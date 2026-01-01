ETV Bharat / international

న్యూయార్క్ మేయర్‌గా మమ్దానీ ప్రమాణం- మొదటి ముస్లిం నాయకుడిగా చరిత్ర

న్యూయార్క్ మేయర్‌గా ప్రమాణం చేసిన భారతీయ మూలాలు ఉన్న జోహ్రన్ మమ్దానీ

Zohran Mamdani Sworn As Mayor : భారతీయ మూలాలు ఉన్న జోహ్రన్ మమ్దానీ న్యూయార్క్‌ నగర మేయర్‌గా ప్రమాణ స్వీకారంం చేశారు. మన్‌హటన్‌లోని చరిత్రాత్మక 'సిటీ హాల్' సబ్‌వే స్టేషన్‌లో గురువారం అర్ధరాత్రి న్యూయార్క్ మేయర్‌గా మమ్దానీ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. డెమోక్రాట్ పార్టీకి చెందిన మమ్దానీ న్యూయార్క్ అటార్నీ జనరల్ లెటిటియా జేమ్స్ సమక్షంలో ఖురాన్‌పై చేయి వేసి ప్రమాణం చేశారు. న్యూయార్క్ నగర 112వ మేయర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టారు.

34 ఏళ్లకే పదవి- ఎన్నో రికార్డులు
కేవలం 34 ఏళ్ల వయసులోనే మేయర్​ పదవిని చేపట్టిన మమ్దానీ, అరుదైన ఘనతలు సాధించారు. అమెరికాలోని అతిపెద్ద నగరానికి మొదటి ముస్లిం నేతగా చరిత్ర సృష్టించారు. తొలి దక్షిణాసియా (సౌత్ ఏషియన్) మేయర్‌గా నిలిచారు. అంతేకాదు, గత శతాబ్దానికి పైగా కాలంలో అత్యంత పిన్న వయసులో మేయర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన వ్యక్తిగా కూడా రికార్డు సృష్టించారు. పదవి దక్కించుకున్న తొలి భారత- అమెరికన్‌ ముస్లింగా నిలిచారు.

గొప్ప గౌరవం, అదృష్టం
'సిటీ హాల్' సబ్‌వే స్టేషన్‌లో ప్రమాణం అనంతరం మాట్లాడిన మమ్దానీ, ఇది నిజంగా జీవితంలో ఒక గొప్ప గౌరవమని, అదృష్టమని పేర్కొన్నారు. ఆ వేదికను ఎంపిక చేసుకోవడంపై మమ్దానీ మాట్లాడుతూ, "పబ్లిక్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ నగర జీవనానికి ఎంత ముఖ్యమో ఇది గుర్తు చేస్తుంది. ఇది న్యూయార్క్ ఆరోగ్యానికి, వారసత్వానికి నిదర్శనం" అని అన్నారు. అదే సమయంలో నగర రవాణా శాఖ (డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్) కొత్త కమిషనర్‌గా అనుభవజ్ఞుడైన సిటీ ప్లానర్ మైఖేల్ ఫ్లిన్‌ను నియమిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

ప్రజల మధ్య మరోసారి ప్రమాణం
యూఎస్ సెనేటర్ బెర్నీ సాండర్స్ సమక్షంలో సిటీ హాల్‌లో జరిగే బహిరంగ వేడుకలో మరింత ఘనంగా మరోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారని తెలుస్తోంది. గురువారం మధ్యాహ్నం సిటీ హాల్ ప్లాజాలో ప్రజా ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరగనుంది. దీనికి వేలాది మంది హాజరుకానున్నారు. డెమోక్రాటిక్ నేత అలెగ్జాండ్రియా ఓకాసియో-కోర్టెజ్, వెర్మాంట్ సెనేటర్ బెర్నీ శాండర్స్ వంటి నేతలు పాల్గొననున్నారు. ప్రజా ప్రమాణం బెర్నీ శాండర్స్ చేయించనున్నారు. అలాగే ఇనాగ్యురేషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ ఎరా పేరుతో బ్రాడ్‌వేలో బ్లాక్ పార్టీ నిర్వహించనున్నారు.

ట్రంప్​ ఎత్తులను చిత్తు చేస్తూ విజయం
గతేడాది నవంబర్‌లో న్యూయార్క్‌ నగర మేయర్‌ పదవికి జరిగిన ఎన్నికల్లో మమ్‌దానీ గెలిచి చరిత్ర సృష్టించారు. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఎత్తులను చిత్తు చేస్తూ 33 ఏళ్ల జొహ్రాన్‌ మేయర్‌గా విజయం సాధించారు. అమెరికాలోనే అత్యంత ఖరీదైన నగరంగా పేరున్న న్యూయార్క్‌కు కొత్త మేయర్​గా నిలిచారు. భారతీయ మూలాలున్న మమ్‌దానీ బాలీవుడ్‌ ప్రముఖ దర్శకురాలు మీరా నాయర్‌ కుమారుడు.

రెండేళ్లకే న్యూయార్క్‌కు మకాం మార్చి!
మమ్‌దానీ 1991 అక్టోబరులో ఉగాండాలోని కంపాలాలో జన్మించారు. తల్లి మీరా నాయర్‌ పంజాబీ హిందూ మహిళ. భారత దిగ్గజ దర్శకుల్లో ఆమె ఒకరు. తండ్రి మహ్మద్‌ మమ్దానీ గుజరాతీ ముస్లిం. బాంబేలో జన్మించిన మహ్మద్‌ మమ్దానీ ఆ తర్వాత ఉగాండాకు వెళ్లి అక్కడే స్థిరపడ్డారు. మమ్దానీకి ఐదేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు ఆయన కుటుంబం దక్షిణాఫ్రికాలోని కేప్‌టౌన్‌కు మారింది. ఆ తర్వాత రెండేళ్లకే న్యూయార్క్‌కు మకాం మార్చి అక్కడే స్థిరపడింది

అయితే ప్రజల జీవన వ్యయ భారం తగ్గించడమే ప్రధాన అజెండాగా రాజకీయ రంగంలోకి వచ్చిన మమ్దానీ తన ఎన్నికల ప్రచారంలో కీలక హామీలు ఇచ్చారు. ప్రతి కుటుంబానికి యూనివర్సల్ చైల్డ్‌కేర్, దాదాపు 20 లక్షల మంది అద్దె ఇళ్లలో నివసించే వారికి రెంట్ ఫ్రీజ్, నగర బస్సులను ఉచితంగా”మార్చడం వంటి ప్రతిపాదనలు ఆయన అజెండాలో ప్రధానంగా ఉన్నాయి. ఇవి అమలైతే న్యూయార్క్‌లోని మధ్యతరగతి, కార్మిక వర్గాలకు పెద్ద ఊరట కలగనుందని ఆయన మద్దతుదారులు చెబుతున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

