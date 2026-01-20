ETV Bharat / lifestyle

"బట్టతల" ఎలా వస్తుంది? - హెయిర్ ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్​తో ఇబ్బందులు ఉంటాయా?

బట్టతలకు కారణాలు, పరిష్కారాలు - ఆరోగ్యం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు!

Hair Transplant Work (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 20, 2026 at 4:02 PM IST

Precautions to be Taken Before and after Hair Restoration : చదువులు, ఉద్యోగమే కాదు, నేటి యువతకు బట్టతలా ఓ సమస్యే. దీని బారి నుంచి తప్పించుకోవడానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అందులో, ఒకటే హెయిర్​ ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్. ఈ క్రమంలో దీనికి కొన్ని జాగ్రత్తలు అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, మానసిక అనారోగ్యం, వాతావరణ కాలుష్యం బట్టతలను తొందరగా తెచ్చిపెడతాయి. అంతేకాదు, వంశపారం పర్యంగా వచ్చే సమస్యల్లో బట్టతల ఒకటని మరిచి ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీంతో కొందరు ప్రచార ప్రకటనలను నమ్మి నూనెలు, మందులు, ఇంజెక్షన్లు వాడినంత మాత్రాన జుట్టు రాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

బట్టతల రావడానికి మూడు దశలు :

అనాజెన్ : ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్. జుట్టు కుదుళ్లలో చీలికలు ఏర్పడి వెంట్రుకలు పట్టు కోల్పోయి, ఎక్కువగా రాలిపోతుంటాయి.

కెటాజెన్ : అనాజెన్ ఫలితంగా ఇది మొదలవుతుంది. ఈ స్టేజ్​లో జుట్టు పెరగడం తగ్గి బట్టతల ఆనవాళ్లు కనిపిస్తాయి.

టెలోజెన్ : ఈ దశలో సమస్య తీవ్రమై కొత్త జుట్టు రావడం ఆగిపోతుంది.

Baldhead
Baldhead (Getty Images)

కృత్రిమ కురులు : తల వెనకున్న చర్మంతో పాటే వెంట్రుకలను తీసుకొని ఒక్కొక్క దాన్ని విడగొట్టి మనకు కావాల్సిన చోట నాటడం హెయిర్ ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్​లో ఒక విధానం. అయితే, కొన్ని రకాల సమస్యలు వస్తుండటంతో ప్రస్తుతం ఈ పద్ధతిని వాడటం లేదు.

రెండో విధానం : వెంట్రుకలను తీసుకొని కావాల్సిన చోట నాటడం. దీంతో మూడు నాలుగు రోజుల్లో మామూలు స్థితికి వచ్చేస్తారు. మూడు నెలల తర్వాత డాక్టర్లు ఇచ్చే మందులతో జుట్టు ఒత్తుగా వస్తుంది.

సరైన సమయమేది? :

  • ఎప్పుడు హెయిర్​ ట్రాన్స్ ​ప్లాంటేషన్ చేయించుకోవాలని చాలామందికి సందేహంగా ఉంటుంది.
  • అయితే, అందరికీ ఈ పద్ధతి అవసరం పడకపోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
  • పూర్తిగా బట్టతల వచ్చిన వారికి మాత్రమే డాక్టర్లు ఈ విధానాన్ని సిఫారసు చేస్తారు.
  • చికిత్సలోనూ మహిళల్లో 3, పురుషుల్లో 6 గ్రేడ్లు ఉంటాయి.
  • ఇందులో పురుషుల్లో 4,5వ గ్రేడ్​కు హెయిర్ ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్​ చేస్తారు.
  • దాదాపు జుట్టు అంతా రాలిపోయిన తర్వాత, చికిత్సకు అనుకూలంగా ఉన్న వాళ్లకు మాత్రమే చేస్తారు.
  • అలాగే, ఇప్పటికే మందులు వాడుతూ జుట్టు పల్చగా మారి, బట్టతల కనబడుతున్న వారికి దీనిని సూచిస్తారు.

ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయా :

  • హెయిర్ ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్ సమయంలో ఇచ్చే అనస్థీషియా (Anesthesia) వల్లే అనేక సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
  • నూటిలో ఒక్కరిద్దరిలో మాత్రమే వీటిని ముందుగా గుర్తించవచ్చు.
  • అందుకే చికిత్సకు ముందే రక్తపోటు, మధుమేహం, లివర్, కిడ్నీకి సంబంధించిన పరీక్షలు చేస్తారు.
  • అనస్థీషియా టెస్టింగ్ డోస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి అలెర్జీలు(Allergy) రాకపోతేనే చికిత్స ప్రారంభిస్తారు.
  • రెండో ప్రధాన సమస్య హెయిర్ రూట్ ఇన్​ఫెక్షన్. దీన్ని ఫాలిక్యులైటిస్ అంటారు. తలను శుభ్రంగా ఉంచకపోయినా, డాక్టర్లు పర్యవేక్షణలో నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నా దీనికి అవకాశముంటుంది. అందుకే, చికిత్స తర్వాత ఇది రాకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
  • చికిత్స అనంతరం కొంతమందిలో ముఖం వాపు వచ్చే అవకాశముంది.
Baldhead
Baldhead (Getty Images)

విశాంత్రి తప్పనిసరి :

  • చికిత్స తీసుకున్న 3-4 రోజుల వరకు విశ్రాంతి తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
  • అయితే, ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న అధునిక సాంకేతికత వల్ల చికిత్స ఈజీగానే పూర్తవుతుంది.
  • 3 రోజుల విశ్రాంతి తర్వాత 4వ రోజు నుంచి తలపై క్యాప్ పెట్టుకుని పని చేసుకోవచ్చు.
  • రెండు వారాల తర్వాత మందులు వాడవచ్చు.
  • నెల తర్వాత వ్యాయామమూ ప్రారంభించవచ్చు.

ఫలితం ఏడాదికి : జుట్టు ఎప్పుడు వస్తుంది, ఒత్తుగా ఎప్పుడు పెరుగుతుందని చాలా మందికి సందేహంగా ఉంటుంది. చికిత్స తీసుకున్న 3 నెలల తర్వాత జుట్టు పెరగడం మొదలైతే, ఏడాదికి ఫలితం కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, చికిత్స అనంతరం డాక్టర్లు సలహాలు, సూచనల మేరకు జుట్టును సంరక్షించుకోవాలి. వెనకాల ఉన్న సహజమైన జుట్టు సన్నగా కాకుండా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ కోల్పోతే హెయిర్​ ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్ వల్ల సరైన ఫలితం లేదని అనుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

జుట్టు విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సరైన ఆహారం, నిద్ర లేకపోతే హార్మోన్లలో మార్పులు వచ్చి ఇబ్బందులు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంటుంది. వైద్యపరీక్షలు చేయించుకునే టైంలో అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లును సంప్రదించడం మంచిది. - ఎస్​. ప్రదీప్, సీనియర్ సర్జన్ ఎయిమ్స్

జాగ్రత్తలివి :

  • ప్రతిరోజూ సరైన పోషకాహారం, తగినంత నిద్ర తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
  • యోగా, వ్యాయామం, క్రీడల్ని దినచర్యలో భాగం చేసుకోవాలి.
  • రోజు మార్చి రోజు జుట్టుకు నూనె రాసుకొని తలస్నానం చేయడం మంచిది.
  • కుదుళ్లకు రక్త సరఫరా జరిగి జుట్టు బలంగా మారడానికి తలకు మర్దనా చేస్తుండాలి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

