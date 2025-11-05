ETV Bharat / international

న్యూయార్క్‌ మేయర్‌గా మమ్​దాని - ట్రంప్​కు షాకిచ్చిన భారత మూలాలున్న వ్యక్తి

న్యూయార్క్‌ మేయర్ ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్ష డెమోక్రటిక్ పార్టీ విజయం సాధించింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్​కు షాకిస్తూ జొహ్రాన్‌ మమ్​దాని విజయం సాధించారు.

Published : November 5, 2025 at 9:55 AM IST

New York City New Mayor: అమెరికాలోని న్యూయార్క్‌ రాజకీయ చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయం ఆవిష్కృతమైంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​కు షాకిస్తూ డెమోక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన భారత్-ఉగాండ మూలాలన్న జొహ్రాన్‌ మమ్​దాని న్యూయార్క్‌ మేయర్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించారు. దీంతో న్యూయార్క్‌ సిటీ మేయర్‌గా ఎన్నికైన తొలి దక్షిణాసియా మూలాల నాయకుడిగా మాత్రమే కాకుండా, తొలి ముస్లిం కూడా కావడం విశేషం.

మమ్​దాని తల్లి ప్రముఖ భారతీయ దర్శకురాలు మీరా నాయర్‌. అతని తండ్రి మహ్మద్ మమ్​దాని ఉగాండ పౌరుడు. కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయంలో మహ్మద్ ప్రొఫెసర్​గా పనిచేశారు. మమ్​దాని ఉగాండలోని కాంపాలాలో జన్మించారు. అతని 7 ఏళ్ల వయసులో కుటుంబంతో కలిసి న్యూయార్క్‌కు వలస వచ్చారు. 2018లో అతనికి అమెరికా పౌరసత్వం లభించింది. బ్రాంక్స్‌ హై స్కూల్ ఆఫ్ సైన్స్‌లో చదివి, తరువాత బౌడోయిన్ కళాశాల నుంచి ఆఫ్రికానా స్టడీస్‌లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు.

ట్రంప్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగినా తప్పని ఓటమి
మమ్​దానిని ఓడించేందుకు అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున ట్రంప్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. మేయర్ సీటు కోసం స్వయంగా అధ్యక్షుడు రంగంలోకి దిగడంతో ఈ ఎన్నికపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. అంతేకాదు, ఈ ఎన్నికకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రాముఖ్యత ఏర్పడింది.

ఎన్నికలకు కొన్ని గంటల ముందు కూడా మమ్​దానిని ఓడించేందుకు నగర ఓటర్లను ట్రంప్ ఓ రకంగా హెచ్చిరించే విధంగా ట్వీట్ చేశారు. కమ్యూనిస్టు భావజాలం ఉన్న మమ్​దానిని గెలిపిస్తే, నగరానికి కనీస అవసరాలకు సరిపోయేంత నిధులు మాత్రమే ఇస్తానంటూ ఆయన ట్వీట్ చేశారు. ట్రంప్ మాటలను లెక్క చేయని ఓటర్లు మమ్​దానిని గెలిపించారు. తద్వారా మమ్​దాని న్యూయార్క్ రాజకీయ యవనికపై కొత్త చరిత్రను లిఖించారు.

