మొటిమలు, మచ్చలకు 'చింతపండు ప్యాక్' - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!
చర్మాన్ని కాంతివంతం చేస్తుందంటున్న ఎక్స్పర్ట్స్ - ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని సూచన
Published : February 24, 2026 at 3:02 PM IST
Beauty Face Packs With Tamarind : వంటకాలకు పుల్లపుల్లటి రుచిని అందించే చింతపండు, సౌందర్య పోషణలోనూ ఉపయోగించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మొటిమలు, మచ్చలు వంటి చర్మ సమస్యల్ని తగ్గించడం నుంచి ముఖ కాంతిని పెంచడం దాకా అందాన్ని పెంపొందించే శక్తి దీనికి ఉందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో చింతపండుతో ఇంట్లోనే తయారుచేసుకొనే కొన్ని ఫేస్ప్యాక్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మొటిమలకు : నిమ్మకాయ పరిమాణంలో చింతపండును తీసుకొని, దాన్ని పావుకప్పు వేడినీటిలో వేసి కాసేపు బాగా నాననివ్వాలి. ఆ తర్వాత దీని నుంచి పిప్పిని వేరుచేయాలి. అందులోంచి టేబుల్ స్పూన్ గుజ్జును తీసుకొని, దానికి ఒక చెంచా ముల్తానీ మట్టి, కొద్దిగా రోజ్వాటర్ కలపాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపి ఫేస్కి, మెడకు మాస్క్లా వేసుకోవాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీటితో క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రామాన్ని ఒకేసారి ఎక్కువగా చేసుకొని ఫ్రిజ్లో నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు. ఇలా, ఈ ఫేస్ప్యాక్ను తరచూ వేసుకోవడం వల్ల మొటిమలు సమస్య తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సహజ పదార్ధాలైన చింతపండు పొడి, ముల్తానీ మిట్టి చర్మంపై ఉన్న జిడ్డును, ధూళి కణాలను, మొటిమలను తొలగించడానికి తోడ్పడతాయని Research Journal of Topical and Cosmetic Sciences జర్నల్ ప్రచురించింది.
చిన్న వయసులోనే చర్మం ముడతలు పడుతోందా? - ఈ నేచురల్ టిప్స్ పాటిస్తే బెటర్!
చర్మ కాంతికి : టేబుల్ స్పూన్ చింతపండు గుజ్జును తీసుకొని దానికి అర చెంచా పసుపు కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రామాన్ని చర్మానికి రాసుకోవాలి. 20 నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో కడిగేసుకోవాలి. ఈ ప్యాక్ చర్మకాంతిని పెంచుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
బ్లీచ్గానూ : చింతపండు గుజ్జుకు కొద్ది మొత్తాల్లో శనగపిండి, అరటిపండు గుజ్జును జత చేసి పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. దీన్ని చర్మానికి పట్టించి, ఆరిన తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ బ్లీచింగ్ ఏజెంట్లా పనిచేసి చర్మాన్ని శుభ్రం చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
స్క్రబ్ చేసుకోండిలా : దీన్ని స్క్రబ్ గా వాడుకోవాలంటే, చింతపండు గుజ్జును కాస్త తీసుకొని, దానికి టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం, హాఫ్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా, పంచదార మిక్స్ చేయాలి. ఈ మిశ్రమంతో చర్మాన్ని మృదువుగా మసాజ్ చేసుకోవాలి. పావుగంట తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయాలి. జిడ్డు చర్మం ఉన్న వారికి, మొటిమలతో ఇబ్బంది పడేవారికి ఇది మంచి మెడిసిన్లా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
టోనర్గా కూడా : టోనర్గా యూజ్ చేయడానికి, 2 స్పూన్ల్ చింతపండు రసం తీసుకోవాలి. దీనికి 2 చెంచాల టీ డికాషన్ను కలపాలి. ఫేస్వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మిశ్రమంలో కాటన్ బాల్స్ ముంచి ముఖానికి రాసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. 10 నుంచి 15 నిమిషాల తర్వాత కూల్ వాటర్తో ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. అంతే, చక్కటి టోనర్గా పనిచేస్తుంది.
ప్యాచ్ టెస్ట్ తర్వాతనే : చింతపండు ముఖ కాంతిని పెంపొందించే శక్తి ఉన్నప్పటికీ, చర్మానికి నేరుగా రాసుకోవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దీనికి ఇతర పదార్థాలు కలుపుకొని వాడాలని పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాదు, చింతపండును వినియోగించడం వల్ల కొందరిలో అలర్జీ వంటి దుష్ప్రభావాలు కూడా రావచ్చట. కాబట్టి, ఈ విషయంలో వ్యక్తిగత సౌందర్య నిపుణులను సంప్రదించి, వారి సూచనల మేరకు ముందుగా ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాతే ఉపయోగించడం మేలు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
