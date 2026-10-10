రష్యాకు డీజిల్ ఎగుమతులపై ఆంక్షలు ఎత్తివేత- పుతిన్తో ట్రంప్ భారీ డీల్- జెలెన్స్కీ ఆగ్రహం
US Russia Oil Deal : రష్యా చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న దేశాలపై గతంలో విధించిన ఆంక్షలను ట్రంప్ ఎత్తివేశారు. రష్యాతో భారీ ఒప్పందాన్ని కూడా చేసుకున్నారు.
Published : October 10, 2026 at 7:18 AM IST
US Russia Oil Deal : రష్యా నుంచి చమురు, గ్యాస్ కొనుగోలుపై ఉన్న ఆంక్షలను ఎత్తివేశారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. అంతేకాకుండా డీజిల్ కొనుగోళ్ల కోసం రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో ఒక ఒప్పందాన్ని కూడా కుదుర్చుకున్నారు. రష్యాతో కుదిరిన డీజిల్ సరఫరా ఒప్పందాన్ని ట్రంప్ గొప్ప విజయంగా అభివర్ణించారు. మరోవైపు దీనిపై ఉక్రెయిన్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. రష్యాతో ఉద్రిక్తతల తగ్గింపునకు సంబంధించి స్పష్టమైన, దీర్ఘకాలిక ఒప్పందం లేకుండా ఆంక్షలు సడలించడం బలహీనతకు నిదర్శమని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్స్కీ విమర్శించారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల మాస్కోకు యుద్ధాన్ని మరింత కాలం కొనసాగించే అవకాశం లభిస్తుందని హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.