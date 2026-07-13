జుట్టు ఒత్తుగా పెరగాలా? - ప్రముఖ నిపుణులు సూచిస్తున్న టిప్స్ మీ కోసం!
కురుల సంరక్షణ కోసం ఇంటి చిట్కాలు - వీటితో ఆరోగ్యంగా, పొడవుగా పెరిగే అవకాశం ఉందట!
Published : July 13, 2026 at 7:38 PM IST
Home Remedies for Thinning Hair : ఒత్తైన జుట్టు అందాన్ని ఇనుమడింపజేస్తుంది. అయితే, మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా చాలామంది అమ్మాయిల్లో జుట్టు రాలిపోవడం, చివర్లు చిట్లడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొందరు ఆత్మన్యూనతకు లోనువుతుంటారట. అయితే, ఈ సమస్యల్ని అధిగమించి కేశ సంపదను పెంచుకోవడానికి కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
గుడ్డులోని తెల్లసొనతో : గుడ్డులోని తెల్లసొన తీసుకొని బాగా గిలక్కొట్టాలి. దాన్ని కుదుళ్లకు పట్టించి 30 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వాలి. తర్వాత గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూతో తలస్నానం చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. కావాలనుకుంటే తెల్లసొన గిలక్కొట్టిన తర్వాత అందులో కాస్త నూనె, కొద్దిగా నీళ్లు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ మిశ్రమాన్ని కుదుళ్లకు పట్టించి కాసేపు మృదువుగా మసాజ్ చేయాలి. అప్పుడే ఆశించిన ఫలితం వస్తుందట.
మెంతులతో : గుప్పెడు మెంతులు తీసుకొని నీటిలో 10 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. తర్వాత వాటిని మిక్సీలో వేసి మెత్తగా చేసుకొని జుట్టుకు అప్లై చేసుకోవాలి. ఈ ప్యాక్ 30-40 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వాలి. ఆపై గోరువెచ్చని నీళ్లు, గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూతో తలస్నానం చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇంకా కావాలంటే, మెంతుల మిశ్రమంలో కొన్ని కొబ్బరిపాలు కూడా కలిపి జుట్టుకు పెట్టుకోవచ్చట. ఈ చిట్కా వల్ల జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది.
"మైక్రో హ్యాబిట్స్" ట్రై చేస్తారా? - ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి హెల్ప్ అవుతాయట!
ఉసిరి, శీకాయలతో : తలస్నానానికి రసాయనాలు ఉండే షాంపూలకు బదులుగా సహజసిద్ధంగా తయారు చేసిన ఉసిరి, శీకాయ పొడులను ఉపయోగించడం మంచిది. వీటి వల్ల జుట్టు రాలడం తగ్గుతుందట. ఇవి జుట్టు ఎదుగుదలకు అవసరమయ్యే పోషణ అందించడంతో పాటు కుదుళ్లను దృఢంగా మార్చుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఉల్లిరసంతో : ఉల్లిపాయలో ఉండే సల్ఫర్ జుట్టు ఎదుగుదలను ప్రేరేపిస్తుందని నిపుణులు చెబుుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉల్లిరసంతో కుదుళ్లను మృదువుగా మసాజ్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇందులో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లక్షణాలు కురులను ఆరోగ్యంగా ఉంచటంతో పాటు జుట్టును ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే హాని నుంచి కూడా రక్షిస్తాయి.
కలబందతో : దీని గుజ్జును కేశాలకు, కుదుళ్లకు పట్టేలా అప్లై చేసుకోవాలి. తర్వాత 30-40 నిమిషాలు ఆరనిచ్చి గోరువెచ్చని నీటితో, గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూతో తలస్నానం చేయాలి. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలోవెరా జుట్టు రాలడం, చుండ్రు, చికాకు లాంటి సమస్యలను తగ్గించి జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది.
పరిశోధన మూలాలు :
https://www.ijpsjournal.com/article/
https://ijirt.org/publishedpaper/IJIRT162162_PAPER.pdf
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
బద్ధకాన్ని తగ్గించుకోవాలంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే బెటర్ అంటున్న ఎక్స్పర్ట్స్!
వర్షాకాలంలో జుట్టు సురక్షితమేనా? - ఈ జాగ్రత్తలు మేలు చేస్తాయంటున్న నిపుణులు!