ఇలాంటి బంధాలను వదులుకుంటేనే మంచిదట - నిపుణుల సూచనలు ఇవే!
- కొన్ని రిలేషన్స్ తెంచుకోవడం వల్ల పలు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్న ఫ్యామిలీ కౌన్సిలర్లు! - అవేంటో తెలుసా?
Published : March 12, 2026 at 3:25 PM IST
Things Happen When Ended Toxic Relations : ‘బ్రేకప్’, ‘విడాకులు’ పదం ఏదైనా భాగస్వామితో బంధాన్ని తెంచుకున్నామని తెలియజేసేవి. ఇలా ఒక బంధం నుంచి బయటికి వచ్చినప్పుడు తీవ్రమైన భావోద్వేగాలకు లోనవడం సాధారణమే. అయితే, మనకు వేదన మిగిల్చి, మన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసే బంధాల నుంచి బయటికొచ్చాక బాధపడాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పైగా ఇలాంటి బంధాలను తెంచుకోవడం వల్ల పలు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
తప్పు లేకపోయినా ఎందుకు మాట పడాలి? : ‘నీకు ఏ పనీ చేతకాదు’, ‘చేసే పనైనా సరిగ్గా చేయవు’ ఇలాంటి నిరుత్సాహపూరిత మాటలు చాలా మంది దంపతులు అనుకున్నప్పుడు వింటుంటాం. ఈ క్రమంలో కొంతమంది అప్పటికి అలా మాట్లాడినా, తర్వాత తమ తప్పు తెలుసుకొని భాగస్వామికి క్షమాపణ చెబుతారట. మరికొందరు మాత్రం అదే పనిగా భాగస్వామిని విమర్శిస్తూనే ఉంటారు. ఒక్కోసారి ఈ విమర్శల వల్ల బాధితులు ఆత్మన్యూనతకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, అలాంటి వ్యక్తులకు దూరమవడం మంచిదేనంటున్నారు. దీని వల్ల తప్పు లేకపోయినా పదేపదే మాటలు పడాల్సిన అవసరం ఉండదని చెబుతున్నారు. తద్వారా కోల్పోయిన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తిరిగి పెంపొందించుకోవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
అసూయ పడుతున్నారా? : మీరు ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లే కొద్దీ మీ భాగస్వామి మీపై అసూయ పడచ్చు. తద్వారా తమనెక్కడ వదిలి వెళ్తారోనని వారు అనుక్షణం అభద్రతకు లోనై మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల మీరు కెరీర్తోపాటు వ్యక్తిగతంగానూ పలు సమస్యలు ఎదుర్కొనే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, మీ భాగస్వామిని మార్చుకోగలిగితే సరే సరి, లేదంటే అలాంటి వారికి దూరంగా ఉంటేనే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
అనుమానం : ప్రతి చిన్న విషయానికీ భాగస్వామిని అనుమానించే వారు కొంతమంది ఉంటారు. దీనివల్ల సంసారంలో కలతలు తప్ప సంతోషాలకు చోటు ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, అలాంటి వాళ్లతో ఉంటూ ఆత్మాభిమానాన్ని చంపుకోనవసరం లేదని సూచిస్తున్నారు. అలాంటి అనుబంధం నుంచి బయటికొచ్చి మిమ్మల్ని మీరు నిరూపించుకోగలిగితే, ఏదో ఒక రోజు వాళ్లే తమ తప్పు తెలుసుకొని మిమ్మల్ని క్షమాపణ కోరచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
ఆ హక్కు వారికి లేదు : కొంతమంది జీవితాల్లో చేసే పని, వేసుకునే దుస్తులు, తయారయ్యే విధానం.. వంటి విషయాల్లోనూ నిబంధనలు ఉంటాయి. ఇలాంటి భాగస్వామిని ఎదుర్కోవడం ప్రతీ క్షణం సవాలే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే ఆ బంధం నుంచి తప్పుకుంటే మీకు నచ్చినట్లుగా మీరు నడుచుకోవచ్చని అంటున్నారు. చక్కటి కెరీర్కూ బాటలు వేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఏ విషయంలోనైనా మీ స్వేచ్ఛను హరించే హక్కు, మీపై కట్టుబాట్లు విధించే అధికారం ఎవరికీ లేదని పేర్కొంటున్నారు.
ఒకసారి అనుబంధంలో దెబ్బతిన్నాక, దానిపై నమ్మకం కోల్పోవడం మానవ స్వభావం. అయితే, ఈ సమయంలో మిమ్మల్ని మీరుగా గుర్తించి, మీకు గౌరవమిచ్చే వ్యక్తి తారసపడితే వారితో జీవితాన్ని పంచుకోవడంలో తప్పు కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా రెండోసారి కొత్త జీవితం మొదలుపెట్టాక గత అనుభవాలను గుర్తుచేసుకోవద్దని చెబుతున్నారు. దీని నుంచి బయటపడి భవిష్యత్తుపై దృష్టి పెడితే ఇటు వ్యక్తిగతంగా, అటు వృత్తిపరంగా ఉన్నతి సాధించచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
వీటితో పాటు స్వీయ ప్రేమను పెంచుకుంటే లైఫ్లో ఎలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురైనా సులభంగా అధిగమించచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. అయితే, గత అనుభవాల నుంచి బయటపడే క్రమంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురైనా మానసిక నిపుణుల సహాయం తీసుకోవడం మంచిదట.
