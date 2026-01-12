దుర్మార్గుల నుంచి రక్షించుకోవడంలో ప్రపంచం ఫెయిల్- రష్యాను తప్పకుండా ఆపాల్సిందే: జెలెన్స్కీ
డిసెంబర్ నుంచి రోజూ కనీసం వెయ్యి మంది రష్యా సైనికులు మరణిస్తున్నారు- రష్యాను ఆపాలంటే అమెరికా, యూరప్తో పాటు అంతర్జాతీయ భాగస్వాములందరూ కలిసికట్టుగా ముందుకు రావాలి- జెలెన్స్కీ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : January 12, 2026 at 8:19 AM IST
Zelenskyy On Russia Ukraine War : రష్యాతో కొనసాగుతున్న యుద్ధం తీవ్ర స్థాయికి చేరిందని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ మరోసారి హెచ్చరించారు. డిసెంబర్ నుంచి రోజూ కనీసం వెయ్యి మంది రష్యా సైనికులు మరణిస్తున్నారని ఆయన వెల్లడించారు. యుద్ధం ముగియకుండా కొనసాగించేందుకు రష్యా భారీ మూల్యం చెల్లిస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ పరిస్థితిని వింతగా అభివర్ణించిన జెలెన్స్కీ, రష్యాను ఆపాలంటే అమెరికా, యూరప్తో పాటు అంతర్జాతీయ భాగస్వాములందరూ కలిసికట్టుగా ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
ఆపగలిగేది ఒక్కటే మార్గం!
సోమవారం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) మాట్లాడిన జెలెన్స్కీ, "డిసెంబర్ నుంచి ఇప్పటివరకు రష్యా రోజుకు కనీసం వెయ్యి మంది సైనికులను కోల్పోతోంది. యుద్ధం ముగియకుండా కొనసాగించేందుకే ఈ నష్టాలను భరిస్తోంది. ఇది పూర్తిగా ఒక వింత పరిస్థితి. దీనిని ఆపగలిగేది ఒక్కటే మార్గం. యూరప్, అమెరికా, మా మిత్రదేశాల సమష్టి శక్తి" అని అన్నారు.
రష్యాను తప్పకుండా ఆపాలి!
ప్రపంచం దుర్మార్గ పాలకుల నుంచి తనను తాను రక్షించుకోవడంలో విఫలమవుతోందని జెలెన్స్కీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "ఈ యుద్ధంలోని ప్రతి రోజు ప్రపంచానికి ఒక హెచ్చరిక. పిచ్చివాళ్ల నుంచి ప్రపంచం తనను తాను కాపాడుకోలేకపోతుందనడానికి ఇది నిదర్శనం. ఇప్పుడు మనమే ప్రపంచాన్ని రక్షించుకోవాలి. రష్యాను తప్పకుండా ఆపాలి" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
Right now, Russian losses amount to no less than 1,000 killed per day – and this has been the case since December.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2026
This is how Russia is essentially paying just to keep the war from ending. This is madness and it can only be stopped by combined forces – the forces of Europe and… pic.twitter.com/2SqRf8YiYQ
ప్రతి భాగస్వామికి కృతజ్ఞతలు చెప్పిన జెలెన్స్కీ
ఉక్రెయిన్కు సైనికంగా, ఆర్థికంగా సహాయం అందిస్తున్న దేశాలకు జెలెన్స్కీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. "ఉక్రెయిన్కు అండగా నిలుస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. మా ప్రజలకు, మా రక్షణకు, మా పునర్నిర్మాణానికి సహకరిస్తున్న ప్రతి భాగస్వామికి కృతజ్ఞతలు. ఉక్రెయిన్కు మహిమ కలగాలి" అని ఆయన అన్నారు.
242 డ్రోన్లు, 13 బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో దాడి
ఇదిలా ఉండగా, గత శుక్రవారం రష్యా ఉక్రెయిన్పై భారీ వైమానిక దాడులు నిర్వహించినట్లు జెలెన్స్కీ వెల్లడించారు. ఒకే రాత్రిలో 242 డ్రోన్లు, 13 బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, 22 క్రూయిజ్ క్షిపణులను రష్యా ప్రయోగించిందని తెలిపారు. ఈ దాడుల్లో కనీసం నలుగురు మృతి చెందగా, పలువురు గాయపడ్డారని చెప్పారు.
నాలుగేళ్లుగా కొనసాగుతుండటం ఆందోళన
సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో చేసిన పోస్టులో, ఈ దాడుల ప్రధాన లక్ష్యంగా రాజధాని కీవ్తో పాటు దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలు ఉన్నాయని జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు. తీవ్రమైన చలికాలంలో పౌర మౌలిక సదుపాయాలు, విద్యుత్ కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని రష్యా దాడులు చేస్తోందని ఆయన విమర్శించారు. తూర్పు యూరప్లో ఈ యుద్ధం నాలుగేళ్లుగా కొనసాగుతుండటం ఆందోళన కలిగించే విషయమన్నారు.
కేవలం కీవ్లోనే 20 నివాస భవనాలు ధ్వంసం
కీవ్లో మాత్రమే నలుగురు మరణించారని, అందులో ఒకరు అంబులెన్స్ సిబ్బంది సభ్యుడని జెలెన్స్కీ ధృవీకరించారు. "కీవ్ నగరం, పరిసర ప్రాంతాల్లో రష్యా దాడుల ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనే పనులు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. అవసరమైన అన్ని సేవలను రంగంలోకి దింపాం. కేవలం కీవ్లోనే 20 నివాస భవనాలు దెబ్బతిన్నాయి" అని ఆయన తెలిపారు.
ఉక్రెయిన్కు సహకారం కొనసాగించాలని పిలుపు
ల్వివ్ ప్రాంతం సహా ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ పునరుద్ధరణ పనులు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. ఈ దాడుల్లో డజన్ల కొద్దీ ప్రజలు గాయపడినట్లు వెల్లడించారు. మరింత ఆందోళన కలిగించే విషయం ఏమిటంటే, మొదటి దాడి తర్వాత సహాయక చర్యలు చేపడుతున్న సమయంలోనే రష్యా మరోసారి నివాస భవనాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడి చేసిందని జెలెన్స్కీ ఆరోపించారు. రష్యా దాడులను ఎదుర్కొనేందుకు అంతర్జాతీయ సమాజం మరింత బలంగా స్పందించాలని, ఉక్రెయిన్కు సహకారం కొనసాగించాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఇరాన్లో 538కి చేరిన మృతుల సంఖ్య- నెతన్యాహూ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఐరాస చీఫ్ సూచనలు
ఇకపై క్యూబాకు చమురు లేదా డబ్బు వెళ్లదు- ఆలస్యం కాకముందే ఒప్పందం చేసుకోండి : ట్రంప్