గ్లోయింగ్ స్కిన్ కావాలా? - ఈ ఫేస్ ఫ్యాక్స్ ట్రై చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు
- చర్మం ప్రకాశవంతంగా మెరవాలంటే - ఇలా చేస్తే మేలంటున్న నిపుణులు!
Published : July 18, 2026 at 2:30 PM IST
Best Homemade Face Mask for Glowing Skin : ఎండలో బయటకు వెళ్లినప్పుడు చర్మంపై ట్యాన్ వచ్చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ముఖం కళ తప్పినట్లుగా అనిపిస్తుంది. అయితే, ఇంట్లోనే చేసుకోగలిగే ఈ ఫేస్ప్యాక్స్తో మీ ముఖాన్ని మళ్లీ కాంతులనీనేలా చేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, వాటిని ఎలా వేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పెరుగు + తేనె : రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ పెరుగు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ తేనె మిశ్రమాన్ని ముఖానికి రాసుకొని 15 నిమిషాల తర్వాత చల్లని నీళ్లతో కడగాలంటున్నారు నిపుణులు. తేనె మాయిశ్చరైజర్గా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు. పెరుగు చర్మాన్ని మెరిసేలా చేస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.
శనగపిండి + పసుపు : శనగపిండిలో చిటికెడు పసుపు వేసి మిశ్రమానికి సరిపడా పాలు పోయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దాన్ని ముఖాన్ని రాసుకొని ఆరిపోయే వరకు ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత గోరువెచ్చని నీళ్లతో కడుక్కుంటే చర్మంపై మురికిపోయి మృదువుగా మారుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పసుపు వర్ణద్రవ్య మార్పులు, చర్మ ముడతలు, సూర్యరశ్మి (UV కిరణాలు) వల్ల చర్మానికి జరిగే తీవ్రమైన నష్టం, సన్ స్పాట్స్ వంటి చర్మ పరిస్థితుల రూపాన్ని కర్కుమిన్ జెల్ మెరుగుపరుస్తుందని Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology పేర్కొంది. అలాగే, శనగపిండి చర్మంపై ఉన్న మృత కణాలను తొలగించి చర్మాన్ని కాంతివంతంగా చేస్తుందని World Journal of Pharmaceutical Research పేర్కొంది.
ఆషాఢంలో గోరింటాకు - అరచేతిలో వర్ణమే కాదు - ఆరోగ్య ప్రయోజనాలెన్నో!
టమాటా + తేనె : టమాటా గుజ్జులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ తేనె కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని రాసుకోవాలట. 15 నిమిషాల తర్వాత శుభ్రం చేసుకుంటే చర్మానికి ఉన్న జిడ్డు తొలగి తాజాగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది ట్యాన్ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెబుతున్నారు. చర్మ మరమ్మత్తు, చర్మ సంబంధిత చికిత్సల్లో తేనె కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
బొప్పాయి + తేనె : బొప్పాయి గుజ్జులో ఒక టీస్పూన్ తేనె కలిపి ముఖానికి రాసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 15-20 నిమిషాల తర్వాత కడిగేసుకుంటే చర్మం మృదువుగా మారుతుందట. సహజ కాంతిని పెంచడంలో ఈ మిశ్రమం దోహదపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
బియ్యంపిండి + పాలు : ఈ రెండు కలిపిన మిశ్రమాన్ని ముఖంపై అప్లై చేసి కొన్ని నిమిషాలు మసాజ్ చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఆ తర్వాత నీళ్లతో కడిగేయాలట. ఈ మిశ్రమం చర్మంపై మృతకణాలను తొలగించడంతోపాటు ట్యాన్ను తగ్గిస్తుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
అరటిపండు + తేనె : పొడి చర్మం ఉన్నవారికి మంచి ఆప్షన్. సగం అరటిపండు, టీస్పూన్ తేనెను మిశ్రమంగా చేసి ముఖానికి రాసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొద్దిసేపు ఆగి శుభ్రం చేసుకోవాలట. అరటి, తేనె మాయిశ్చరైజర్గా పనిచేసి చర్మం తాజాగా, మృదువుగా ఉండేలా చేస్తాయని సూచిస్తున్నారు.
కలబంద : అలొవెరాకు చర్మాన్ని మృదువుగా మార్చే గుణం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రాత్రివేళ అలొవెరా జెల్ను ముఖానికి రాసుకొని పడుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఉదయం చల్లని నీళ్లతో కడిగేసుకుంటే, ముఖం తాజాగా కనిపిస్తుందట. కలబంద చర్మం తేమను మెరుగ్గా నిలుపుకోవడానికి సహాయపడుతుందని International Journal of Innovative Research in Technology పేర్కొంది. అలాగే కొల్లాజెన్, ఎలాస్టిన్ ఫైబర్లను ఉత్పత్తి చేసే చనిపోయిన చర్మ కణాలను తొలగిస్తుందని తెలిపింది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
కళ్లద్దాలు కొంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
"ప్రతిసారీ నాకే ఎందుకిలా జరుగుతోంది?" - మనసును వేధించే 'రుమినేషన్'