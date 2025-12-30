"2026 వచ్చేస్తోంది" - నూతన సంవత్సరాన్ని ఇలా సరికొత్తగా ప్రారంభిద్దామా?
కొత్త సంవత్సరం - కొత్త సంకల్పం - చిన్నచిన్న అలవాట్లుతో సంతోషంగా గడపవచ్చట!
New Year Resolution Ideas : కొత్త ఏడాది వస్తుందంటే మనలో తెలియని ఉత్సాహం, ఆనందం కలుగుతుంటాయి. ఈ ఏడాది పొడవునా జీవితాన్ని ఆరోగ్యమయం, ఆనందమయం చేసుకోవాలని అందరూ కోరుకుంటారు. అందుకు వ్యక్తిగతంగా తీర్మానాలు చేసుకుంటాం. ఈ ఏడాదిని ఇంకాస్త కొత్తగా ప్రయత్నిద్దాం. నూతన సంవత్సర ఆగమన వేళ, కొత్త ఆశలకు పాదుగొలుపుతూ, నిత్య అనుసరణీయ అంశాలపై మేలుకొలుపుతో ముందుకు సాగుదాం!
కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయం: ప్రస్తుతం ఇళ్లలో టీవీల సైజ్లు పెద్దవయ్యాయి. మొబైల్ ఫోన్లు స్మార్ట్ అయ్యాయి. దీని వల్ల ఒకే ఇంట్లో ఉన్నా, వాట్సప్లో మాట్లాడుకుంటారు. దీంతో కమ్యూనికేషన్ పెరిగింది. కానీ, కనెక్టివీటీ తగ్గింది. ఫలితంగా, కుటుంబం ఉన్నా మనసు ఒంటరిగా ఉన్న భావన కలుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులకు అంటూ సమయం కేటాయిస్తే బంధాలు అవే బలపడతాయి. బలమైన సంబంధాలు మన మానసిక ప్రశాంతతను కాపాడతాయి. ఈ క్రమంలో వారానికో రెండుసార్లు కలసి భోజనం చేయటం, రోజూ కనీసం 10 నిమిషాలు అంతా కలసి మాట్లాడుకోవాలి. దీనివల్ల బంధాల బలపడతాయి.
హాబీ నేర్చుకోవడం: ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పైపైకి ఎదగాలంటే కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడం ఈరోజుల్లో చాలా అవసరం. అలాగే, ఉద్యోగ బాధ్యతలూ, ఇల్లూ పిల్లల పనులతో తలమునకలుగా ఉండే వాళ్లకు బాధ్యతల ఒత్తిళ్ల నుంచి రిలాక్స్ అవడానికి ఏదో ఒక హాబీ అలవాటు చేసుకోవాలి.
కొత్త పరిచయాలు: మారుతున్న సమాజంలో అవకాశాలను అందిపుచ్చు కోవాలంటే కొత్త పరిచయాల్ని పెంచుకోవాలి. భిన్న నేపథ్యాలున్న కొత్త వారిని ఫ్రెండ్స్గా చేసుకోవాలి. వృత్తిపరంగానే కాదు, కొత్త పరిచయాలు మానసిక ఆరోగ్యాన్నీ మెరుగుపరచడంతో పాటు నూతనోత్తేజాన్ని ఇస్తాయి.
ప్రకృతిలో ఒక రోజు : ఎపుడూ వెళ్లే కాలేజీ, ఆఫీసే, ఎపుడూ ఉండే ఇల్లే! అందుకే ఓ సారి వీటిని పక్కన పెట్టేయండి. వారం లేదా నెలలో ఒక రోజును కేటాయించుకుని ప్రకృతిలో గడిపేందుకు ప్రయత్నించండి. ఈ క్రమంలో సమీపంలోని పార్కు, నది/సముద్ర తీరంలో సేద దీరితే చాలు. మీకు వీలైతే గుట్టలు, కొండలు, సరస్సులు, అడవులు, సరస్సులు ఉండే దూర ప్రాంతాలకు ఒంటరిగా వెళ్లండి. మీరు వెళ్లిన చోట ప్రకృతిలో మమేకమై సరికొత్త అనుభూతులతో జీవితాన్ని రీఛార్జ్ చేసుకోండి.
సోషల్మీడియాకు బై బై : మొబైల్ నోటిఫికేషన్లను రోజూ అరగంట పాటు ఆపేయండి. ఈ టైంను మీ కోసం కేటాయించుకోండి. దీంతో మీ మైండ్లో ఉన్న చెత్తనంతా తొలగించేందుకు దీన్ని అవకాశంగా భావించండి. ఇలా ప్రశాంతంగా ఉండటంతో పాటు నూతనోత్సాహాన్ని పొందండి. వీలైతే ఏదైనా ఒక పుస్తకాన్ని తీసుకొని రోజుకు రెండు పేజీలు చదవడం లేదా ఏ ఆలయానికో, స్వచ్ఛంద సంస్థకో వెళ్లి రోజంతా వాలంటీరుగా సేవలు అందించండి. ఇతరులకు సాయం చేయడంలో సంతృప్తి మీ లైఫ్ కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది.
