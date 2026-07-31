ETV Bharat / lifestyle

అందానికి బాదం నూనె - ఇలా వాడితే జుట్టు సమస్యలూ తగ్గుతాయట!

- బాదం ఆయిల్​తో ఎన్నో సౌందర్య ప్రయోజనాలున్నాయంటున్న నిపుణులు

Almond Oil
Almond Oil (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 31, 2026 at 4:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Beauty Benefits of Almond Oil : బాదం పప్పు ఆరోగ్యానికి మంచిదని అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, బాదం నూనెలోనూ అందానికి మేలు చేసే సహజ గుణాలెన్నో ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు వివిధ చర్మ సమస్యల్ని దూరం చేస్తాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో బాదం నూనెతో సౌందర్యపరంగా చేకూరే ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కుదుళ్లకు మసాజ్​గా : జుట్టు చివర్లు చిట్లడం, పొడిబారడం వంటి సమస్యలు చాలామందిని ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. ఇలాంటప్పుడు బాదం, ఆలివ్, ఆముదం నూనెల్ని సమపాళ్లలో తీసుకొని కలుపుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ మిశ్రమంతో కుదుళ్లను మర్దనా చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా వారంలో కనీసం రెండుసార్లు చేస్తే జుట్టు ఆరోగ్యంగా, ఒత్తుగా పెరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో స్నానం చేయడానికి ముందు శరీరానికి బాదం నూనె రాసుకొని బాగా మర్దనా చేసుకోవాలంటున్నారు. తద్వారా ఇందులోని పోషకాలు చర్మంలోని ఇంకి శరీరానికి మెరుపును, తేమను అందిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు.

బాదం నూనెలో మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అధికంగా ఉంటాయట. ఇవి అతినీలలోహిత కిరణాల నుంచి జుట్టుకు రక్షణ కల్పిస్తాయని National Library of Medicine పేర్కొంది. క్యూటికల్ కణాల మధ్య అంతరాన్ని పూరించడం వల్ల జుట్టు స్థితిస్థాపకత పెరుగుతుందని తెలిపింది.

తీవ్రమైన 'ఒత్తిడి' ఎదుర్కొంటున్నారా? - 4 A's రూల్​తో చెక్ పెట్టొచ్చంటున్న నిపుణులు!

డార్క్​ సర్కిల్స్ : చాలా మందిని కళ్ల కింద డార్క్ సర్కిల్స్ ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. ఇలాంటి వారు రాత్రి పడుకునే ముందు కొన్ని చుక్కల బాదం నూనెను కళ్ల కింద అప్లై చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల సమస్య తగ్గే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.

చర్మ సమస్యలకు : బాదం నూనెలో ఎమోలియెంట్, స్క్లెరోసెంట్ లక్షణాలు ఉన్నాయట. ఇవి చర్మాన్ని మృదువుగా చేయడంతోపాటు చర్మపు రంగును మెరుగుపరుస్తాయని Europe PMC పేర్కొంది. అంతే కాకుండా సోరియాసిస్, తామర వంటి పొడి చర్మ పరిస్థితులకు చికిత్స చేయడానికి బాదం నూనెను ఉపయోగించేవారని తెలిపింది. ఇంకా, శస్త్రచికిత్స తర్వాత వచ్చే మచ్చలను బాదం నూనె తగ్గిస్తుందని వెల్లడించింది.

యాంటీ ఏజింగ్​ : చిన్న వయసులో వృద్ధాప్య ఛాయలతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి బాదం నూనె మేలు చేస్తుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఇందులోని పోషకాలు యాంటీ ఏజింగ్ కారకాలుగా పనిచేస్తాయంటున్నారు. దీన్ని తరచూ చర్మానికి రాసుకోవడం వల్ల ముడతలు తగ్గుముఖం పడతాయని తెలియజేస్తున్నారు.

పొడిబారిన చర్మానికి : దుమ్ము, ధూళి వంటివి చర్మాన్ని నిర్జీవంగా మారుస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. రెండు చెంచాల పెసర పిండిలో సరిపడా బాదం నూనె కలుపుకొని పేస్ట్​లా చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దీన్ని చర్మానికి నలుగులా పెట్టుకుంటే మృతకణాలు తొలగిపోతాయని తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో చర్మం తాజాగా మారుతుందట.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఆందోళన, ఒత్తిడి మిమ్మల్ని కుంగదీస్తోందా? - మీ అలవాట్లే ఇందుకు కారణమట!

'డబుల్ చిన్​' సమస్యకు చూయింగ్ గమ్ మేలు చేస్తుందా? - నిపుణులు చెప్తున్న సహజ చిట్కాలివే!

TAGGED:

BEAUTY SKIN CARE AND ALMOND OIL
CAN APPLY ALMOND OIL ON FACE DAILY
ALMOND OIL FOR BEAUTY
BENEFITS OF ALMOND OIL
ALMOND OIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.