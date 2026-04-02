మీ జుట్టు ఒత్తుగా పెరగాలా? - ఈ పూలు పనికొస్తాయట!

- ఈ పువ్వులతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు పొందవచ్చంటున్న నిపుణులు!

Hair Growth
Hair Growth (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 2, 2026 at 3:26 PM IST

3 Min Read
Flowers Promote Hair Growth : ఆయా కాలాల్లో పూచే పూలతో జడను అలంకరించుకొని అందంగా మెరిసిపోవడం మగువలకు అలవాటే! అయితే, ఇవే పూలను జుట్టు సంరక్షణకూ ఉపయోగించవచ్చని సౌందర్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటితో తయారు చేసిన నూనెలు, మాస్కుల్ని వాడితే కేశాలు దృఢంగా, పట్టు కుచ్చులా మెరిసిపోతుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో జట్టు సంరక్షణలో ఏ పువ్వు ఎలా ఉపయోగపడుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మందారం : పూలతో కేశ సంరక్షణ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది మందార. ఇందులోని విటమిన్లు, అమైనో ఆమ్లాలు జుట్టు దృఢంగా పెరిగేలా చేస్తాయని సౌందర్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం మందార పూల రెక్కల్ని మెత్తగా నూరి, అందులో కొంచెం కొబ్బరినూనె, పెరుగు వేసి మాస్క్​లా తయారు చేసుకొని కేశాలు, కుదుళ్లకు అప్లై చేసుకోవాలంటున్నారు. అలాగే, మందార పూరేకల్ని కొబ్బరి నూనెలో మరిగించుకొని తయారు చేసుకున్న నూనెనూ జుట్టుకు, కుదుళ్లకు అప్లై చేసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. మందార పువ్వు, ఆకులు చాలా శ్లేష్మం కలిగి ఉంటాయని, ఇది సహజ కండిషనర్‌గా పనిచేస్తుందని International Journal of Trend in Scientific Research and Development ప్రచురించింది.

"మేకప్" వేసుకుని పడుకుంటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

బంతిపూలు : ఇప్పుడు ఏ సీజన్​లోనైనా బంతిపూలు లభిస్తున్నాయి. ఈ పూలతోనూ జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పువ్వుల్లోని యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేటరీ గుణాలు కుదుళ్ల సమస్యల్ని దూరం చేసి జుట్టు ఎదుగుదలను ప్రేరేపిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఇందుకోసం బంతి పూలతో తయారు చేసిన నూనెను, కొబ్బరి, ఆలివ్ వంటి క్యారియర్ ఆయిల్స్​లో కలుపుకొని కేశ సంరక్షణకు వినియోగించుకోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో తయారు చేసిన హెయిర్ సీరమ్స్ వాడడం వల్ల మెరుగైన ఫలితం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. బంతి పువ్వులు తల చర్మం సంరక్షణకు, చుండ్రును తగ్గించడానికి సహాయపడతాయని International Journal of Current Science ప్రచురించింది.

బిళ్ల గన్నేరు : ఎక్కడ పడితే అక్కడ విరివిగా పూచే బిళ్ల గన్నేరు పూలను మనం అంతగా పట్టించుకోం. కానీ, ఇందులో కేశాల కుదుళ్లను దృఢం చేసే గుణాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో బిళ్లగన్నేరు పూరేకల్ని కొబ్బరి లేదా ఆముదం నూనెలో వేసి మరిగించుకొని తయారు చేసిన నూనె వాడడం లేదంటే వీటితో పాటు మందార పూలు, కలబంద, పెరుగు వంటివి కలిపి తయారు చేసిన హెయిర్​ మాస్క్​ని వారానికోసారి వేసుకోవడం మంచిదట. ఇక ఈ పూలు వేసి మరిగించి చల్లార్చిన నీటిని తలస్నానం తర్వాత కండిషనర్ గానూ వాడచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

చామొమైల్ పూలు : ఇందులో యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేటరీ గుణాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుుతున్నారు. ఇవి చుండ్రు, ఇతర కుదళ్ల సమస్యల్ని దూరం చేయడంలో సమర్థంగా పనిచేస్తాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలో షాంపూ చేసుకున్న తర్వాత కుదుళ్లు, కురులకు చల్లారిన చామొమైల్ టీని కండిషనర్​గా ఉపయోగించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, ఈ పూలను హెయిర్​ మాస్కులు, హెయిర్ ఆయిల్స్​ తయారీలోనూ వాడడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. చామొమైల్ పూలు స్కాల్ప్ చికాకును తగ్గించడానికి, వాపును నివారించడానికి, ఆరోగ్యకరమైన జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహించడానికి సహాయపడతాయని International Journal of Research Publication and Reviews ప్రచురించింది.

  • మల్లెపూలలో కుదుళ్లు, జుట్టుకు తేమను అందించే గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పూలతో తయారు చేసిన నూనెను రోజువారీ జట్టు సంరక్షణలో ఉపయోగించడం వల్ల కుదుళ్లు, జుట్టు పొడిబారే సమస్యను తగ్గించుకోవడంతో పాటు చుండ్రు సమస్యనూ నివారించుకోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
  • పరిమళాలు వెదజల్లే లిల్లీ పూలు కుదుళ్లను దృఢంగా చేసి జుట్టు ఒత్తుగా పెరిగేలా ప్రేరేపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.

అయితే, ఈ పూలన్నీ సహజ సిద్ధమైనవే అయినా, కొంతమందికి కొన్ని పడకపోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, వీటి నుంచి తయారు చేసిన జుట్టు సంరక్షణ ఉత్పతుల్ని వాడే ముందు డాక్టర్ సలహా తీసుకోవడం మంచిదట. అలాగే, జుట్టు తత్వానికి సరిపడతాయో లేదో పరిశీలించుకోవడం మర్చిపోవద్దని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

"దాంపత్య బంధం" నిత్యనూతనంగా ఉండాలా? - ఈ సలహాలు పాటిస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

తెల్ల వెంట్రుకలతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ ఇంటి చిట్కాలు పనికొస్తాయట!

TAGGED:

HAIR GROWTH PROBLEMS
TIPS FOR HAIR GROWTH
POWERFUL FLOWERS FOR HAIR GROWTH
FLOWERS PROMOTE HAIR GROWTH
HAIR GROWTH

