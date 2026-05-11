బిగుతైన దుస్తులు ధరిస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!

వదులుగా ఉన్నవే వేసవిలో శరీరానికి సౌకర్యంగా ఉంటుందంటున్న నిపుణులు

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 11, 2026 at 4:44 PM IST

During the Hot Summer are Loose Fitting Clothes : ట్రెండీగా, స్టైలిష్​గా కనిపించడం కోసం చాలామంది బిగుతైన దుస్తులు ధరిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా, బాడీకాన్ డ్రెస్​లు, లెగ్గిన్స్, ఫిటెడ్ జీన్స్, స్ట్రెచ్​బుల్ దుస్తులు ఇష్టపడుతుంటారు. సమ్మర్​లో ఇలాంటివి ఎక్కువగా ధరించడం వల్ల చర్మ, అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. చర్మం ఎరుపుగా మారడం, దద్దుర్లు, చిరాకు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని అంటున్నారు. స్ట్రెచ్ దుస్తులు, నెక్ టైల్​లు, బాడీఫీట్ దుస్తులు ద్వారా గ్యాస్ట్రో సమస్యలు, కడుపు, పేగులపై ఒత్తిడి పడుతుందట. వీటికి తోడుగా చర్మం మంట పుట్టడం, శరీరం జలదరింపు వంటి సమస్యలు వస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో వేసవిలో ఎలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

వదులు దుస్తులే ఇప్పుడు ట్రెండ్ : ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారిపోయింది. కాస్త వదులుగా ఉండే దుస్తులు వేసుకోవడానికో జెన్​జీలు ఇష్టపడుతున్నారు. వదులు దుస్తులు చూసేందుకు అంతగా బాగుండవని కొందరు అభిప్రాయపడుతుంటారు. కానీ, ఇప్పుడు చాలామంది సినీ, సెలబ్రిటీలు వదులుగా ఉండే దుస్తుల్ని వినియోగిస్తున్నారు. వదులైన కుర్తీలు, చొక్కాలు, టీ షర్ట్​లు, ప్యాంట్లు లాంటి దుస్తులు ధరించడం శరీర ఆరోగ్యానికి మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

సహజమైన వస్త్రాలు : జనపనార, పట్టు, పత్తి వంటి సహజసిద్ధమైన వస్త్రాలు చర్మానికి గాలి తగిలేలా చేస్తాయి. ఇవి చెమటను పీల్చుకుని, చర్మ వ్యాధులు రాకుండా కాపాడతాయంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, చికాకు, అలెర్జీలను కలిగించవట. ఈ క్రమంలో మితిమీరిన బిగుతుగా ఉండే దుస్తులు రక్త ప్రసరణకు ఆటంకం కలిస్తాయి. ముఖ్యంగా, లో దుస్తులు, జీన్స్ లాంటివి వల్ల చర్మ వ్యాధులు, దద్దుర్లు వస్తాయి.

ఇవి నష్టాలు :

  • బిగుడు దుస్తులు బాడీకి అంటుకుపోయి, శరీరానికి గాలి తగలకుండా చేస్తాయి. తద్వారా చర్మ, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణం కావొచ్చు.
  • నైలాన్, పాలిస్టర్, సింథటిక్ వంటి దుస్తులు చెమటను పీల్చుకోవు. అంతే కాకుండా, శరీరానికి గాలిని అడ్డుకుంటాయి. చర్మ సమస్యలు రావొచ్చు.
  • మితిమీరిన బిగుతుగా ఉండే దుస్తులు ధరించడం వల్ల చెమట పట్టి, దురద, దద్దుర్లు, చర్మంపై మచ్చలు ఏర్పడొచ్చు. ఒక్కోసారి అవి పుండ్లు అయ్యే ప్రమాదమూ ఉంది. ఇలాంటి దుస్తులు శరీరంలో రక్తప్రసరణకు ఆటంకం కలిగిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. శరీరంపై చారలు, అవయవాలు తిమ్మిరి పట్టడం, పాదాలు మొద్దుబారడం లాంటి సమస్యలు రావొచ్చని చెబుతున్నారు.

సమ్మర్​లో చెమటను పీల్చుకుని, గాలి తగిలేలా నూలు దుస్తులు మంచిది. వేసవికాలంలో లేత రంగు దుస్తులు ధరించడం మేలు. ఇవి వేడిని తక్కువగా గ్రహించడంతో పాటు చెమటను పీల్చుకుంటాయి. దీంతో శరీరం చల్లగా ఉంటుంది. అలాగే, లినెన్, ఖాదీ దుస్తులు సమ్మర్​లో స్టైలిష్​గా, సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి . - ఎం. జగన్​మోహన్ రావు, డెర్మటాలజిస్ట్

ఇవి పాటించడం మేలు : చాలామంది అన్ని కాలాల్లోనూ ఒకే రకమైన దుస్తులు వినియోగిస్తారు. ఫ్యాషన్​తో పాటు చలిని తట్టుకునేందుకు బిగుతు దుస్తులు ఎక్కువమంది ధరిస్తారు. అలాకాకుండా అన్ని రకాల దుస్తులు వాడాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, నిద్రపోయేటప్పుడు సౌకర్యవంతమైన వదులు దుస్తులు ధరించాలి. ఇది ప్రశాంతమైన నిద్రకు దోహదపడుతుంది. నూలు వంటి గాలి ఆడే వస్త్రంతో చేసిన లో దుస్తులు ధరిస్తే అంటు వ్యాధులు దరి చేరకుండా ఉంటాయి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

