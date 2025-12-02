సవరణల తర్వాతే ట్రంప్ శాంతి ప్రణాళిక మెరుగ్గా ఉంది : జెలెన్స్కీ
Published : December 2, 2025 at 8:37 AM IST
Zelenskyy On Trump Peace Plan : రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగించేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన శాంతి ప్రణాళికపై కీవ్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సవరణలు చేసిన తర్వాత శాంతి ప్రణాళిక మెరుగ్గా ఉందని సానుకూలంగా స్పందించారు. అంతేకాకుండా దాదాపు నాలుగేళ్లగా కొనసాగుతున్న యుద్ధాన్ని ఎలా ముగించాలనే దానిపై చర్చలు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. సోమవారం ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మేక్రాన్తో భేటీ సందర్భంగా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అమెరికా ప్రతిపాదించిన ప్రణాళికలో ఎక్కువ శాతం రష్యాకు అనుకూలంగా ఉన్నాయంటూ ఉక్రెయిన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. కీవ్కు నాటో దేశాలు కూడా మద్దతుగా నిలిచాయి. దీంతో ఆ ప్రణాళికలో కొన్ని మార్పులను సూచించాయి. తాజాగా సవరణ అనంతరం శాంతి ప్రణాళిక మెరుగ్గా ఉందని జెలెనస్కీ తెలిపారు. యుద్ధం ముగింపునకు సంబంధించి చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. ఈ చర్చల్లో ఉక్రెయిన్ సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడుకోవడంతో పాటు బలమైన భద్రతా హామీలను పొందడం తమ ప్రాధాన్యత అని పేర్కొన్నారు. చర్చలు నిర్మాణాత్మకంగా జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. అయితే, ఇంకా పరిష్కారం కావాల్సిన కొన్ని కఠినమైన సమస్యలు ఉన్నాయని వివరించారు. ఇదిలా ఉండగా మంగళవారం పశ్చిమాసియలోని అమెరికా రాయబారి స్టీవ్విట్కాఫ్తో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో భేటీ కానున్నట్లు క్రెమ్లిన్ ప్రతినిధి డిమిత్రి పెస్కోవ్ తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే శాంతి ప్రణాళికపై ఉక్రెయిన అధ్యక్షుడు చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా దొనెట్స్క్లోని కీలక ప్రాంతాన్ని తమ దళాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయని రష్యా అధ్యక్ష కార్యాలయం క్రెమ్లిన్ ప్రకటించింది. దీనిని ఉక్రెయిన అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ తీవ్రంగా ఖండించారు. అక్కడున్న రష్యా దళాలను తమ సైన్యం తరిమికొట్టిందని వెల్లడించారు.
ప్రస్తుతం యుద్ధం ముగింపు చర్చలను ప్రాథమిక దశలో ఉన్నట్లు ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మేక్రాన్ పేర్కొన్నారు. కాల్పుల విరమణ సమయంలో ఉక్రెయిన్కు భద్రతా హామీ అవసరమని తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా శాంతి ప్రణాళికకు సంబంధించి ఆదివారం ఉక్రెయిన్- అమెరికా అధికారుల మధ్య కీలక సమావేశం జరిగింది. దీని తర్వాత జెలెన్స్కీ పారిస్ పర్యటనకు వెళ్లారు. చర్చలు సానుకూలంగా జరిగాయని వైట్హౌస్ కూడా ధ్రువీకరించింది.
ట్రంప్ 28 సూత్రాల ప్రణాళికలో ఏముంది?
మూడేళ్లకు పైగా సాగుతున్న రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి శాశ్వత పరిష్కారం చూపించాలనే ఉద్దేశంతో ట్రంప్ ఈ 28 సూత్రాలను రూపొందించారు. వీటిలో రష్యాకు అనుకూలంగా ఉన్న అంసాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. అందులో భాగంగా దొనెట్స్క్ సహా పలు కీలక ప్రాంతాలను కీవ్ వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉక్రెయిన్ తన సైనిక శక్తిని తగ్గించుకోవాలి. భద్రతా ఏర్పాట్లు, భూభాగ హామీలపై పెద్ద మార్పులు చేయాలి అయితే యుద్ధంతో దెబ్బతిన్న ఉక్రెయిన్ మౌలిక వసతుల పునర్నిర్మాణానికి భారీ సహాయం అందించే అంశాలను కూడా ఈ ప్యాకేజీలో చేర్చారు.
