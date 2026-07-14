ధ్యానంతో దంపతుల మధ్య అనుబంధం! - రోజుకు 10 నిమిషాల పాటు ఇలా చేయండి!
దంపతుల మధ్య హెల్దీ బాండింగ్ కోసం - సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : July 14, 2026 at 4:41 PM IST
How Meditation Helps to Improve Relationship Between Couple : వ్యాయామాలు శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తాయని అందరికి తెలిసిందే. అలాగే, భావోద్వేగాల్ని అదుపులో ఉంచుతాయి. అయితే, ఇవే వ్యాయామాలు అనుబంధాల్నీ దృఢం చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా, ధ్యానం పాజిటివ్ ఆలోచనల్ని రేకెత్తించి, ఎదుటి వ్యక్తిని సానుకూల దృక్పథంతో చూసేలా ప్రేరేపిస్తుందని చెబుతున్నారు. దంపతులిద్దరూ కలిసి ధ్యానం చేసినా, విడివిడిగా చేసినా, ఇది ఇద్దరి మధ్య అనుబంధాన్ని దృఢం చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
కోపం అదుపులో : ఆఫీస్ లేదా ఇతర పనుల వల్ల ఒత్తిడి, ఆందోళన సర్వసాధారణం. దీన్ని చాలామంది భాగస్వామిపై చూపిస్తూ ఉంటారు. అయితే, రోజూ ధ్యానం చేయడం వల్ల ఆందోళన, ఒత్తిడి తగ్గిపోతుంది. అలాగే, చిన్న చిన్న విషయాలకే కోపతాపాలకు గురికావడం తగ్గుతుంది. దీంతో ఏ విషయం గురించి అయినా ప్రశాంతంగా ఆలోచించగలుగుతారు. ఈ ప్రశాంతతే భార్యాభర్తలిద్దరి మధ్య ఎలాంటి గొడవలు రాకుండా, ఒకవేళ వచ్చినా వాటిని తగిన పరిష్కార మార్గాలు వెతుక్కునే నేర్పును అందిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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పాజిటివిటీగా ఆలోచించడం : మనసులోని ప్రతికూల ఆలోచనల్ని దూరం చేయడంలో ధ్యానం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల పాజిటివిటీని అలవర్చుకోవచ్చట. ఇలా ప్రతిదీ సానుకూల దృక్పథంతో చూడగలుతాం. అంతేకాదు, భాగస్వామి కోణంలో నుంచి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకునే సహనం పెరుగుతుంది. వారి మాటలు, భావాల్నీ అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. ఈ క్రమంలో భార్యాభర్తల మధ్య పెరిగిన దూరాన్ని దగ్గర చేసుకోవాలంటే ఇదీ ముఖ్యమే.
కలతలు రాకుండా : మనసు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఇతరులతో సులభంగా కలిసిపోతాం. తద్వారా ఇటు మన మనసులో ఉన్న సమస్యలు, బాధల్ని వారితో పంచుకుంటాం. అలాగే, భాగస్వామి చెప్పేది మధ్యలో అడ్డుపడకుండా, పూర్తిగా వినే ఓపిక పెరుగుతుంది. ఇలా ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి దాపరికాల్లేనప్పుడు అనుబంధంలోనూ ఎలాంటి కలతలు ఉండవని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఓపిక, సాహనం పెరుగుతుంది : కొన్నిసార్లు దంపతులిద్దరిలో ఎవరికి కోపం వచ్చినా, అవతలి వారు మాట పడరు. దీనివల్ల గొడవ పెద్దదవడం తప్ప మరే ప్రయోజనం ఉండదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటప్పుడు ఓపికతో వ్యవహరించాలన్నా, భరించే శక్తిని పెంచుకోవాలన్నా ధ్యానం తప్పనిసరని పేర్కొంటున్నారు.
క్షమించగలగడం : క్షమాగుణాన్ని పెంచడంలోనూ ధాన్యం తోడ్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పొరపాటు మీరు చేసినా, అవతలి వారు చేసినా, క్షమాపణ కోరడం, క్షమించగలగడం అలవాటు చేసుకుంటే, బంధం బ్యాలన్స్డ్గా ముందుకు సాగుతుందట. ఈ క్రమంలో రోజుకు కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాలు కలిసి ధ్యానం చేయడానికి కేటాయించాలని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.
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