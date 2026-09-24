'పుతిన్ మిమ్మల్ని యుద్ధంలోకి లాగకుండా చూడండి'- భారత్ సహా 47 దేశాలకు జెలెన్స్కీ పిలుపు
ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు కీలక ప్రసంగం- అమాయక విదేశీ పౌరులను రష్యా యుద్ధంలోకి లాగుతోందని వెల్లడి- భారత్ సహా 47 దేశాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పిలుపు
Published : September 24, 2026 at 6:59 AM IST
Volodymyr Zelenskyy UN Speech : ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా రష్యాపై ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్స్కీ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. రష్యా మోసపూరిత హామీలతో భారత్ సహా మొత్తం 47 దేశాల పౌరులను తన యుద్ధ రంగంలోకి బలవంతంగా లాగుతోందని ఆరోపించారు. అమాయక ప్రజలను మోసంతో రిక్రూట్ చేసి రష్యా తన సైనిక నష్టాలను కప్పిపుచ్చుకునేందుకు వారిని బలిపశువులను చేస్తోందన్నారు. గురువారం ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ (యూఎన్జీఏ) వార్షిక సమావేశంలో ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'రష్యా యుద్ధంలో ఏకంగా 47 దేశాలకు చెందిన పౌరులను వినియోగిస్తోంది. భారత్, నేపాల్, ఘనా, తజికిస్థాన్, యెమెన్, కెన్యా, జింబాబ్వే, క్యూబా, బెలారస్, సుడాన్, దక్షిణ ఆఫ్రికా వంటి అనేక దేశాల ప్రజలు రష్యా బలయ్యారు' అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మెరుగైన ఉద్యోగాలు, ఆకర్షణీయమైన జీతాల పేరుతో రష్యా ఏజెంట్లు అమాయకులను ఆకర్షిస్తున్నారని, ఆ తర్వాత వారిని నేరుగా భీకరమైన యుద్ధ భూమికి తరలిస్తున్నారని జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు. ఈ విధంగా మోసపోయి రష్యా తరఫున పోరాడుతూ ప్రాణాలు కోల్పోతున్న విదేశీయుల మరణాలు అత్యంత బాధాకరని జెలెన్స్కీ వివరించారు.
#WATCH | Addressing the 81st United Nations General Assembly (UNGA), Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy says, "We know that Russia uses citizens of 47 countries in its war. Ghana, Nepal, Tajikistan, India, Yemen, Kenya, Zimbabwe, Cuba, Belarus, Sudan, South Africa, many… pic.twitter.com/CTrD0WlO6y— ANI (@ANI) September 23, 2026
మీ పౌరులను కాపాడుకోండి
'దయచేసి మీ దేశ పౌరులను కాపాడుకోండి. రష్యా చేస్తున్న మోసాలను గుర్తించండి. పుతిన్ తన రాజకీయ దురాశకు మీ దేశ ప్రజల ప్రాణాలను బలివ్వకండి. పుతిన్ మిమ్మల్ని ఈ యుద్ధంలోకి లాగడానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించకండి' అంటూ 47 దేశాల ప్రతినిధులను జెలెన్స్కీ కోరారు. రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థను, యుద్ధ సామర్థ్యాలను కట్టడి చేస్తేనే ఈ రక్తపాతానికి ముగింపు లభిస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
మా దాడుల లక్ష్యం అదే
రష్యా చమురు పరిశ్రమను లక్ష్యంగా చేసుకుని చేస్తున్న దాడులపై కూడా జెలెన్స్కీ స్పష్టతనిచ్చారు. రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా ఉన్న ఆ దేశ చమురు, ఇంధన రంగం ప్రస్తుతం సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోందని ఆయన తెలిపారు. తాము కేవలం ఫ్యాక్టరీలు, ఓడరేవులు, ఇంధన సరఫరా వ్యవస్థలను నాశనం చేయాలనే ఉద్దేశంతో దాడులు చేయడం లేదన్నారు. రష్యా ఈ యుద్ధాన్ని సుదీర్ఘకాలం కొనసాగించకుండా ఆర్థికంగా కట్టడి చేయడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. ఉక్రెయిన్ మిత్రదేశాలు కూడా ఈ విషయంలో మరింత కఠినంగా వ్యవహరించాలని ఆయన కోరారు. రష్యాకు అందుతున్న ఆర్థిక ప్రవాహాన్ని నిలిపివేస్తేనే పుతిన్ను అడ్డుకోవడం సాధ్యమవుతుందని జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు.
ఉత్తర కొరియాపై విమర్శలు
ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్పై జెలెన్స్కీ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. రష్యాకు మద్దతుగా ఉత్తర కొరియా తన సైనికులను యుద్ధానికి పంపుతోందని జెలెన్స్కీ ఆరోపించారు. దీనికి ప్రతిఫలంగా ఉత్తర కొరియా రష్యా నుంచి అధునాతన బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, డ్రోన్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పొందుతోందన్నారు. ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఏకమై రష్యాకు వస్తున్న ఆర్థిక వనరులను, నిధులను పూర్తిగా అడ్డుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
227 మంది భారతీయ పౌరుల రిక్రూట్
రష్యా ఆర్మీలో భారతీయుల రిక్రూట్పై ఇప్పటికే భారత విదేశాంగ శాఖ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఇప్పటివరకు సుమారు 227 మంది భారతీయ పౌరులు రష్యా సాయుధ దళాల్లోకి రిక్రూట్ అయినట్లు విదేశాంగ శాఖ గణాంకాల చెబుతున్నాయి. ఇందులో భారత ప్రభుత్వం చేపట్టిన దౌత్యపరమైన చర్యల ఫలితంగా ఇప్పటివరకు 139 మందిని సురక్షితంగా విడుదల చేయించి స్వదేశానికి రప్పించారు. అయితే, ఈ యుద్ధంలో దురదృష్టవశాత్తు 51 మంది భారతీయులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది. రష్యా సైన్యంలో చిక్కుకున్న మిగిలిన భారతీయ పౌరులను తక్షణమే విడుదల చేయించి, వారిని స్వదేశానికి రప్పించేందుకు రష్యాతో కేంద్రం చర్చలు జరుపుతోందని ఇటీవల పేర్కొన్నారు.
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