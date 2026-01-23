యూనస్ ఒక ఫాసిస్ట్, దేశ ద్రోహి- స్వార్థంతో దేశాన్ని రక్తమోడించాడు: షేక్ హసీనా
దేశప్రజలంతా ఏకం కావాలి- రాజ్యాంగాన్ని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించుకోవాలి- బంగ్లాదేశీయులకు షేక్ హసీనా పిలుపు
Published : January 23, 2026 at 8:00 PM IST
Sheikh Hasina Slams Yunus : ప్రస్తుత తాత్కాలిక ప్రభుత్వ సారథి ముహమ్మద్ యూనస్పై బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా నిప్పులు చెరిగారు. అతనొక ఫాసిస్ట్, అవినీతిపరుడైన దేశద్రోహి, హంతకుడని విమర్శించారు. తన స్వార్థం కోసం యూనస్ దేశాన్ని రక్తమోడించాడని అన్నారు. ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్ ఒక భయానక అగాధంలో ఉందని, సామాన్య ప్రజల ప్రాణాలకు రక్షణ లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఫారిన్ కరస్పాండెంట్స్ క్లబ్ ఆఫ్ సౌత్ ఆసియా నిర్వహించిన సమావేశంలో మాట్లాడుతూ షేక్ తన ఆడియో సందేశం ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఆశ్రయం పొందుతున్న ఆమె, బంగ్లాదేశ్ దుస్థితిని వివరిస్తూ యూనస్పై విమర్శల వర్షం కురిపించారు.
Delhi | Former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, says, " everywhere one hears only the cries of people struggling to survive amid destruction. a desperate plea for life. heart-rending screams for relief. the murderous fascist yunus, a usurer, a money launderer, a… pic.twitter.com/BABqEmlboz— ANI (@ANI) January 23, 2026
"ప్రస్తుతం ఎక్కడ విన్నా విధ్వంసం మధ్య బతకడానికి పోరాడుతున్న ప్రజల ఆక్రందనలే వినిపిస్తున్నాయి. అవి ప్రాణాల కోసం చేస్తున్న నిస్సహాయ అభ్యర్థనలు. ఉపశమనం కోసం గుండెలు పగిలేలా వేస్తున్న కేకలు. హంతక ఫాసిస్ట్, మనీ లాండరర్, దోపిడీదారుడు, అవినీతిపరుడైన దేశద్రోహి యూనస్. అతను తన స్వార్థపూరిత పోకడలతో దేశాన్ని రక్తమోడించాడు. మన మాతృభూమి (బంగ్లాదేశ్) ఆత్మకు మచ్చ తెచ్చాడు."
- షేక్ హసీనా, బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని
కుట్ర చేసి గద్దె దించారు!
'దేశ ద్రోహి, ఫాసిస్ట్ అయిన యూనస్ తన తీవ్రవాద ముఠాతో కలిసి కుట్ర పన్ని, ప్రజల చేత నేరుగా ఎన్నుకోబడిన నన్ను బలవంతంగా 2024 ఆగస్టు 5న గద్దె దించారు. ఆ రోజు నుంచి దేశం ఒక క్రూరమైన, నిర్దాక్షిణ్యమైన, ఊపిరాడనీయని భయానక యుగంలోకి నెట్టవేయబడింది. ప్రజస్వామ్యం దేశ బహిష్కరణకు గురైంది' అని షేక్ హసీనా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
తీవ్రవాద మతశక్తుల చేతిలో బంగ్లాదేశ్
"నేడు బంగ్లాదేశ్ ఒక అగాధపు అంచున నిలబడి ఉంది. తన స్వతంత్ర చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన రీతిలో, గాయపడి రక్తాన్ని చిందిస్తోంది. జాతి పిత, బంగబంధు షేక్ ముజిబుర్ రెహమాన్ నాయకత్వంలో జరిగిన గొప్ప విముక్తి పోరాటం ద్వారా సాధించుకున్న మన మాతృభూమి (బంగ్లాదేశ్), ఇప్పుడు తీవ్రవాద మత శక్తులు, విదేశీ దుండగుల రాక్షస దాడిలో చిక్కుకుని ఛిన్నాభిన్నమైపోయింది. ఎంతో కష్టపడి సాధించుకున్న స్వేచ్ఛను, నేడు మత ఛాందసవాద శక్తులు, విదేశీ శక్తులు కలిసి కాలరాస్తున్నాయి" అని ఆమె మండిపడ్డారు. ఒకప్పుడు ప్రశాంతంగా, పాడిపంటలతో విరాజిల్లిన మన నేల నేడు గాయపడి, రక్తసిక్తమైన భూభాగంగా మారిపోయింది. నిజానికి ఇప్పుడు దేశమంతా ఒక విశాల కారాగారంగా, ఒక వధశాలగా, మృత్యులోయగా మారిపోయింది" అని షేక్ హసీనా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
Delhi | Former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, says, " bangladesh stands today at the edge of an abyss, a nation battered and bleeding, navigating one of the most perilous chapters in its history. the homeland won through the supreme liberation war under the… pic.twitter.com/6TKWSCkBOt— ANI (@ANI) January 23, 2026
మైనారిటీలపై దాడులు, వేధింపులు
'ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్లో తీవ్రమైన అరాచకత్వం, అభద్రత రాజ్యమేలుతున్నాయి. మైనారిటీలు తీవ్ర వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా మూక దాడులు, లూటీలు, తీవ్రవాదం వ్యాపిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు అన్నీ బలహీనపడ్డాయి. న్యాయం కరువైంది. జాతీయ ప్రయోజనాలను తుంగలో తొక్కుతున్నారు. సామాన్య ప్రజల దైనందిన జీవితం భయం నీడలో కొనసాగుతోంది' అని హసీనా పేర్కొన్నారు.
Delhi | Former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, says, " the awami league calls for the following actions to help unify bangladesh and banish the divisive actions of the past twelve months. we urge muhammad yunus to stop ignoring his own people and do what needs to be… pic.twitter.com/NT6UJKNUYd— ANI (@ANI) January 23, 2026
VIDEO | Delhi: Former Bangladesh PM Sheikh Hasina’s audio message being played by panellists during interactive session organised by Foreign Correspondents' Club of South Asia.— Press Trust of India (@PTI_News) January 23, 2026
She says, “The country is facing lawlessness, insecurity, and persecution of minorities, with mob… pic.twitter.com/ubkPbUGnhy
"ఈ సంక్షోభ సమయంలో రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవడానికి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరించడానికి, దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని రక్షించుకోవడానికి అందరూ ఏకం క కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎన్నికైన ప్రభుత్వం కాకుండా, హింసతో పాలిస్తున్న ఈ అప్రజాస్వామిక పాలనను ప్రతిఘంటించాలని నేను పిలుపునిస్తున్నాను."
- షేక్ హసీనా, బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని
ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్లో ఎన్నికల వేడి కొనసాగుతున్న తరుణంలో, హసీనా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఆమెపై ఇప్పటికే బంగ్లాదేశ్ కోర్టు మరణశిక్ష విధించిన నేపథ్యంలో, ఈ తాజా ప్రకటన రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది.
