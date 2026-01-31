ETV Bharat / international

పుతిన్, జెలెన్​స్కీ మధ్య తీవ్ర విబేధాలు- కానీ పరిష్కారం ఎక్కువ దూరంలో లేదు: ట్రంప్

యుద్ధాన్ని ముగించే మంచి అవకాశం ఉందన్న ట్రంప్- ఒప్పందానికి చాలా దగ్గరగా వచ్చామని భావిస్తున్నట్లు చెప్పిన అమెరికా అధ్యక్షుడు

Trump On Russia Ukraine War
US President Donald Trump (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 31, 2026 at 9:59 AM IST

3 Min Read
Trump On Russia Ukraine War : ఉక్రెయిన్‌- రష్యా యుద్ధానికి ముగింపు పలికే దిశగా అమెరికా తన దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలను మరింత వేగవంతం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. యుద్ధం ముగింపునకు గణనీయమైన పురోగతి సాధిస్తున్నామని, శాంతి చర్చలు ఫలప్రదంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. వైట్‌హౌస్‌లో విలేకరులతో మాట్లాడిన ట్రంప్‌, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వొలోదిమిర్ జెలెన్‌స్కీ, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మధ్య తీవ్ర విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ, పరిష్కారం దూరంలో లేదని తెలిపారు.

చాలా దగ్గరగా వచ్చామని!
"జెలెన్‌స్కీ, పుతిన్ ఒకరినొకరు తీవ్రంగా ద్వేషించుకుంటున్నారు. అది చర్చలను క్లిష్టం చేస్తోంది. అయినా కూడా మేం ఒక ఒప్పందానికి చాలా దగ్గరగా వచ్చామని భావిస్తున్నాను. యుద్ధాన్ని ముగించే మంచి అవకాశం ఉంది" అని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. నాలుగేళ్లకు చేరువవుతున్న ఈ యుద్ధం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక, భద్రతా పరిస్థితులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్న నేపథ్యంలో అమెరికా మధ్యవర్తిత్వం కీలకంగా మారింది.

ఇది ఒక మంచి సంకేతం
తీవ్రమైన శీతాకాల పరిస్థితుల కారణంగా ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్‌తో పాటు ఇతర పట్టణాలపై దాడులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని తాను పుతిన్‌ను వ్యక్తిగతంగా కోరినట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. "ఒక వారం పాటు కాల్పులు ఆపాలని నేను పుతిన్‌ను అడిగాను. చాలా మంది ఇది సాధ్యం కాదన్నారు. కానీ ఆయన అంగీకరించారు. ఇది మంచి సంకేతం" అని చెప్పారు. ప్రస్తుతం అక్కడ నమోదవుతున్న చలి అసాధారణమని, ఇలాంటి వాతావరణంలో దాడులు మానవతా విపత్తుకు దారి తీస్తాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

అయితే నేలమీద పరిస్థితులు మాత్రం ఇంకా ఉద్రిక్తంగానే ఉన్నాయి. దక్షిణ ఉక్రెయిన్‌లోని జపొరిజ్జియా ప్రాంతంలో రష్యా డ్రోన్ దాడుల్లో ముగ్గురు మృతి చెందినట్లు ఉక్రెయిన్ అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు రష్యా పెద్ద ఎత్తున దాడులకు సిద్ధమవుతోందని జెలెన్‌స్కీ హెచ్చరించారు. ఈ పరిణామాలు శాంతి చర్చలకు సవాలుగా మారుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతో త్వరలోనే కీలక శాంతి చర్చలు జరగనున్నాయి. వారాంతంలో ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించే అవకాశముందని వైట్‌హౌస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇటీవల అబూదాబీలో అమెరికా, రష్యా, ఉక్రెయిన్ ప్రతినిధుల మధ్య త్రైపాక్షిక సమావేశం జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ సమావేశం తర్వాత చర్చలకు మరింత వేగం వచ్చింది.

ఈ క్రమంలో రష్యా మరో కీలక అడుగు వేసింది. చర్చల కోసం జెలెన్‌స్కీని మాస్కోకు రావాలని అధికారికంగా ఆహ్వానించింది. క్రెమ్లిన్ ప్రతినిధి దిమిత్రి పెస్కోవ్ మాట్లాడుతూ, మాస్కోను చర్చల వేదికగా పరిగణిస్తున్నామని తెలిపారు. జెలెన్‌స్కీ అంగీకరిస్తే అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. రష్యా అధ్యక్షుడి సహాయకుడు యూరి ఉషాకోవ్ కూడా ఇదే విషయాన్ని పునరుద్ఘాటించారు. “జెలెన్‌స్కీ వస్తే మాస్కోలో స్వాగతం పలుకుతాం. ఆయన భద్రతకు పూర్తి హామీ ఇస్తాం” అని పేర్కొన్నారు. ఇది శాంతి చర్చల పట్ల రష్యా సానుకూల దృక్పథాన్ని సూచిస్తోందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

మొత్తంగా చూస్తే, అమెరికా దౌత్యరంగంలో దూకుడు, రష్యా నుంచి వచ్చిన ఆహ్వానం, తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ సంకేతాలు, అన్నీ యుద్ధం ముగింపు దిశగా కదలికలుగా కనిపిస్తున్నాయి. అయితే పరస్పర అవిశ్వాసం, నేలమీద కొనసాగుతున్న హింసాత్మక ఘటనలు చర్చల విజయంపై ఇంకా అనిశ్చితిని మిగులుస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ సమాజం మాత్రం ఈ ప్రయత్నాలపై ఆశలు పెట్టుకుంది. లక్షలాది ప్రాణాలు, కోట్లాది ప్రజల భవిష్యత్తును ప్రభావితం చేస్తున్న ఈ యుద్ధానికి త్వరలోనే ముగింపు పలకాలని ప్రపంచం ఎదురుచూస్తోంది.

