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ఏఐ టూల్స్ వాడుతున్నారా? - మీ ఆలోచనా శక్తి ప్రమాదంలో పడినట్లే?!

- కృత్రిమ మేధతో ముషుల్లో ఆలోచనా శక్తికి తగ్గిపోతోందని నిపుణుల హెచ్చరిక

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 2, 2026 at 3:17 PM IST

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AI Tools Effects Analytical Ability : సంధ్య.. ఓ ఐటీ ఉద్యోగి. ప్రాజెక్ట్​ ఏదైనా సరే, క్షణాల్లో కోడ్ రాసేస్తుంది. అయితే, పని భారం తగ్గించుకోవడం కోసం రకరకాల ఏఐ టూల్స్ వాడడం మొదలు పెట్టింది. దీంతో విశ్లేషణాశక్తి తగ్గిపోయింది. అంతేకాదు, ఎప్పుడు కష్టమైన కోడింగ్​నూ ఈజీగా రాసే సంధ్య.. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న విషయాల కోసమూ చాట్​జీపీటీ మీద ఆధారపడుతోంది.

ఇలా సంధ్య ఒక్కరే కాదు.. మిలీనియల్ యువతలో దాదాపు సగం మంది ఏఐ టూల్స్​ని రోజూవారి జీవితంలో వినియోగిస్తున్నారని తాజా అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాదు, ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా జెనరేటివ్ టెక్నాలజీని స్వీకరిస్తున్న దేశాలలో మన దేశం ఒకటి.

ఒత్తిడికి చిత్తు అవుతూ : చాలామంది అమ్మాయిలు కొత్త AI టూల్ తెలియకపోతే గిల్టీగా ఫీల్ అవుతున్నారట. ముఖ్యంగా IT, ఫైనాన్స్ రంగాల్లో పనిచేసేవారు. ఇమేజ్ జెనరేటర్, చాట్​జీపీటీ, గిట్​హబ్ కో పైలట్ వీటి మధ్యే నిత్యం సతమతమవుతూ లేనిపోని ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారట. దీన్నే 'టెక్నో స్ట్రెస్'గా సైకాలజిస్టులు చెబుతున్నారు. AI కారణంగా, గతేడాది IT రంగంలో 25 వేలకు పైగా ఉద్యోగాలు పోయాయట. దీంతో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త టూల్స్ నేర్చుకోవాలనీ, ఉద్యోగాలు నిలబెట్టుకోవాలనీ టెక్ అమ్మాయిలు స్ట్రెస్​ ఫీలవుతున్నారట.

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బేజా ఫ్రై : AI పనిని సులభం చేస్తుంది. కానీ, అదే పనిగా జెనరేటెడ్ ఫలితాన్ని నిర్ధారించుకోవడం, మళ్లీ అందులో మార్పులు, చేర్పులు చేసుకుంటూ పోవడం వల్ల తెలియకుండానే మెదడు అలసిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వెంట వెంటనే ప్రాంప్ట్​లు ఇచ్చేయడం, తక్షణ ప్రతిస్పందనలు తీసుకోవడం ఇవన్నీ మెదడులో రివార్డు సిస్టమ్​ను ప్రేరేపిస్తున్నాయని అంటున్నారు. దీంతో బయటా ఏం చేసినా ఫలితం వెంటనే వచ్చేయాలన్న ఆలోచనా ధోరణి విపరీతంగా పెరుగుతోందని పేర్కొంటున్నారు. స్వతంత్రంగా ఆలోచించడం కష్టమై, మెదడు స్తబ్ధుగా ఉండిపోతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితినే 'ఏఐ బ్రెయిన్​ ఫ్రై' అని పిలుస్తున్నారు పరిశోధకులు.

పాకెట్​ డాక్టర్​లా : హెల్త్, పీరియడ్స్, ప్రెగ్నెన్సీ ఇలా సమస్య ఏదైనా సరే, AI టూల్​ని ఓ 'పాకెట్ డాక్టర్'లా కొంతమంది పయోగిస్తున్నారట. AI చాట్​బాట్​లనే ఫ్రెండ్స్​గా భావిస్తూ.. ప్రతి సమస్యనీ వాటితోనే పంచుకుంటున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, కొన్నిసార్లు ప్రమాదకరమైన సంకేతాలను కూడా, సాధారణ సంభాషణలుగానే ఏఐ థెరపీ బాట్​లుగా పరిగణిస్తున్నారట. దీంతో రోగ నిర్ధారణ ఆలస్యమై మరణాలకీ దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. వాస్తవానికి, మనం ఏం కావాలనుకున్నామో అదే కోణంలో ఫలితం ఇచ్చేలా ప్రోగ్రామ్​ చేసిందే AI. కాబట్టి, దానిమీదే పూర్తిగా ఆధారపడటం మంచిది కాదని సూచిస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో AI తక్కువ సమయంలో మెరుగైన ఫలితాలు అందిస్తుందన్నది నిజమే. కానీ, అదే సమయంలో సమస్యల్ని పరిష్కరించే నైపుణ్యాలనూ, ఆలోచనా శక్తినీ తగ్గిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, దీన్ని కూడా ఇతర డిజిటల్ వ్యసనాల మాదిరిగానే పరిగణిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో 'ఆల్​ ఇండియా ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్'లోని బిహేవియరల్ అడిక్షన్స్ క్లినిక్.. ఇప్పటికే ఈ డిజిటల్​ డీటాక్స్​కి చికిత్స అందిస్తోందట.

చాలా ఏళ్లుగా మనం రకరకాల ఆలోచనలతో కుస్తీ పట్టాం. తప్పులు చేశాం. తెలుసుకున్నాం. మనసు మార్చుకున్నాం. మెదడుతో చేసే ఈ నిరంతర వ్యాయామమే మన ఆలోచనల్లో పరిపక్వత తీసుకొచ్చిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముందుకు అడుగేయగల సామర్థ్యాన్ని పెంచిందట. కానీ, ప్రస్తుతం AI వల్ల ఆ వ్యాయామం తగ్గిపోతోందంటున్నారు. మనసుకు మత్తు మందుగా మారుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

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