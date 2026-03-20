సౌందర్య సంరక్షణకు 'రోజ్వాటర్' - మీరు ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు?
చర్మాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుందంటున్న ఎక్స్పర్ట్స్! - కేవలం బ్యూటీ కోసం మాత్రమే కాకుండా ఈ విధంగా కూడా మేలు చేస్తుందట!
Published : March 20, 2026 at 9:32 AM IST
Best Ways To Use Rose Water For Glowing Skin : రంగురంగుల గులాబీలను చూస్తే మనసుకు ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తుంది. అయితే, సౌందర్య పరిరక్షణలోనూ రోజర్ వాటర్ పాత్ర ఎంతో ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో గులాబీ రేకులను నీటిలో మరిగించి ఆవిరి చేయడం ద్వారా తయారయ్యే ఈ సహజ ద్రవంలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఇది చర్మంపై చికాకును తగ్గించడం నుంచి జుట్టుకు పోషణ అందించడం వరకు ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. మరి, అదేలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
టోనర్గా : గులాబీలో ఉండే సమతుల్య గుణాలు దీనిని ఒక అద్భుతమైన టోనర్గా మారుస్తాయి. ఇది చర్మం pH స్థాయిని క్రమబద్ధీకరించడానికి, రంధ్రాలను బిగుతుగా చేయడానికి, వాపును తగ్గించడానికి సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజ్లో విటమిన్లు, ముఖ్యంగా విటమిన్ సి తో పాటు ఫినోలిక్ సమ్మేళనాలు, కెరోటినాయిడ్లు, టోకోఫెరోల్, బయోఫ్లేవనాయిడ్లు, టానిన్లు, అస్థిర నూనెల, పెక్టిన్లను సమృద్ధిగా కలిగి ఉంటాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.
ఫేస్ మిస్ట్ : రోజ్ వాటర్ చర్మానికి తక్షణమే తాజాదనాన్ని, ఉత్తేజాన్ని ఇస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని హైడ్రేట్ చేయడమే కాకుండా చర్మ సమతుల్యతను కాపాడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
క్లెన్సర్గానూ : రోజ్వాటర్ మంచి క్లెన్సర్గా కూడా పని చేస్తుందట. ఇది మన ముఖంపై ఉన్న జిడ్డుని, పేరుకుపోయిన మురికిని తొలగించి చర్మాన్ని తాజాగా మార్చుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గులాబీ రేకుల్లోని సహజసిద్ధమైన నూనెలు చర్మాన్ని తేమగా ఉంచేందుకు సహకరిస్తాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలో స్నానం చేసే నీటిలో కొద్దిగా రోజ్వాటర్ లేదా కొన్ని గులాబీ రేకలను వేసుకుంటే చర్మం మెరుపును సంతరించుకుంటుందట.
నల్లటి వలయాలు : కళ్ల కింద నల్లటి వలయాల్ని తగ్గించుకోవడానికి రోజ్వాటర్ను ఉపయోగించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో కొద్దిగా రోజ్వాటర్ని తీసుకొని అందులో కాటన్ను ముంచి కళ్ల కింద మృదువుగా మర్దన చేయాలంటున్నారు. ఇలా వారానికి రెండు లేదా మూడు సార్లు చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందట. అలాగే, ఇందులో ఉండే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు చర్మంపై వచ్చే దురద, మంటను తగ్గిస్తాయట.
హెయిర్ రిన్స్ : రోజ్వాటర్లో తేమను అందించే గుణాలు జుట్టుకు మంచి కండిషనర్లా పనిచేస్తుదంటున్నారు నిపుణులు. ఇది మాడుపై దురదను తగ్గించడానికి, చుండ్రును అరికట్టడానికి, జుట్టుకు మెరుపును ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుందని చెబుతున్నారు.
జుట్టు ఆరోగ్యంగా : రోజ్వాటర్లో ఉండే సహజసిద్ధమైన కండిషనింగ్ గుణాలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయట. ఈ క్రమంలో జుట్టు కోసం వాడే షాంపూ లేదా కండిషనర్లో కొన్ని చుక్కల రోజ్వాటర్ కలుపుకొంటే సరిపోతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. లేకుంటే గులాబీ రేకల పేస్ట్ను జుట్టుకు, కుదుళ్లకు పట్టించి, 10-15 నిమిషాల తర్వాత తలస్నానం చేస్తే జుట్టు ఆరోగ్యం మెరుగుపడే అవకాశం ఉందట.
సహజమైన మేకప్ రిమూవర్గా : రోజ్వాటర్ చాలా సున్నితమైనది. చర్మానికి ఎటువంటి హాని చేయదు. కాబట్టి, ఇది ఒక ప్రభావవంతమైన మేకప్ రిమూవర్గా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఒక కాటన్ ప్యాడ్ను రోజ్ వాటర్లో ముంచి, ముఖంపై మెల్లగా తుడుస్తూ మేకప్ను సులభంగా తొలగించవచ్చట.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
