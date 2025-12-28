ట్రంప్తో భేటీకి ముందు నాటో, ఈయూ నేతలతో జెలెన్స్కీ కీలక చర్చలు
నాటో, యూరోపియన్ యూనియన్ నేతలతో జెలెన్స్కీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్- ట్రంప్తో భేటీలో అనుసరించాల్సిన దౌత్య వ్యూహంపై చర్చ- ఈయూ కీలక సూచనలు
Published : December 28, 2025 at 7:12 AM IST
Zelenskyy talks with NATO, EU: రష్యా- ఉక్రెయిన్ శాంతి చర్చలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్తో చర్చల వేళ జెలెన్స్కీ వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. శాంతి చర్చలపై మాట్లాడేందుకు అదివారం అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్తో జెలెన్స్కీ భేటీ కానున్న విషయం తెలిసిందే. ఫ్లోరిడాలో జరగనున్న కీలక సమావేశానికి ముందు మిత్ర దేశాలైలన యూరోపియన్ యూనియన్ నేతలు, నాటో సభ్యులతో జెలెన్స్కీ శనివారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం కెనడాలో పర్యటిస్తున్న జెలెన్స్కీ అక్కడి నుంచే వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఉక్రెయిన్ అనుసరిస్తున్న దౌత్య మార్గాలు, రాబోయే రోజుల్లో తాము అనుసరించాల్సిన ప్రాధాన్యతలపై నేతలతో చర్చించారు. ట్రంప్తో భేటీ ముగిసిన తర్వాత ఈ చర్చలను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తామని ఆయన తెలిపారు.
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ యుద్ధాన్ని పక్కదారి పట్టించకుండా, న్యాయమైన రీతిలో ముగింపు పలకాలంటే ఉక్రెయిన్ సైనికపరంగా, దౌత్యపరంగా బలంగా ఉండాలని జెలెన్స్కీ ఉద్ఘాటించారు. పుతిన్ తన వ్యూహాలతో శాంతి ప్రక్రియను తారుమారు చేయకుండా అడ్డుకోవడమే తన లక్ష్యమన్నారు. అలాగే, ఉక్రెయిన్కు అండగా ఉన్న ప్రపంచ దేశాలకు జెలెన్స్కీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఐక్యతను చాటాలని, మద్దతును మరింత బలోపేతం చేయాలని ఆయన కోరారు. ఈ వీడియో కాల్లో ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్, జర్మనీ ఛాన్సలర్ ఫ్రీడ్రిచ్ మెర్జ్, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోని, పోలాండ్ ప్రధాని డొనాల్డ్ టస్క్, యూరోపియన్ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్, నాటో సెక్రటరీ జనరల్ మార్క్ రుట్టె సహా పలువురు యూరోపియన్ దేశాల నేతలు పాల్గొన్నారు.
I am grateful to Ukraine’s friends @MarkJCarney, @EmmanuelMacron, @alexstubb, @bundeskanzler Friedrich Merz, @GiorgiaMeloni, Mette Frederiksen, @donaldtusk, @MinPres Dick Schoof, @jonasgahrstore, @SwedishPM Ulf Kristersson, @eucopresident António Costa, @vonderleyen, @SecGenNATO… pic.twitter.com/C8NuGX5Qeh— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2025
"యుద్ధానికి ఒక నిజమైన, న్యాయమైన ముగింపు రాకుండా పుతిన్ అడ్డుకోకుండా ఉండాలన్నా, ఆయన కుతంత్రాల నుంచి తప్పించుకోవాలన్నా అటు యుద్ధంలోనూ, ఇటు దౌత్యపరంగానూ మన పట్టు చాలా బలంగా ఉండాలి. ప్రపంచ శాంతిని కాపాడగలిగే శక్తి మనందరికీ ఉంది" - జెలెన్స్కీ
ఈయూ మద్దతు, కెనడా ఆర్థిక సాయం
ఉక్రెయిన్ సార్వభౌమాధికారం, ప్రాంతీయ సమగ్రతను కాపాడేలా శాశ్వత శాంతిని నెలకొల్పేందుకు తాము మద్దతు ఇస్తూనే ఉంటామని యూరోపియన్ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్ ఈ సందర్భంగా హామీ ఇచ్చారు. 2026లో కూడా రష్యాపై ఒత్తిడిని కొనసాగిస్తామని ఆమె వెల్లడించారు. ఇదే సమయంలో ఫ్లోరిడా వెళ్లే ముందు కెనడాలోని హాలిఫాక్స్లో ఆ దేశ ప్రధానమంత్రి మార్క్ కార్నీతో జెలెన్స్కీ భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఉక్రెయిన్ పునర్నిర్మాణం, ఆర్థిక స్థిరత్వం కోసం కెనడా 1.82 బిలియన్ డాలర్ల భారీ ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రకటించింది.
We have just touched base with several leaders ahead of tomorrow’s meeting between President Trump and President Zelenskyy on peace talks.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 27, 2025
We welcome all efforts leading to our shared objective - a just and lasting peace that preserves Ukraine’s sovereignty and territorial…
"ట్రంప్, జెలెన్స్కీ మధ్య జరగబోయే శాంతి చర్చలకు ముందు, మేము పలువురు నేతలతో సంప్రదింపులు జరిపాము. ఉక్రెయిన్ సార్వభౌమాధికారాన్ని, ప్రాంతీయ సమగ్రతను కాపాడుతూ, శాశ్వతమైన శాంతిని నెలకొల్పాలనే మా ఉమ్మడి లక్ష్యం దిశగా సాగే అన్ని ప్రయత్నాలను మేము స్వాగతిస్తున్నాం. అంతేకాకుండా, యూరప్ భద్రతలో అంతర్భాగంగా, ఉక్రెయిన్ దేశం తన భద్రత, రక్షణ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేసుకోవడాన్ని కూడా మేము సమర్థిస్తున్నాం. 2026లో కూడా యూరోపియన్ కమిషన్ క్రెమ్లిన్ పై ఒత్తిడిని కొనసాగిస్తుంది. ఉక్రెయిన్కు మా మద్దతును అందిస్తూనే, ఆ దేశం 'యూరోపియన్ యూనియన్'లో సభ్యత్వం పొందే మార్గంలో వారికి తోడుగా ఉంటాం" - ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్, యూరోపియన్ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్
ఆదివారం (అమెరికా కాలామానం ప్రకారం) ఫ్లోరిడాలోని మార్-ఎ-లాగోలో డొనాల్డ్ ట్రంప్తో జెలెన్స్కీ భేటీ కానున్నారు. నాలుగేళ్లుగా సాగుతున్న ఈ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు అమెరికా మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్న తరుణంలో ఈ భేటీ అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ సమావేశంలో ఉక్రెయిన్ ప్రతిపాదించిన 20 అంశాల శాంతి ప్రణాళిక మరియు భద్రతా హామీలపై చర్చలు జరగనున్నాయి. భవిష్యత్తులో రష్యా నుంచి ముప్పు పొంచి ఉండకుండా అమెరికా ఇచ్చే రక్షణ గ్యారంటీలపై ప్రధానంగా చర్చ జరగనుంది.