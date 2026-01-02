'సాహసోపేతంగా, విస్తృతంగా పాలిస్తా'– మేయర్గా మమ్దానీ మరోసారి ప్రమాణ స్వీకారం
న్యూయార్క్ తొలి ముస్లిం మేయర్గా జోహ్రాన్ మమ్దానీ చరిత్ర- ఖురాన్పై ప్రమాణ స్వీకారం- అర్ధరాత్రి నుంచే పాలన ప్రారంభం- డెమోక్రాటిక్ సోషలిస్ట్గా పాలిస్తానన్న మమ్దానీ
Published : January 2, 2026 at 8:10 AM IST
Mayor Mamdani New York : అమెరికాలో అతిపెద్ద నగరాల్లో ఒకటైన న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్ పదవిని జోహ్రాన్ మమ్దానీ అధికారికంగా చేపట్టారు. గురువారం అర్ధరాత్రి సిటీ హాల్ సమీపంలోని వినియోగం నిలిపివేసిన సబ్వే స్టేషన్లో ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఖురాన్పై చేయి ఉంచి ప్రమాణం చేసిన తొలి ముస్లిం మేయర్గా మమ్దానీ చరిత్ర సృష్టించారు.
ప్రమాణ స్వీకారం అనంతరం ఆయన తన పాలనపై స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చారు. "ఈ రోజు నుంచి మేం విస్తృతంగా, సాహసోపేతంగా పాలిస్తాం. ప్రతి ప్రయత్నంలో విజయం సాధించకపోవచ్చు. కానీ ప్రయత్నించడానికి ధైర్యం లేదని మాత్రం ఎవరూ అనరు" అని ప్రకటించారు. పెద్ద ప్రభుత్వాల కాలం ముగిసిందని చెప్పేవారికి సమాధానంగా, న్యూయార్క్ వాసుల జీవితాలను మెరుగుపరచడానికి సిటీ హాల్ తన అధికారాన్ని పూర్తిగా వినియోగిస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
VIDEO | Indian-origin politician Zohran Mamdani sworn-in as New York City Mayor by Senator Bernie Sanders, just hours after he took the oath of office in a private ceremony held at the turn of the new year in an old subway station.— Press Trust of India (@PTI_News) January 2, 2026
The 34-year-old Queens state assemblyman… pic.twitter.com/cz6pkkjmy6
అదే రోజు మధ్యాహ్నం సిటీ హాల్లో ఘనంగా జరిగిన ప్రజా ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో అమెరికా సెనేటర్ బెర్నీ సాండర్స్ మమ్దానీ చేత రెండోసారి ప్రమాణం చేయించారు. చలికాలం తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ క్యానియన్ ఆఫ్ హీరోస్గా పేరొందిన బ్రాడ్వే ప్రాంతంలో వేలాది మంది ప్రజలు హాజరై ఈ చారిత్రక ఘట్టాన్ని వీక్షించారు.
డెమోక్రాటిక్ సోషలిస్ట్గా పాలన
తన విజయానికి కారణమైన ప్రధాన అంశాన్ని మమ్దానీ మరోసారి గుర్తు చేశారు. అధిక జీవన వ్యయంతో పోరాడుతున్న కార్మిక వర్గం, సాధారణ ప్రజల కోసం ప్రభుత్వ శక్తిని ఉపయోగించడమే తన లక్ష్యమని చెప్పారు. "స్టీల్ బూట్లు వేసుకుని పనిచేసే కార్మికులు, రోజంతా కష్టపడి పనిచేసే హలాల్ కార్ట్ విక్రేతలు, వంటగదుల్లో వేల మసాలాలతో వంటలు చేసే వంటకారులు – వీరందరి కోసం నేను మాట్లాడుతున్నాను" అంటూ తన ప్రసంగంలో భావోద్వేగాన్ని కలిగించారు.
"నేను డెమోక్రాటిక్ సోషలిస్ట్గా ఎన్నికయ్యాను. అలాగే పాలిస్తాను. రాడికల్గా ముద్ర వేస్తారనే భయంతో నా సిద్ధాంతాలను వదిలిపెట్టను" అని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు. ధనికులపై పన్నులు పెంచడం, అందరికీ అందుబాటులో గృహాలు కల్పించడం వంటి ప్రతిపాదనలు రాడికల్ కాదని, అవి న్యాయమైనవేనని బెర్నీ సాండర్స్ వ్యాఖ్యానించారు.
పాలన ప్రారంభంలోనే కీలక నిర్ణయాలు
ప్రమాణ స్వీకారం పూర్తయ్యాక మమ్దానీ ఆలస్యం చేయకుండా పని ప్రారంభించారు. గత మేయర్ ఎరిక్ ఆడమ్స్పై అవినీతి కేసులు నమోదైన తర్వాత జారీ చేసిన పలు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్లను ఆయన రద్దు చేశారు. అనంతరం బ్రూక్లిన్లోని ఓ అపార్ట్మెంట్ భవనాన్ని సందర్శించి అద్దె ఇళ్లల్లో ఉన్నవారి రక్షణ కోసం ప్రత్యేక కార్యాలయాన్ని పునరుద్ధరిస్తున్నట్టు, గృహ నిర్మాణంపై రెండు టాస్క్ ఫోర్సులను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
ఉచిత సదుపాయాల హామీ
మమ్దానీ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేస్తానని మరోసారి చెప్పారు. ఉచిత చైల్డ్కేర్, ఉచిత బస్ ప్రయాణాలు, సుమారు 10 లక్షల కుటుంబాలకు అద్దె పెంపు నిలిపివేత, నగర పాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో గ్రాసరీ దుకాణాల ప్రయోగం వంటి అంశాలు ఆయన ప్రధాన అజెండాలో ఉన్నాయి. "ఇలాంటి అవకాశం అరుదుగా వస్తుంది. చిన్న ఆలోచనలు, తక్కువ ఆశయాల వల్ల ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోను" అని చెప్పారు.
చరిత్రలో నిలిచే నాయకత్వం
34 ఏళ్ల వయసులోనే మేయర్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన మమ్దానీ, న్యూయార్క్ చరిత్రలో అత్యంత యువ మేయర్లలో ఒకరు. ఆయన ఆఫ్రికాలో జన్మించిన తొలి మేయర్, దక్షిణాసియా వంశస్థుడిగా, ముస్లిం మేయర్గా మరో మైలురాయి సాధించారు. ఉగాండాలోని కాంపాలాలో జన్మించిన ఆయన, దర్శకురాలు మీరా నాయర్, విద్యావేత్త మహ్మూద్ మమ్దానీ కుమారుడు. 2018లో అమెరికా పౌరసత్వం పొందిన ఆయన, 2020లో క్వీన్స్ నుంచి రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి ఎన్నికయ్యారు.
ట్రంప్తో సంబంధాలు, సవాళ్లు
ఎన్నికల సమయంలో ఫెడరల్ నిధులు నిలిపివేస్తామంటూ బెదిరించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్, తరువాత వైట్హౌస్కు ఆహ్వానించడం రాజకీయంగా ఆసక్తికరంగా మారింది. అయినా వలస విధానాలపై ఇద్దరి మధ్య భేదాభిప్రాయాలు కొనసాగనున్నాయి. ఇమ్మిగ్రెంట్ల తరలింపుపై ట్రంప్ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను పలువురు విమర్శించగా, మమ్దానీ సిటీ హాల్ వలసదారులకు అండగా నిలుస్తుందనే ఆశాభావం వ్యక్తమైంది.