మొక్కలు నాటండి : 'పర్యావరణ కాలుష్యం రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతోంది. ప్లాస్టిక్ నిషేధాన్ని ఎవరూ పట్టించుకోవడంలేదు. ఇదెంత భయనకమో ఎవరికీ అర్థం కావడం లేదు' అంటూ మనం రోజూ తిట్టుకుంటూనే ఉంటారు. ఇతరుల నుంచి పక్కన పెట్టి, మనమేం చేయగలమో ఆలోచించండి. అందుకే ప్లాస్టిక్ దూరం పెడతానని గట్టిగా నిర్ణయించుకోండి. పాలిథిన్ కవర్లకు బదులుగా పేపర్ బ్యాగ్, నైలాన్ లేదా పాలిస్టర్తో చేసిన ఫోల్డబుల్ సంచులను వెంట తీసుకెళ్లండి. ఇలా మీరు చేస్తే, మిమ్మిల్ని చూసి ఇంకెందరో మారతారు. అలాగే, ఇంట్లోనో, రోడ్డు పక్కనో, ఏ ఖాళీ స్థలంలోనో నెలకి ఒక మొక్క నాటతానని అనుకోండి. దీనివల్ల సామాజిక ప్రయోజనంతో పాటు గొప్ప సంతృప్తి సొంతమౌతుంది.
హెల్మెట్ పెట్టుకోవడం : ప్రమాదాలకు గురైనప్పుడు అధిక శాతం హెల్మెట్ లేకపోవడం వల్ల మృత్యువాత పడుతున్నారు. దీన్ని ధరిస్తే జుట్టు ఊడిపోతుందని చాలా మంది పెట్టుకోరు. కానీ, ఇదంతా అపోహే. అందుకే, బయటికి వెళ్లినప్పుడు తప్పకుండా హెల్మెట్ ధరించాలి. దీని వల్ల కనీసం ప్రాణాలతో బయటవచ్చు. అది తలకు రక్షణ కల్పిస్తుంది.
ఇతరులకు సహాయం చేయడం : వీలున్నప్పుడల్లా కనీసం ఒక్కరికైనా తోచిన సాయం చేయాలి. ఎలాగంటే, ప్రమాదంలో గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రిలో చేర్పించడం, వారికి అవసరమైతే రక్తదానం లాంటివి చేయాలి. లేకపోతే ఒంటరిగా ఉన్నవారితో కాసేపు మాట్లాడటం, నిస్సహాయస్థితిలో ఉన్న వారికి సాయం చేయడం, మీకు తెలిసిన విషయాన్ని ఇతరులకు నేర్పించడం ఇలా ఇతరులకు సహాయం చేస్తే మానసిక ప్రశాంతతో పాటు ఆనందం కలుగుతుంది.
ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపరుచుకోవడం: చాలామంది ప్రతి నెలా సంపాదిస్తారు. కానీ, ఒక్క నెల జీతం ఆగితే అంతా అల్లకల్లోలం. అందుకే, ఎంత ఎక్కువ జీతం వస్తుందని కాకుండా, ఆరునెలలు జీతం రాకున్నా నిలబడగలుగుతామా అనేది ముఖ్యం. కాబట్టి, ఎప్పటికప్పుడు పెరిగే ఖర్చులూ బాధ్యతలూ ఆర్థిక విషయాలపట్ల శ్రద్ధ చూపాలి. ఆదాయ మార్గాలను పెంచుకోవడం, పొదుపు, మదుపు లాంటి జాగ్రత్తలతో అవసరాలకు డబ్బు అందేలా జాగ్రత్తపడాలి.
ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోవడం: పెరిగిన వాతావరణం, అరకొర వసతుల మధ్య చదువుకోవడం, పరిస్థితులతో రాజీ పడాల్సిరావడం లాంటివి చాలామందిలో ఆత్మవిశ్వాసం లోపించేలా చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల మీ తెలివితేటలూ, సామర్థ్యాలూ ఉండి కూడా వృత్తి ఉద్యోగాల్లో రాణించలేకపోతున్నారు. కాబట్టి, వ్యక్తిత్వ లోపాలను సరిదిద్దుకోవడానికీ ఇప్పుడు ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందుకే కొత్త సంవత్సరం తీర్మానాల్లో ఇదీ చేర్చుకోవాలి.
