధంగా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది స్కాల్ప్​కు రక్తప్రసరణను మెరుగుపరచడంతోపాటు జుట్టు కుదుళ్లను బలోపేతం చేయడం వల్ల జుట్టు రాలడాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, రోజ్​మేరీ ఆయిల్​లోని యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేటరీ గుణాలు చుండ్రు, తల దురదను తగ్గిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. రోజ్‌మెరీ-ఆముదం జుట్టు మందాన్ని, ఒత్తుదనాన్ని, పొడవును పెంచడమే కాకుండా, జుట్టు రాలడాన్ని కూడా తగ్గిస్తాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.

ఆముదం : ఇందులో రిబోలిక్ యాసిడ్, విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి తల చర్మానికి మంచి పోషణను అందించి, బలహీనమైన జుట్టు కుదుళ్లను బలోపేతం చేస్తాయంటున్నారు. దీని జిగట స్వభావం జుట్టు చిట్లిపోకుండా రక్షిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఇందులోని యాంటీ మైక్రోబియల్ లక్షణాలు జుట్టు ఎదుగుదలకు సహాయపడతాయని వివరిస్తున్నారు.

కొబ్బరినూనె : కొబ్బరి నూనె జుట్టు సంరక్షణకు శతాబ్దాలుగా వాడుతున్న అత్యుత్తమ సహజ ఔషధం. ఇది జుట్టు లోపలి పోరల్లోకి సులభంగా చొచ్చుకుపోయి, తేమను అందిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల జుట్టు కుదుళ్లు బలంగా మారి, వెంట్రుకలు ఒత్తుగా పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. కొబ్బరి నూనె వెంట్రుకలపై ఒక రక్షణ పొరను ఏర్పరిచి, క్యూటికల్ (వెంట్రుక పైపొర)ను మూసివేయడం ద్వారా తేమను నిలిపి ఉంచుతుందని Indian Journal of Dermatology,Venereology and Leprology పేర్కొంది.

ఉసిరి నూనె : చాలామంది జుట్టు ఒత్తుగా, బలంగా పెరగడానికి ఉసిరి నూనెను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అనేవి ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్​ను అడ్డుకుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇదే జుట్టు పలచబడటానికి ప్రధాన కారణమంటున్నారు. ఇది స్కాల్ప్​కు రక్త ప్రసరణను పెంచి, కుదుళ్లను బలోపేతం చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. తద్వారా జుట్టు ఆరోగ్యంగా, ఒత్తుగా పెరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. దీనిని క్రమం తప్పకుండా వాడటం వల్ల జుట్టు అకాలంగా తెల్లబడటం తగ్గుతుందని వివరిస్తున్నారు. జుట్టును దృఢపరచడానికి, జుట్టు ఎదుగుదలను ప్రోత్సహించడానికి, జుట్టు అకాలంగా తెల్లబడకుండా నిరోధించడానికి ఉసిరికాయ నూనె ఒక హేర్ టానిక్‌లా పనిచేస్తుందని Research Journal of Pharmacognosy పేర్కొంది.

ఆర్గన్ ఆయిల్ : లిక్విడ్ గోల్డ్ అని పిలవబడే ఆర్గన్ ఆయిల్, పలచని జుట్టుకు చాలా మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఇది చాలా తేలికగా ఉంటూనే జుట్టుకు అద్భుతమైన పోషణను అందిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్ ఇ అధికంగా ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాదు, ఆర్గన్ ఆయిల్ జుట్టు చిక్కుబడకుండా చేస్తుందట. దీనిని క్రమం తప్పకుండా వాడటం వల్ల జుట్టు ఒత్తుగా, ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తుందని వెల్లడిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

