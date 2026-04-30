కురుల అందానికి కుంకుడు కాయ - జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుందట!

- కుంకుడు కాయలతో ఎన్నో ఉపయోగాలు - ఎలా వాడాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు

Soap berries (Getty Images)
Published : April 30, 2026 at 3:11 PM IST

Soap berries Good for Hair : జుట్టు రాలిపోతుందని ఒకరూ, ఎన్ని షాంపూలు వాడినా చుండ్రు తగ్గడం లేదని ఇంకొందరూ వాపోతుంటారు. మరికొందరు, మొటిమల సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అయితే, వీటన్నింటికీ పరిష్కారం ఖరీదైన షాంపూలు, క్రీముల్లో లేదట. మన పూర్వీకులు వాడిన కుంకుడు కాయల్లో ఉందంటోందని ఆయుర్వేదం నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కుంకుడు కాయ వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కుంకుడుకాయల్లోని యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ మైక్రోబియల్ లక్షణాల వల్ల చుండ్రు సమస్య తగ్గుతుందంటున్నారు నిపుణులు. జుట్టు ఒత్తుగా, ఆరోగ్యంగా ఎదుగుదలకు తోడ్పడుతాయని తెలియజేస్తున్నారు. అయితే, దీన్ని నేరుగా వాడే బదులు, కాసిన్ని మందార ఆకుల్ని కలిపి తలస్నానం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఇలా కనీసం నాలుగు లేదా ఐదు వారాలు చేస్తే సరిపోతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.

చర్మానికి క్లెన్సర్​గా : కుంకుడుకాయలకు యాంటీ బ్యాక్టీరియా, యాంటీ అలర్జీ గుణాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, ఇవి చర్మానికి క్లెన్సర్​గానూ వాడొచ్చని సూచిస్తున్నారు. మొటిమలూ, వాటి తాలూకు మచ్చలూ దూరమవుతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇందుకోసం కుంకుడు రసంలో ముంచిన దూదితో ముఖాన్ని శుభ్రం చేస్తే సరిపోతుందని అంటున్నారు. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేస్తా మొటిమలు సమస్య దూరమవుతుందని researchgate పేర్కొంది.

జుట్టు సమస్యలకు : జుట్టు రాలడానికి కాలుష్యం, ఇతరత్రా సమస్యలు లాంటి ప్రధాన కారణం. ఈ ఇబ్బందికి చెక్ పెట్టడానికి కుంకుడు రసం చక్కటి పరిష్కరమంటున్నారు నిపుణులు. వాటిని రెండు మూడు గంటల ముందు నానబెట్టి రసం తీయాలట. దీనికి పావు కప్పు కలబంద గుజ్జు కలిపి తలకు రాయాలని చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత ఐదు నిమిషాలాగి రుద్ది తలస్నానం చేస్తే మాడు నుంచి చివర్ల వరకూ పట్టిన మురికితోపాటు రసాయనాల తాలూకు ప్రభావమూ వదులుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. కుంకుడుకాయ షాంపూ జుట్టులోని మలినాలను తొలగించి, కురులకు కాంతివంతమైన మెరుపును అందిస్తుందని International Journal of Pharmaceutical Research and Applications పేర్కొంది. ఇది వెంట్రుకల కుదుళ్లను బలపరచడం ద్వారా జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుందని తెలిపింది.

అందమైన పాదాల కోసం : చాలామంది ముఖ సౌందర్యంపై చూపిన శ్రద్ధ పాదాలపై చూపించరు. దీంతో అవి కాంతి విహీనంగా కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, గోళ్లు, మడమలు మురికిగా మారతాయని అంటున్నారు. వీటిని శుభ్రం చేయడానికి కుంకుడు రసంలో కాస్త గులాబీ నీరు చేర్చి ఓ పది నిమిషాలు అందులో ఉంచాలని సూచిస్తున్నారు. ఆపై పాదాలకు సున్నితంగా మసాజ్ చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. తద్వారా టాన్, డెడ్ స్కిన్ వదిలిపోతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఫలితంగా, పాదాలూ కోమలంగా మారతాయని పేర్కొంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

