'ఆ విషయాలే' క్షణికావేశానికి కారణాలని తెలుసా? - నియంత్రణకు నిపుణులు చెప్తున్న టిప్స్!

కోపం తగ్గించుకోవాలంటే - జీవనశైలిలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాల్సిన అవసరముందంటున్న నిపుణులు

Published : March 25, 2026 at 1:54 PM IST

Anger and how to deal with it : తన్నుకొస్తున్న ఆగ్రహం, తెలియనంత ఆవేశం, చిన్న మాటకు పెద్ద గొడవ, ఫలితం అంతులేని శోకం. భర్తపై కోపంతో ఓ ఇల్లాలు బిడ్డను కుంపట్లో విసిరేస్తే, కన్నతండ్రినే కడతేర్చిన కొడుకు మరొకడు. ఎందుకిలా జరుగుతోంది. సహనం ఎందుకు తగ్గిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో తీవ్ర కోపాన్ని నియంత్రించడం సాధ్యమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఒక క్లిక్​తో ఆహారం. ఒక టచ్​తో సమాచారం. ఒక స్క్రోల్​తో వినోదం. అన్నీ క్షణాల్లో అందుతున్నప్పుడు క్షణం ఆలస్యమైతేనే మనసు మండిపోతుంది. మన మెదడు సైతం సత్వర ఫలితాలకు అలవాటు పడుతోంది. మొబైల్​లో వీడియో వెంటనే కావాలి. సమాధానం వెంటనే రావాలి. ఫలితం ఇప్పుడే కావాలి. వెంటనే అనే అలవాటు మనసును నెమ్మదిగా ఉండనివ్వడం లేదు. ఓపికను శత్రువులా చూస్తోంది. పంట పండే వరకు రైతు, ఫలితం వచ్చే వరకు విద్యార్థి ఎదురుచూస్తాడు. ఒకప్పుడు బస్సుల ఆలస్యమైతే బస్టాప్​లో కూర్చునో, నుంచునో మాట్లాకునేవాళ్లు. క్యూలో నిలబడితే ఓపికగా వేచి చూసేవాళ్లు. కానీ, ఇప్పుడు సహనం అనేది అవసరం లేని ఆలస్యమనే భావన పెరుగుతోంది. కార్యాలయంలో పని ఒత్తిడి, ఫోన్​ నోటిఫికేషన్లు, వాట్సప్​ మెసేజ్​లు, ఆర్థిక భయం, కుటుంబ బాధ్యతలు, భవిష్యత్తుపై అనిశ్చితి వీటిలోనే ప్రతి ఒక్కరూ కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. దీంతో చిన్న విషయమే పెద్ద కోపంగా బయటకు వస్తోంది. వేగం, పోలికలు, మనసుకు విశ్రాంతి లేకపోవడం, వినేందుకు సమయం కేటాయించకపోవడం లాంటివి మనలో అసహనానికి దారి తీస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఓర్పులేని చోట కేవలం ప్రతిచర్య మాత్రమే ఉంటుంది. పిల్లలకు సహనం నేర్పాలంటే ముందు పెద్దలే ఆచరించాలి. మన ప్రవర్తననే వారు అనుసరిస్తారు.

పోలిక : సోషల్ మీడియా ఓపెన్ చేస్తే చాలు, వేరే వాళ్ల విజయాలు, ఇంకెవరివో ఆనందాలు. వాటితో పోల్చుకుంటే మన జీవితం సాధారణం అనిపిస్తోంది. వాళ్లలా నేనేందుకు కాలేకపోయానన్న ఆవేదన. ఏదో చేసేయాలన్న తపన. మొత్తంగా పోలికలతో అసంతృప్తి పెరుగుతుంది. అసహనానికి దారితీస్తోంది.

వినే అలవాటు తగ్గిపోవడం : క్రమంగా వినే అలవాటు తగ్గిపోతోంది. ఎదుటివారి మాట పూర్తికాక ముందే మన జవాబు సిద్ధంగా ఉంటోంది. వినే ఓర్పు లేకపోతే అర్థం చేసుకునే శక్తీ ఉండదు.

విశ్రాంతి లేకపోవడం : శరీరానికి విశ్రాంతి ఉంటుంది. కానీ, మనసుకు ఎప్పుడూ ఆలోచనలు, భయాలు, అంచనాలు, కుదురుగా ఉండనివ్వవు. ఇప్పుడేం చేయాలి? తర్వాత ఏంటి? నిన్న అలా ఎందుకు జరిగింది? ఇలా ఆలోచనలతో మనసు అలసిపోతుంది. దీంతో చిరాకు, అసహనం పెరుగుతోంది.

సహనం తగ్గితే :

  • చిన్న విషయాలకే మనస్పర్థలు, గొడవలు వస్తాయి.
  • కుటుంబ, బంధుత్వ, స్నేహ సంబంధాలు కోల్పోతారు.
  • నిర్ణయాల్లో స్పష్టత ఉండదు. తొందరపాటు ఉంటుంది.
  • జీవితంపై చిరాకు ఏర్పడుతుంది. ఇది ఎక్కువగా ఉంటే మనల్ని మనమే కోల్పోతాం.
  • సహనం అంటే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకునే శక్తి. ఆలస్యాన్ని అంగీకరించే ధైర్యం. మనసు మన నియంత్రణలో ఉండడం గొప్ప బలం.

5 సెకన్లు ఆగండి : అసహనం, కోపాన్ని ముందే గుర్తించాలి. ఎవరైనా బాధపెట్టినప్పుడు వెంటనే మాటలతో గానీ, చర్యలతోగానీ స్పందించవద్దు. 5 సెకన్లు ఆగడం పెద్ద మార్పును తీసుకొస్తుంది.

  • అసహనం వచ్చినప్పుడు నెమ్మదిగా లోతుగా శ్వాస తీసుకోవాలి. నాలుగు సెకన్లు లోపలికి, నాలుగు సెకన్లు ఆపి, నాలుగు సెకన్లు బయటకు వదలాలి.
  • మెడిటేషన్, ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల మనసుకు ప్రశాంతత లభిస్తుంది. రోజుకు 10 నిమిషాలు ధ్యానం చేయాలి.
  • నిద్రలేమి, ఆకలి, అలసట వల్ల సహనం తగ్గిపోతుంది. శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
  • అందరూ మనలాగే ఉండరని అర్థం చేసుకోవాలి. అది నిజంగా అంత ముఖ్యమైన విషయమా? అని ఒక్కసారి ఆలోచించాలి.

