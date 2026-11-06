'ఆల్ఫా హస్బెండ్'తో వేగలేకపోతున్నారా? - గొడవ పడకుండా బుద్ధి చెప్పే స్మార్ట్ టిప్స్!
Alpha Husband : మీ భర్త ప్రతి విషయంలోనూ ఆధిపత్యం చూపిస్తున్నారా? - ఇలా చేస్తే సమస్య సాల్వ్ అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 4:51 PM IST
Alpha Husband Handle Tips : వైవాహిక బంధంలో దంపతులిద్దరూ సమానమే. కానీ, కొంతమంది భర్తలు ప్రతి విషయంలోనూ భార్యలపై పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించాలని చూస్తుంటారు. ఇలాంటి పెత్తనపు మనస్తత్వాన్ని సైకాలజీలో 'ఆల్ఫా హస్బెండ్'(Alpha Husband) అంటారు. అయితే ఇలాంటి వాళ్లతో గొడవలకు దిగకుండా, అదే టైమ్లో మీ ఆత్మగౌరవాన్ని కోల్పోకుండా సమస్యను స్మార్ట్గా పరిష్కరించుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అందుకోసం కొన్ని అద్భుతమైన మార్గాలు ఉన్నాయంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నచ్చజెప్పాలి :
భార్యాభర్తల మధ్య ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా, ప్రశాంతంగా కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే పరిష్కారం దొరుకుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఆధిపత్యం ప్రదర్శించే భర్త విషయంలో కూడా ఈ సూత్రం పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు. అయితే ఎదుటివ్యక్తి కోపంలో ఉన్నప్పుడు వారికి ఏం చెప్పినా అర్థం కాదు. అందుకే ఆయన కాస్త ప్రశాంతంగా ఉన్న సమయం చూసి మాట్లాడండి. తన ప్రవర్తన వల్ల మీరు ఎంతలా ఇబ్బంది పడుతున్నారో వివరించి చెప్పండి. ఇద్దరి మధ్యా జరిగే ఈ గొడవల వల్ల ఇటు మీరు, అటు మీ పిల్లలు ఎంతలా సతమతమవుతున్నారో వాళ్లకు తెలియజేసే ప్రయత్నం చేయాలంటున్నారు. అలాగే వారు ఆవిధంగా ప్రవర్తించడానికి గల కారణాలనూ ఆత్మీయంగా అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. ఇలా ఇద్దరి మధ్య జరిగే సానుకూల చర్చ నెమ్మదిగానైనా వారి ఆలోచనా విధానంలో సానుకూల మార్పు తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
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ఆధారపడద్దు!
సాధారణంగా ఆర్థికంగా, వ్యక్తిగతంగా తమపైనే ఆధారపడే భార్యలపైనే కొందరు భర్తలు ఎక్కువ పెత్తనం చెలాయిస్తుంటారు. వారి ఉనికిని, అభిప్రాయాలను కనీసం గౌరవించకుండా తీసిపారేస్తుంటారు. వాళ్ల నిర్ణయాలను ఏమాత్రం గౌరవించరు. ఇలాంటి భర్తలతో వేగలేక, తాము పడుతోన్న బాధ ఎవరితోనూ పంచుకోలేక చాలా మంది మహిళలు లోలోపలే కుమిలిపోతుంటారు. వాస్తవంగా మీలో ప్రతిభ ఉండి, మిమ్మల్ని మీరు నిరూపించుకోగలరన్న నమ్మకం ఉంటే ఎవరికీ తలవంచాల్సిన అవసరం లేదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో మీ చదువు, ట్యాలెంట్కు తగ్గ ఉద్యోగం వెతుక్కునే ప్రయత్నం చేయాలంటున్నారు. ఒకవేళ దానికి మీ భర్త అభ్యంతరం చెబితే, ఇద్దరి సంపాదన ఉంటే అది కుటుంబానికే మంచిదని సానుకూలంగా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇలా మీ కాళ్ల మీద మీరు నిలబడగలిగితే ఆత్మవిశ్వాసం, ఆత్మగౌరవం రెట్టింపు అవుతాయి. ఇది మీ భాగస్వామి చూసే కోణాన్ని మార్చడమే కాకుండా, పరోక్షంగా అనుబంధానికీ మేలు చేస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ఆఖరి ప్రయత్నంగా!
ఎదుటివారు మనల్ని తక్కువ చేసి చూసినప్పుడు కోపం కట్టలు తెంచుకోవడం, ఆవేశం రావడం చాలా సహజం. అలాగని ఎంత ప్రయత్నించినా వాళ్లు మారట్లేదని, మీరు కూడా వాళ్లలాగే గట్టిగా అరవడం, గొడవకు దిగడం చేస్తే సమస్య పరిష్కారం అవ్వకపోగా మరింత జటిలమవుతుందంటున్నారు. కాబట్టి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఫలితం లేకపోతే, చివరి ప్రయత్నంగా ఇద్దరూ కలిసి మానసిక నిపుణుల దగ్గరికి కౌన్సెలింగ్కి వెళ్లడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా మీవారి ప్రవర్తనకు గల కారణాలు ఏంటో తెలుసుకొని వాళ్లకు ప్రత్యేక కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వడం, ఇద్దరితో మరోసారి మాట్లాడడం వంటివి చేస్తారు. దీనివల్ల కొంతవరకు ఫలితం ఉండవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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