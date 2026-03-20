సౌందర్య సంరక్షణకు 'రోజ్​వాటర్' - మీరు ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు?

చర్మాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుందంటున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​! - కేవలం బ్యూటీ కోసం మాత్రమే కాకుండా ఈ విధంగా కూడా మేలు చేస్తుందట!

Rose Water (Getty Images)
Published : March 20, 2026 at 9:32 AM IST

Best Ways To Use Rose Water For Glowing Skin : రంగురంగుల గులాబీలను చూస్తే మనసుకు ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తుంది. అయితే, సౌందర్య పరిరక్షణలోనూ రోజర్ వాటర్ పాత్ర ఎంతో ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో గులాబీ రేకులను నీటిలో మరిగించి ఆవిరి చేయడం ద్వారా తయారయ్యే ఈ సహజ ద్రవంలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఇది చర్మంపై చికాకును తగ్గించడం నుంచి జుట్టుకు పోషణ అందించడం వరకు ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. మరి, అదేలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

టోనర్​గా : గులాబీలో ఉండే సమతుల్య గుణాలు దీనిని ఒక అద్భుతమైన టోనర్​గా మారుస్తాయి. ఇది చర్మం pH స్థాయిని క్రమబద్ధీకరించడానికి, రంధ్రాలను బిగుతుగా చేయడానికి, వాపును తగ్గించడానికి సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజ్​లో విటమిన్లు, ముఖ్యంగా విటమిన్ సి తో పాటు ఫినోలిక్ సమ్మేళనాలు, కెరోటినాయిడ్లు, టోకోఫెరోల్, బయోఫ్లేవనాయిడ్లు, టానిన్లు, అస్థిర నూనెల, పెక్టిన్‌లను సమృద్ధిగా కలిగి ఉంటాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.

మండే ఎండల్లో చర్మ సంరక్షణ - ఈ జాగ్రత్తలు అవసరమంటున్న నిపుణులు!

ఫేస్ మిస్ట్ : రోజ్ వాటర్​ చర్మానికి తక్షణమే తాజాదనాన్ని, ఉత్తేజాన్ని ఇస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని హైడ్రేట్ చేయడమే కాకుండా చర్మ సమతుల్యతను కాపాడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

క్లెన్సర్​గానూ : రోజ్​వాటర్​ మంచి క్లెన్సర్​గా కూడా పని చేస్తుందట. ఇది మన ముఖంపై ఉన్న జిడ్డుని, పేరుకుపోయిన మురికిని తొలగించి చర్మాన్ని తాజాగా మార్చుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గులాబీ రేకుల్లోని సహజసిద్ధమైన నూనెలు చర్మాన్ని తేమగా ఉంచేందుకు సహకరిస్తాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలో స్నానం చేసే నీటిలో కొద్దిగా రోజ్​వాటర్​ లేదా కొన్ని గులాబీ రేకలను వేసుకుంటే చర్మం మెరుపును సంతరించుకుంటుందట.

నల్లటి వలయాలు : కళ్ల కింద నల్లటి వలయాల్ని తగ్గించుకోవడానికి రోజ్​వాటర్​ను ఉపయోగించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో కొద్దిగా రోజ్​వాటర్​ని తీసుకొని అందులో కాటన్​ను ముంచి కళ్ల కింద మృదువుగా మర్దన చేయాలంటున్నారు. ఇలా వారానికి రెండు లేదా మూడు సార్లు చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందట. అలాగే, ఇందులో ఉండే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు చర్మంపై వచ్చే దురద, మంటను తగ్గిస్తాయట.

హెయిర్ రిన్స్​ : రోజ్​వాటర్​లో తేమను అందించే గుణాలు జుట్టుకు మంచి కండిషనర్​లా పనిచేస్తుదంటున్నారు నిపుణులు. ఇది మాడుపై దురదను తగ్గించడానికి, చుండ్రును అరికట్టడానికి, జుట్టుకు మెరుపును ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుందని చెబుతున్నారు.

జుట్టు ఆరోగ్యంగా : రోజ్​వాటర్​లో ఉండే సహజసిద్ధమైన కండిషనింగ్ గుణాలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయట. ఈ క్రమంలో జుట్టు కోసం వాడే షాంపూ లేదా కండిషనర్​లో కొన్ని చుక్కల రోజ్​వాటర్​ కలుపుకొంటే సరిపోతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. లేకుంటే గులాబీ రేకల పేస్ట్​ను జుట్టుకు, కుదుళ్లకు పట్టించి, 10-15 నిమిషాల తర్వాత తలస్నానం చేస్తే జుట్టు ఆరోగ్యం మెరుగుపడే అవకాశం ఉందట.

సహజమైన మేకప్ రిమూవర్​గా : రోజ్​వాటర్ చాలా సున్నితమైనది. చర్మానికి ఎటువంటి హాని చేయదు. కాబట్టి, ఇది ఒక ప్రభావవంతమైన మేకప్ రిమూవర్​గా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఒక కాటన్ ప్యాడ్​ను రోజ్​ వాటర్​లో ముంచి, ముఖంపై మెల్లగా తుడుస్తూ మేకప్​ను సులభంగా తొలగించవచ్చట.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఎండాకాలంలో డాండ్రఫ్ సమస్య - సహజసిద్ధమైన 'నూనెలు' సూచిస్తున్న నిపుణులు!

ముఖంపై మొటిమల గుంతలు - ఈ నేచురల్​ టిప్స్​ పాటిస్తే మంచిదట!​

