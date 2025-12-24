భారత్తో సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకునేందుకు యూనస్ కృషి : బంగ్లాదేశ్
భారత్తో ఆర్థిక సంబంధాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన బంగ్లాదేశ్- దీపు దాస్ కుటుంబ బాధ్యత ప్రభుత్వానిదేని వెల్లడి
Published : December 24, 2025 at 7:34 AM IST
Bangladesh On India Relations : భారత్తో ఉద్రిక్తతలు తగ్గించేందుకు బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారు మహ్మద్ యూనస్ చర్యలు తీసుకుంటున్నారని ఆ దేశ ఆర్థిక సలహాదారు సలేహుద్దీన్ అహ్మద్ తెలిపారు. ఇరుదేశాల మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలను రాజకీయ వ్యాఖ్యల నుంచి వేరు చేసి ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు. అలాగే నిరసనల సమయంలో హత్యకు గురైన దీపు దాసు కుటుంబ సంరక్షణ బాధ్యత ప్రభుత్వానిదే అని వెల్లడించారు. మంగళవారం ప్రభుత్వ కొనుగోళ్లపై సలహాదారుల మండలి కమిటీ సమావేశం అనంతరం మీడియాతో ఈ మేరకు మాట్లాడారు.
'భారత్తో దౌత్య సంబంధాలను మెరుగుపర్చేందుకు ప్రధాన సలహాదారు యూనస్ పనిచేస్తున్నారు. ఈ అంశంపై ఆయన సంబంధిత వర్గాలతో చర్చలు జరుపుతున్నారు. యూనస్ ఇప్పటివరకు నేరుగా మాట్లాడలేదు. అయితే ఈ అంశంతో సంబంధం ఉన్న వర్గాలతో ఆయన చర్చించారు. బంగ్లాదేశ్ వాణిజ్య విధానం రాజకీయ అంశాల ఆధారంగా ఉండదు. వియత్నాం లేదా ఇతర దేశాల నుంచి బియ్యాన్ని దిగుమతి చేసుకోవడం కంటే భారత్ నుంచి తక్కువ ఖర్చుతో కొనుగోలు చేయడం అది ఆర్థికంగా సరైన నిర్ణయం. భారత్తో మంచి సంబంధాల దిశగా, ఆ దేశం నుంచి 50,000 టన్నుల బియ్యం కొనుగోలు చేయాలన్న ప్రతిపాదనకు ఆమోదించాం. భారత్ నుంచి దిగుమతులు బంగ్లాదేశ్కు ఆర్థికంగా లాభదాయకం' అని అహ్మద్ పేర్కొన్నారు.
భారత్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య సంబంధాలు 1971 తర్వాత ఇదే అత్యల్ప స్థాయికి చేరాయన్న దౌత్య నిపుణుల వ్యాఖ్యలపై సలేహుద్దీన్ అహ్మద్ స్పందించారు. 'పరిస్థితి అంత తీవ్ర స్థాయికి చేరలేదు. బయట నుంచి చూస్తే చాలా జరుగుతున్నట్లు అనిపించవచ్చు. అయితే కొన్ని వ్యాఖ్యలను పూర్తిగా నియంత్రించడం కష్టం. భారత్కు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న వ్యాఖ్యలు బంగ్లాదేశ్ జాతీయ అభిప్రాయాన్ని ప్రతిబింబించవు. రెండు దేశాల మధ్య ఎలాంటి ద్వేషా భావాలు మాకు అవసరం లేదు. బయటి శక్తులు ఎవరైనా సమస్యలు రెచ్చగొడితే, అది భారత్కైనా బంగ్లాదేశ్కైనా మంచిది కాదు. అలాంటి వ్యాఖ్యలు దేశ ప్రయోజనాలకు హానికరం. అవే బంగ్లాదేశ్కు సంక్లిష్ట పరిస్థితులను సృష్టిస్తున్నాయి' అని అహ్మద్ తెలిపారు.
మైనార్టీ వ్యక్తి కుటుంబ బాధ్యత ప్రభుత్వానిదే
ఇక నిరసనల సమయంలో హత్యకు గురైన మైనార్టీ వ్యక్తి కుటుంబ బాధ్యతను స్వయంగా ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని అని అహ్మద్ వెల్లడించారు. దీపు దాస్ కుమారుడు, భార్య, తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ బాధ్యతను ప్రభుత్వం తీసుకుందని తెలిపారు. ఈ హత్య క్షమించరాని క్రూరమైన నేరమని పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా దీపు దాస్ తండ్రి రబీ చంద్ర దాస్ తన కుమారుడి హత్యకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేసినట్లు పలు మీడియా కథనాలు వెలువడ్డాయి. కుటుంబం ఎదుర్కొంటున్న దయనీయ పరిస్థితిని ప్రభుత్వానికి వివరించారని తెలిపారు. దీపు దాస్ కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయం, సంక్షేమ మద్దతు కొనసాగుతుందని యూనస్ కార్యాలయం ప్రకటించింది. సంబంధిత అధికారులు కుటుంబంతో నిరంతరం సంప్రదింపుల్లో ఉంటారని వెల్లడించింది. అయితే బంగ్లాదేశ్ రాయబారికి రెండోసారి భారత్ సమన్లు జారీ చేసింది.
బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీలపై జరుగుతున్న దాడులపట్ల భారత్లో ఆగ్రహం వ్యక్తమైంది. దిల్లీలోని ఆ దేశ హైకమిషన్ కార్యాలయంవద్ద వీహెచ్పీ కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగారు. పోలీసులు ఏర్పాటు చేసిన బారికేడ్లను బజరంగ్దళ్ కార్యకర్తలు ధ్వంసం చేశారు. అటు కోల్కతాలోనూ ఆందోళనలు జరిగాయి. మరోవైపు బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీలపై దాడులను ఐక్యరాజ్య సమితి ఖండించింది. అమెరికా చట్టసభ సభ్యులూ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఇంకిలాబ్ మంచా నాయకుడైన షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీ మృతితో బంగ్లాదేశ్లో నిరసనలు వెలువెత్తాయి. ఆ సమయంలోనే మైనార్టీ వ్యక్తి దీపూ చంద్ర దాస్ దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. మైమెన్సింగ్ నగరంలో చంద్ర దాస్ను ఒక గుంపు తీవ్రంగా కొట్టి చెట్టుకు వేలాడదీసి ఉరి తీశారు. అనంతరం రహదారి పక్కన పడేశారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఇంకొందరు ఆ మృతదేహానికి నిప్పు అంటించారు. ఈ ఘటనలో ఇప్పటి వరకు 12 మందిని అరెస్ట్ చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
