"ఆర్టిఫిషియల్ నగలు" వేసుకుంటే చర్మ సమస్యలు వేధిస్తున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్!
-బంగారం ధర పెరగడం, తక్కువ ఖర్చులో లభించడం, వివిధ డిజైన్లలో దొరకడం వంటి కారణాల చేత ఆర్టిఫిషియల్ నగలకు పెరుగుతోన్న డిమాండ్ - అయితే వాటిని ధరించేముందు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
Published : October 18, 2026 at 3:04 PM IST
Artificial Jewellery Wearing Tips: ఆడవాళ్లకు, నగలకు అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది. అందుకే ఎంతో ఇష్టంగా ధరిస్తుంటారు. ఇక పండగలప్పుడు దీని గురించి చెప్పక్కర్లేదు. అయితే బంగారం ఉన్నా, లేకున్నా తక్కువ ఖర్చులో లభించడం, వివిధ డిజైన్లలో దొరకడం వంటి కారణాల చేత ప్రస్తుతం ఆర్టిఫిషియల్ నగలను వేసుకునే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. అయితే వీటిని ధరించడం వరకు బానే ఉన్నా కొంతమందిని చర్మ సమస్యలు వేధిస్తుంటాయని.. అందుకు కారణం వీటి తయారీలో వాడే లోహాలే అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే ఈ సమస్య రాకుండా ఉండాలంటే వీటిని వేసుకునేముందు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించమని సూచిస్తున్నారు. ఎలాగో దసరా వస్తుంది కాబట్టి వీటిని పాటిస్తే ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వేసుకోవచ్చు. మరి ఆ జాగ్రత్తలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
చర్మ సమస్యలు రావడానికి కారణాలు: కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్ నగల తయారీలో నికెల్ లోహాన్ని వాడుతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చాలామందిలో అలర్జీ రావడానికి ఇదే ముఖ్య కారణమంటున్నారు. ముఖ్యంగా సున్నితమైన చర్మతత్వం ఉన్న వారిలో దీని కారణంగా దురద, దద్దుర్లు, మంట, ఎరుపెక్కడం వంటి చర్మ సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాంటి వారికి ఈ జాగ్రత్తలు మేలు చేస్తాయంటున్నారు.
జాగ్రత్తలు ఇవే:
- నగల అలర్జీ ఉన్న వారు వాటిని ధరించే ముందు మాయిశ్చరైజర్, పౌడర్, క్యాలమైన్ లోషన్స్ వంటివి రాసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి చర్మానికి రక్షణ కవచంలా పనిచేసి ఆయా లోహాల ప్రభావం చర్మంపై పడకుండా చేస్తాయని తెలుపుతున్నారు.
- చీర, హాఫ్ శారీ ఇలా అవుట్ఫిట్ ఏదైనా, చాలా మంది చోకర్, నెక్పీస్ వంటి బిగుతుగా ఉండే జ్యుయలరీని ఎంచుకుంటారు. అయితే దీనివల్ల కూడా గాలి ఆడక అలర్జీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే వీలైనంతవరకు వదులుగా ఉండే నెక్పీస్లు, లాంగ్ చెయిన్స్ వంటివి ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఆర్టిఫిషియల్ నగలు ధరించే ముందు ట్రాన్స్పరెంట్ నెయిల్ పాలిష్ను నగలపై కోటింగ్లా వేసి, ఆపై వేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఇది నగల్లోని లోహాల ప్రభావం చర్మంపై పడకుండా కాపాడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
- గోల్డ్, సిల్వర్ కోటింగ్తో తయారుచేసిన వాచ్లను ధరించడం వల్ల కొంతమందిలో రాషెస్ వస్తుంటాయి. అయితే ఇలాంటి వాళ్లు లెదర్, క్లాత్ వంటి మెటీరియల్తో తయారుచేసిన వాచ్ బెల్టుల్ని ప్రత్యామ్నాయంగా ఎంచుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
భద్రపరిచే విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు కూడా ముఖ్యం:
- ఆర్టిఫిషియల్ నగలే కదా అని వీటి విషయంలో చాలా మంది పెద్దగా శ్రద్ధ తీసుకోరు. తడిసినా, చెమట పట్టినా వాటిని అలాగే బాక్సుల్లో స్టోర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఆ తడిదనం వల్ల నగల నాణ్యత దెబ్బతింటుందని.. ఇది కూడా చర్మ అలర్జీలకు కారణమవుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి నగలను భద్రపరిచే ముందు పూర్తిగా ఆరనివ్వడం మేలని, అలాగే తేమ అధికంగా ఉండే ప్రదేశాల్లో వీటిని భద్రపరచకూడదంటున్నారు.
- బాడీలోషన్లు, సెంట్లు రాసుకున్నప్పుడూ, మేకప్ వేసుకున్నప్పుడూ వెంటనే ఈ నగలు వేసుకోవద్దంటున్నారు. ఎందుకంటే వీటిల్లోని కెమికల్స్ నగల కోటింగ్ను నల్లబడేలా చేస్తాయంటున్నారు. అలానే వీటిని శుభ్రం చేయడానికి కఠిన రసాయనాలున్న సబ్బులు, క్లీనర్లు ఉపయోగించొద్దంటున్నారు.
- ఈ నగలను గాలికి వదిలేయొద్దని, వాడిన ప్రతిసారీ చెమట, ధూళి లేకుండా పొడిక్లాత్తో తుడవాలంటున్నారు. అలాగే జిప్లాక్ కవర్లు లేదా మెత్తని వెల్వెట్ బాక్సుల్లో విడివిడిగా ఉంచాలని సూచిస్తున్నారు.
- అయితే ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా, ఆర్టిఫిషియల్ నగలతో అలర్జీ సమస్య వస్తున్నట్లయితే.. ఓసారి చర్మవ్యాధి నిపుణులను సంప్రదించి తగిన సలహాలు తీసుకోవడం ఉత్తమం అని సూచిస్తున్నారు.
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