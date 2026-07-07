ఎప్పుడూ ఉరుకులు, పరుగులేనా? - తల్లిదండ్రులకూ "వ్యక్తిగత సమయం" ముఖ్యమే!
-పేరెంట్స్ తమకంటూ కాస్త సమయం కేటాయించాలట! - ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా?
Published : July 7, 2026 at 9:48 PM IST
Personal Time Helps Parents Feel Better and Recover from Stress: ఇంట్లో అవసరాల కోసం పరుగులు, ఉద్యోగం కోసం ఉరుకులు, పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం వ్యూహాలు.. తల్లిదండ్రులైన వారంతా రోజంతా ఇలాగే గడుపుతున్నారు. మరి, మీ ఆరోగ్యం, ఆనందం గురించి కాసేపైనా ఆలోచిస్తున్నారా? ఈ క్రమంలో రోజులో మీ కోసం అంటూ కొంత సమయం కేటాయించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా వ్యక్తిగత సమయం ఎందుకు అవసరమో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కుటుంబ అవసరాలతో రోజంతా సతమతమయ్యే తల్లిదండ్రులు తమకంటూ కాస్త వ్యక్తిగత సమయాన్ని కేటాయించుకోవడమే మర్చిపోతున్నారు. అయితే, వారి వ్యక్తిగత సమయం తల్లిదండ్రులకు ఒత్తిడి నుంచి కోలుకోవడానికి సహాయపడుతుందని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. తమ కోసం కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకునే తల్లిదండ్రులు అదే రోజున మంచి అనుభూతిని పొందుతారని, ఒత్తిడికి దూరంగా, ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తారని Simon Fraser Universityలో సామాజిక సంబంధాల విభాగం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ థెరస్సా పౌలీ చెబుతున్నారు.
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వ్యక్తిగత సమయం ఎందుకు ముఖ్యం : పిల్లల పెంపకం తరచూ తల్లిదండ్రుల వ్యక్తిగత అవసరాల్ని చివరి స్థానంలో ఉంచుతుందని అమెరికాలో జరిపిన ఓ అధ్యయనంలో తేలింది. ఇందులో 40 ఏళ్ల వయసున్న దాదాపు 318 మంది పాల్గొన్నారు. తమ కోసం తాము సమయాన్ని కేటాయించుకున్నారా? లేదా? అనే దానితో పాటు, తమ భావోద్వేగాలను ప్రతిరోజూ సాయంత్రం తెలియజేసేవారు. వాటిలో సంతోషం, ప్రశాంతత, సంతృప్తి వంటి సానుకూల భావాలతో పాటు కోపం, నిరాశ, విచారం, ఆందోళన వంటి ప్రతికూల భావాలూ ఉన్నాయట. ఈ అధ్యయనం ఒత్తిడికి సంబంధించిన జీవ సంబంధ సూచికను కూడా కొలిచింది. శరీర ఒత్తిడి ప్రతిస్పందనలో పాలుపంచుకునే కార్టిసాల్ హార్మోన్ను పరిశోధకులు గమనించారు.
మాములుగా కార్టిసాల్ స్థాయిలు ఉదయంపూట ఎక్కువగా ఉండి, రోజంతా క్రమంగా తగ్గుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ తగ్గుదల వేగంగా ఉంటే ఒత్తిడి నుంచి ఆరోగ్యంగా కోలుకోవచ్చని అంటున్నారు. తగ్గుదల నెమ్మదిగా ఉంటే.. అది దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి, అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలతో ముడిపడి ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. పేరెంట్స్ తమ కోసం సమయాన్ని కేటాయించుకున్నామని చెప్పినప్పుడు ఎక్కువ సానుకూల భావోద్వేగాలను, ఆరోగ్యకరమైన కార్టిసాల్ నమూనాల్నీ కలిగి ఉంటారట.
ప్రయోజనాలను నిర్దేశిస్తుంది : ఈ అధ్యయనంలో పాల్గొన్న తల్లిదండ్రులందరూ సమానంగా ప్రయోజనం పొందలేదట. భావోద్వేగ సున్నితత్వం, ఒత్తిడికి గురయ్యే లక్షణాలతో ముడిపడి ఉన్న న్యూరోటిసిజంలో ఎక్కువ స్కోరు సాధించిన తల్లిదండ్రుల్లో అత్యంత బలమైన ప్రభావాలు కనిపించాయంటున్నారు నిపుణులు. ప్రతికూల భావోద్వేగాల తగ్గుదల వీరిలో చాలా తక్కువగా కనిపించిందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో భావోద్వేగాలకు ఎక్కువగా ప్రతిస్పందించే వ్యక్తులకు తమ భావాల్ని నియంత్రించుకోవడానికి, ఒత్తిడి నుంచి కోలుకోవడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు అవసరమని ఈ అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. ఉత్సుకత, సృజనాత్మకత ఎక్కువగా ఉన్న తల్లిదండ్రుల్లో బలమైన భావోద్వేగ ప్రయోజనాలను కనుగొన్నారు.
వ్యక్తిగత సమయం అంటే : వ్యక్తిగత సమయం అంటే తప్పనిసరిగా ఏకాంతం అని కాదు. ఒంటరిగా ఉన్నంత మాత్రాన విశ్రాంతి తీసుకున్నట్లు కాదు. అందరి మధ్య ఉంటూనే చదవడం, వ్యాయామం చేయడం, సంగీతం వినడం, విశ్రాంతి తీసుకోవడం, ఓ అభిరుచిని కొనసాగించడం లేదా రోజువారీ పనుల నుంచి విరామం తీసుకోవడం లాంటివి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వ్యాయామం, సృజనాత్మక అభిరుచులు, విశ్రాంతి, అర్థవంతమైన వినోదం వంటివి శక్తిని పునరుద్ధరించడానికి, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరచడానికి సహాయపడతాయని పేర్కొంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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