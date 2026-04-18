పిగ్మెంటేషన్తో బాధపడుతున్నారా? - ఇలా ట్రై చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!
- ముఖంపై మొండి మచ్చలు - ఇంట్లోనే లభించే పదార్థాలు ఓసారి ట్రై చేయండి!
Published : April 18, 2026 at 3:24 PM IST
Best Home Remedies to Treat Pigmentation : యుక్త వయసులో, గర్భం ధరించినప్పుడు శారీరకంగా వివిధ మార్పులు వస్తుంటాయి. పిగ్మెంటేషన్ కూడా ఇలాంటి వాటిలో ఒకటి. బుగ్గలు, నుదురుపైన ఏర్పడే నల్లటి మచ్చల కారణంగా ఒక్కోసారి ముఖంలో కళ లోపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఇంట్లోనే సులభంగా లభించే కొన్ని పదార్థాల ద్వారా ఈ సమస్యను పరిష్కరించవచ్చని చెబుతున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
తేనె, కలబంద గుజ్జు : టేబుల్స్పూన్ చొప్పున తేనె, కలబంద గుజ్జు తీసుకొని అందులో రెండు టేబుల్స్పూన్ల బొప్పాయి గుజ్జు వేసి ప్యాక్ లాగా తయారు చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ మిశ్రమాన్ని మచ్చలున్న చోట రాసి 30 నిమిషాల పాటు ఆరనిచ్చి, ఆపై కడిగేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా తరచూ చేయడం వల్ల సమస్య తగ్గడంతోపాటు అక్కడ చర్మంపై ఏర్పడిన మృతకణాలు సైతం తొలగిపోయి చర్మం కాంతివంతవుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
కమలాఫలంతో : వీటి తొక్కల్ని ఎండబెట్టి పొడి చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులో పచ్చి పాలను చేర్చి పేస్టులా తయారు చేసుకొని ఆ మిశ్రమాన్ని సమస్య ఉన్న చోట అప్లై చేయాలని చెబుతున్నారు. 20 నిమిషాలపాటు ఆరనిచ్చి, ఆ తర్వాత చల్లటి నీటితో కడిగేసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. కమలాఫలం ముడతలు, పిగ్మెంటేషన్, సన్నని గీతలు లాంటివి తగ్గిస్తుందని Journal of Food Chemistry & Nanotechnology ప్రచురించింది.
లోషన్లు తప్పనిసరి : సన్స్క్రీన్ లోషన్లు రాసుకోకపోవడం వల్ల కూడా పిగ్మెంటేషన్ సమస్య తలెత్తే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, బయటికి వెళ్లేటప్పుడు SPF 30 సన్స్క్రీన్ రాసుకోవడం మంచిదని National Library of Medicine తెలిపింది. అలాగే, ముఖాన్ని స్కార్ఫ్తో కవర్ చేసుకోవడం మాత్రం మరిచిపోవద్దని సూచిస్తున్నారు.
ఓట్స్తో : రెండు టేబుల్స్పూన్ల ఓట్మీల్, టేబుల్స్పూన్ పెరుగు, అర టేబుల్స్పూన్ టొమాటో రసం.. ఈ మూడింటిని కలుపుకొని పేస్ట్లా తయారు చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ మిశ్రమాన్ని సమస్య ఉన్నచోట రాసుకొని ఇరవై నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీటితో కడిగేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. టొమాటోలని సహజసిద్ధమైన బ్లీచింగ్ గుణాలు చర్మాన్ని శుభ్రపరిస్తే, ఓట్మీల్ ఎక్స్ఫోలియేటింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేసి సమస్యను తగ్గిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. పెరుగు ముఖాన్ని మృదువుగా మారుస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
ఫ్రూట్స్తో : అలాగే, పిగ్మెంటేషన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఆహారం విషయంలో కూడా శ్రద్ధ వహించడం అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో బొప్పాయి, బెర్రీస్, దానిమ్మ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉండే పదార్థాలతో పాటు ద్రాక్ష, కమలాఫలం, స్ట్రాబెర్రీ, నిమ్మ, కివీ విటమిన్ సి అధికంగా లభించే పండ్లను కూడా ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇవి కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డ ఆరోగ్యానికి కూడా అవసరమే అని సూచిస్తున్నారు. విటమిన్లు ఎ, బి, సి, ఇ అన్నీ చర్మ వర్ణద్రవ్య (పిగ్మెంటేషన్ ) సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఉపయోగపడతాయని, ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి ఇవి అవసరమని National Library of Medicine పేర్కొంది.
పిగ్మెంటేషన్ని దూరం చేయడానికి సహజసిద్ధమైన పదార్థాల్ని ఉపయోగించుకోవడం మంచిదే. కానీ, ఇవి సహజసిద్ధమైనవే అయినా ఒక్కోసారి ఇందులో కొన్ని పదార్థాలు అన్ని చర్మతత్వాల వారికి సరిపడకపోవచ్చని అంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా అలర్జీల బారిన పడే అవకాశం ఉండచ్చని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, వీటిని వాడే ముందు సంబంధిత డాక్టర్లు సలహా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
